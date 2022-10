„Většina Rusů podporuje válku, většina Rusů podporuje Putina,“ zaznělo v ČT. A prý je potřeba se s tím smířit

Zvláštní zmocněnec pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška před kamerami veřejnoprávní televize varoval, že cena plynu na světových trzích se hned tak neuklidní. Divákům však sdělil, že Česko i touto turbulentní dobou propluje a zimu zvládne. Pokud si lidé uvědomí, čeho všeho se mohou vzdát, aby uchránili to, co je opravdu důležité. Došlo i na otázku použití jaderných zbraní na Ukrajině a nákup amerických letounů F-35 pro českou armádu.

reklama

V Událostech, komentářích České televize se setkali Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec pro otázky energetické bezpečnosti, Michal Smetana z Katedry bezpečnostních studií z Fakulty sociálních věd UK a český velvyslanec při NATO Jakub Landovský.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 18% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 82% hlasovalo: 4574 lidí

Smetana doplnil, že podobně důležitá je diskuse o nových letounech pro českou armádu.

„O F-35 diskutujeme už několik měsíců. Dostalo se tomu i docela velké mediální pozornosti. Jedná se samozřejmě o špičkové letouny, které se stávají tím dobrým standardem v rámci NATO. Existuje celá řada argumentů, proč se vydat tímto směrem. Existují i argumenty proti tomu. Myslím, že se ta diskuse musí vést i na trochu jiné úrovni než v médiích a na sociálních sítích, protože je to téma vysoce expertní a rozhodně dává smysl se tomu věnovat,“ konstatoval Smetana.

Fotogalerie: - Bratislavská V4

Landovský konstatoval, že válka na Ukrajině znovu potvrdila, jak zásadní roli hraje sběr informací přímo na bojišti a dodal, že letoun F-35 je ceněn nejen pro své bojové možnosti, ale také pro to, jaké množství informací dokáže ze vzduchu nasbírat.

Když se dostal ke slovu Bartuška, konstatoval, že Rusko natolik omezilo export plynu na Západ, že dnes už nehraje zásadní roli při tvoření ceny plynu na světových trzích. Upozornil, že dnes je třeba sledovat, co se děje v Norsku, v Alžírsku a v Ázerbájdžánu, protože to jsou klíčoví dodavatelé plynu do Evropy.

„Já si myslím, že cenu neuklidní teď nic, v nejbližší době,“ upozornil.

Jedním dechem dodal, že považuje za zvláštní, když nedávné výbuchy plynovodů Nord Stream poškodilo celý plynovod Nord Stream 1 a jednu ze dvou větví plynovodu Nord Stream 2. Putin okamžitě nabídl, že touhle trubkou by mohl zvýšit export plynu do Evropy. Německo to ale odmítlo s tím, že Rusko není důvěryhodný partner. „Myslím, že toto v Rusku nečekali, protože oni jsou přesvědčení, že bez ruského plynu v Evropě umrzneme. Tak uvidíme. Zatím je jedna země EU, která s Ruskem jedná, je to Maďarsko, a zatím se nezdá, že by to Maďarsku přinášelo nějaké výhody. Vypovídá to spíš něco o Maďarsku,“ konstatoval Bartuška.

Pánové se poté dotkli války na Ukrajině. Landovský konstatoval, že Ukrajina nemá tolik západních zbraní, kolik by si přála, ale má jich dost na to, aby v kombinaci s vysokou bojovou morálkou osvobozovala další území na východě a na západě Ukrajiny.

Fotogalerie: - Make Královec Czech again

Došlo i na otázku, zda Rusko použije v agresi na Ukrajině jadernou zbraň.

Landovský zopakoval stanovisko NATO, že Aliance nebude veřejně říkat, jak by po tomto kroku zareagovala, ale reagovala by. „Svět by druhý den už nebyl stejný,“ upozornil český velvyslanec při NATO.

Smetana upozorňoval, že použití ruských jaderných zbraní na Ukrajině by mohlo ovlivnit Čínu a Indii, které se dosud k Rusku nestaví tak ostře jako Západ, ale pokud Rusko sáhne k užití jaderných zbraní, Čínu a Indii by to z pohledu analytika mohlo přiblížit ke stanovisku Západu.

Bartuška varoval, že doufat v proměnu Ruska v nějakou lepší zemi, může být naivní.

„Většina Rusů podporuje válku, většina Rusů podporuje Putina, většina Rusů si přeje zánik Ukrajiny. To je Rusko, jaké reálně existuje. S tím se musíme smířit. Přát si nějaké jiné Rusko je nesmysl. Berme ho, jaké je,“ prohlásil.

Nakonec konstatoval, že i za těchto ztížených podmínek Česko zimu zvládne.

„Myslím si, že pro nás to bude naprosto nová zkušenost. Doufám, že pro Rusko také. Pro něj negativní. Pokud si uvědomíme, jak mnoho příjemných věcí je vlastně zbytných a naopak jak mnoho věcí je naprosto nezbytných, tak to bude dobré. Jsme silnější, jsme rozvinutější, svobodnější, máme co hájit, máme o co přijít. Zvládneme to,“ uzavřel své vystoupení.

Psali jsme: Monitoring nálad, identifikace osob, zapojení do dialogu... Máme celý dokument vnitra, o kterém se tolik mluví „Lhostejnost otevírá dveře zlu“. Středula pozdravil Václavák Václavem Havlem Ministr Jurečka: Pomoc existuje a není ostuda si o ni říct „Schválnost!“ Klaus střílel ostrými. Do Fialy, do Macrona a na celý summit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.