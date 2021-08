„Vládnoucí třída gayů, pro kterou budete pracovat.“ Zlé proroctví: Nový vývoj

reklama

Praha se s podporou vlády i magistrátu opět po roce oblékla do duhové a rozeběhl se týden sexuální hrdosti Prague Pride.

Vedení města deklarovalo podporu, která prý ukazuje, že Praha je moderní metropole a nikdo v ní není perzekvován za to, kým je. Hlavní centrum akce bude na Střeleckém ostrově. Dospělí musí za vstup platit, děti do 12 let mohou přijít zdarma.

Vrcholem týdne je pro mládež ale „duhové odpoledne“. V Kasárnách Karlín, pro tento půlden přejmenovaných na Pride House, budou děti moct ukojit svou kreativitu na pískovišti anebo si užít bohatý program s duhovou tematikou.

Primátor @ZdenekHrib, radní pro kulturu @hankatrest a ředitel festivalu @praguepride Tom Bílý dnes vyvěsili na balkoně Nové radnice duhovou vlajku. Vlajka bude na Nové radnici po celý týden. ???‍?? pic.twitter.com/kYGv3YMvYw — Hlavní město Praha (@PrahaEU) August 2, 2021

Od půl třetí má probíhat Čtení příběhů s drag queens, které budou dětem předčítat z knih vydavatelství Meander. To se prezentuje jako vydavatelství „nezaměnitelných uměleckých knih pro děti“, a to „od Havla přes Magora, Brabence, Fischerovou, Wernische až po Petra Nikla, Markétu Pilátovou nebo Petra Stančíka“. Z uměleckých knih budou „drag queens“, což jsou muži převlečení za ženy (tedy transvestité) předčítat až do půl čtvrté.

Psali jsme: Prague Pride pro děti: „Dovádění“ zdarma, transvestita vám přečte pohádku. Bude i „vymejvák“

Pak bude pro děti připravena „duhová dílna“, kde se seznámí s „technikou vymejváku“. Ta prý spočívá v hledání nekontrolované inspirace. Prakticky bude dílna spočívat v nanášení barevných vrstev na čtvrtku papíru a následné hledání významů ve vzniklých skvrnách. Vše má probíhat v duchu Artefiletiky, neboli reflexivního, tvořivého a zážitkového pojetí výchovy.

Po vlastní tvorbě se děti mohou osvěžit sledováním divadla. Romský divadelní soubor Ara Art předvede romskou interaktivní hudební pohádku Čirikloro, do které se budou moci děti samy zapojit.

Poslední hodina v Pride Housu pak bude věnována cirkusovému workshopu. Děti (i rodiče) si budou moci vyzkoušet žonglování s šátky a míči, roztáčení talířů nebo obručí.

Fotogalerie: - Prague Pride na vodě

Kněz Piťha: Rodiny budou rozehnány

Téma výchovy dětí k sexuální otevřenosti je v poslední době velmi ožehavé. V Maďarsku má referendum hlasovat o novele, která má chránit mládež před ovlivňováním ve věci sexuálních preferencí. Zákon má rovněž regulovat činnost neziskových organizací ve školách.

Proti maďarskému zákonu již několik měsíců bouří značná část EU, podle které je maďarským dětem upíráno právo na sexuální osvětu.

V Česku se k tématu doposud nejkategoričtěji vyjádřil před dvěma lety kněz a profesor Petr Piťha při svém kázání k svátku svatého Václava. „Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány,“ varoval. Můžeme se podle něj dočkat odebírání dětí, pokud rodiče nebudou ochotni tuto duhovou propagandu akceptovat a třeba si budou stěžovat na to, co děti poslouchají ve škole.

To vše se podle Piťhy skrývá především v tzv. Istanbulské smlouvě, o jejíž schválení zástupci menšin již několik let usilují.

Psali jsme: Petr Piťha lidem: Místo opakování hesel myslet. Místo žebrání pracovat. Místo lži věřit druhým A oni mi ji nechtěli vydat. Tak se jí zlekli: Monsignor Piťha představil v Senátu knihu o dnešní době. Podívat se přišli Duka, Benda i Ovčáček VIDEO Kázání, ze kterého mrazí. Profesor Piťha varuje, čeká nás zápas o svobodu VIDEO Další tvrdá slova profesora Piťhy: Kabát hanby těch, kteří řeční o Palachovi. Pravda je pohozena jako pet lahve. Rozbijeme si lebky

„Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moci dát ani jméno,“ varoval tehdy Piťha a předjímal tím další vývoj, kdy stoupá tlak na úplné zrušení kategorie pohlaví v úředních dokladech.

Společenský diskurs podle Piťhových dva roky starých slov bude tvrdě nařizovat, co se smí a co se nesmí říkat. A to i v oblasti sexuality. „Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat,“ varoval.

Dramatická slova jsou podle Piťhy na místě, protože jsou „snahou o udržení výlučnosti rodiny, ochrany práv dítěte, obranou člověka před jeho degradací a společnosti před jejím rozvratem“.

Zároveň jde o zachování svobody projevu a svobody vyznání.

Psali jsme: Lesbotoč. DJ „Potrat“. Pekarová. Soulož při fetu. Prague Pride překoná sebe samu Hřib vypráskal Maďarsko a Polsko a pak pozval všechny „lidi dobré vůle“ na Prague Pride Hřib dělá pro LGBT málo? Džamila Stehlíková, Pirát Kopřiva a další v akci, Zemanovi pod okny „Dvacetišestiletý Klára, bisexuální lesba, oslovovat v mužském rodě.“ Na webu Prague Pride. Když to viděl Nacher...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.