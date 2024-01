„Vítku...“ Po Karviné dostal Rakušan zlou připomínku. Odtud to nečekal

Bučení, odsudky a nevoli sklidil Vít Rakušan při své besedě v Karviné. Nyní ale jeden z výroků, který v místní hospodě pronesl, popudil i Piráty, s nimiž jeho STAN kandidoval v posledních parlamentních volbách a které díky kroužkování obral o mandáty. Rakušan kritizoval vládu za to, že pozdě zavedla tzv. windfall tax, tedy mimořádnou daň pro energetické společnosti, banky a další „vítěze krize“. Trojka pirátské kandidátky do europarlamentu Zuzana Klusová „Vítkovi“ připomněla, že Piráti chtěli danou daň zavádět dříve a STAN dlouho „hledal odvahu“, aby je v tom podpořil.

V Karviné Vít Rakušan zmínil jako jednu z chyb vlády například daň z neočekávaných zisků, takzvanou windfall tax. Ministr financí z ODS Zbyněk Stanjura původně hovořil o tom, že by se na speciální dani uvalené na energetický sektor, banky a další sektory mohlo vybrat bezmála sto miliard, realita skončila v jednotkách miliard.

Předseda koaličního partnera ODS to pojmenoval jako jednu z chyb vlády. Daň podle něj měla být po vypuknutí války na Ukrajině nastavena dřív, ne až od začátku roku 2023. Vláda se toho podle Rakušana bála kvůli soudnímu sporům, ale byla to chyba.

Vláda podle něj nechtěla zavádět žádné nové daně, ani zvyšovat ty dosavadní. Ale byla k tomu donucena, aby udržela dosavadní sociální standardy.

Windfall tax podle Rakušana měla být zavedena i zpětně za rok 2022. O tom se také uvažovalo, ale nakonec převládly obavy, že by retroaktivně zavedenou daň shodily soudy.

Jeho tvrzení, si povšiml i energetický expert a akcionář ČEZ Michal Šnobr. Ten z Rakušanových slov vypíchl, že že daň uvalená na „vítěze“ energetické krize (energetické firmy, banky, petrochemický sektor) byla chyba.

V Karviné @Vit_Rakusan mimo jiné jasně řekl, že daň z neočekávaných zisků (windfall tax), kterou vláda premiéra Petra Fialy (ODS) uvalila na energetické, petrochemické a těžební firmy a velké banky, byla chyba. https://t.co/KhUVvdlKgL — Michal Šnobr (@michalsnobr) January 22, 2024

Někteří mu připomněli, že podle Rakušana daň nebyla chybná, ale „málo a pozdě“. Expert ale trval na tom, že celá daň byl omyl. „No prostě se to totálně nepovedlo. Banky nic, petrochemie nic, energetika mimo ČEZ taky skoro nic. Obětí jen 70% státní ČEZ, takže výběr ne 40 mld., ale 10 a jen za minorty ČEZ. Prostě paskvil, chyba“.

Vít Rakušan v karvinské hospodě ale skutečně označoval windfall tax za chybu kvůli nízkému výběru. „Otevřeně přiznávám, že to nebyl povedený krok vlády,“ shrnul před davem diskutujících.

Pokání mu následně připomněla Zuzana Klusová, která v Karviné reprezentuje místní Pirátstvo a působí jako koordinátorka a metodička evropských projektů. Trojka pirátské kandidátky do eurovoleb pozorně sledovala, co předseda STAN v „jejím“ městě“ vykládá.

A jeho poznámku o windfall tax komentovala slovy: „Lékaři pozor, ztráta paměti je nakažlivá.“ Rakušan ji prý chytl ve Sněmovně od hnutí ANO.

„Přejeme Vítku brzké uzdravení, posíláme péči a pro jistotu i připomenutí, jak to bylo s tou windfall tax v dobách, kdy jste zřejmě teprv hledali tu odvahu pirátský návrh podpořit,“ dodala pirátka.

Vít Rakušan na diskusi v Karviné: Windfall tax je prohra, měla se udělat zpětně, kritizuje vládu… Lékaři pozor, ztráta paměti je nakažlivá??! Od hnutí ANO se šíří jak epidemie a chytil ji i @Vit_Rakusan. Přejeme Vítku brzké uzdravení, posíláme péči a pro jistotu i připomenutí,… — Zuzana Klusová (@ZuzkaKlusova) January 23, 2024

A sdílela článek Olgy Richterové, která už v říjnu 2022 psala: „Piráti iniciují jednání vládních stran k nastavení tzv. windfall tax, kterou navrhli již na jaře. Tedy mimořádné dočasné dani pro energetické giganty, banky a rafinerie, které mají neočekávané zisky primárně kvůli zdražování a válce. Tyto zisky jdou z kapes lidí a ostatních firem, a právě tam by se měly vybrané peníze vrátit. Prosazujeme účinnost daně už pro rok 2022, nižší sazbu a osekání výjimek pro banky, aby měla daň skutečný efekt a díky tomu se pomohlo lidem.“

Mimo jiné tam uvedla, že na koaličním jednání, kde zastupovala Ivana Bartoše, vyslovili se zpětným zavedením daně za rok 2022 souhlas všichni koaliční partneři včetně Zbyňka Stanjury.

„Další den na tiskové konferenci vlády pan ministr Stanjura řekl přesně opačné stanovisko – rok 2023. Samozřejmě respektuji názor pana ministra. Přála bych si ale, aby nás se svým postojem a důvody k němu seznámil o několik hodin dříve, když jsme o tom jednali. Kdy se špičky koaličních stran, včetně ministra financí, shodly na jiné variantě, než byla následně oznámena,“ litovala.

Pirátský ministr pro legislativu Michal Šalomoun prý proti „retroaktivitě“ neměl námitky, neboť prý ke stejnému řešení přistupují i jiné členské státy EU.

Na tento článek z roku 2022 ale zavzpomínal i jeden z diskutujících pod příspěvkem Klusové: „Jojo, pamatuju, jak jistá Olga zahlásila něco o zpětné platnosti a akcie ČEZu se daly do pohybu.“ Sice by se podle něj jednorázově vybralo více, ale pak by nastalo velké divení, proč u nás nechce investovat už vůbec nikdo.

Jiní pirátku kritizovali, že si chce do koaličního partnera za každou cenu kopnout. „To není ztráta paměti, paní Klusová, to je sebereflexe. Říká: ‚Měli jsme jít do rizika, navzdory pochybnostem o právních rizicích. Byla to chyba. Připouštím.‘ Myslím, že pro spoustu lidí je takový postoj pochopitelnější a přijatelnější než ‚my jsme ti jediní správní a neomylní‘.“

To není ztráta paměti, paní Klusová, to je sebereflexe. Říká: “Měli jsme jít do rizika, navzdory pochybnostem o právních rizicích. Byla to chyba. Připouštím.” Myslím, že pro spoustu lidí je takový postoj pochopitelnější a přijatelnější než “my jsme ti jediní správní a neomylní”. — Lukas Novak (@Salukiluki) January 23, 2024

A další se přidali s poznámkou, že jestliže se Piráti chlubí tím, že chtěli zničit právní předvídatelnost a ukrást firmám peníze zpětně, nemají se divit, že je někteří řadí ke komunistům.

Poukazovat na to, že jste chtěli zničit právní předvídatelnost a ukrást peníze zpětně? To se máte čím chlubit. Pak se nedivte, že vás Piráty zařazují po bok komunistů. — Arsen Lazarevič (@Master_Lazarus) January 23, 2024

