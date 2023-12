„Vlastnil jsem nelegálně zbraň. Chci zbroják. Postřílí další studenty...“ Hrozba přímo z ODS. A zděšení

V USA je to běžné jednou, někdy i dvakrát do roka, poznamenal ke střelbě na Filozofické fakultě řeporyjský starosta Pavel Novotný. Svá slova na sociální síti si pak rozmyslel a smazal, zdokumentoval je však aktivista Martin Konvička.

reklama

„Přijít to muselo. V USA je to běžné jednou, někdy i dvakrát do roka. Někdy ob rok, ale nestane se, že by pět let nikdo nepostřílel 15 dětí na střední. Deset mrtvých je zcela odpovídajících statisticky. Dodávám, že máme výtečný zákon o zbraních a střelivu a ve škole nám ukazovali statistiky, ze kterých jasně vyplývá, že ČR má mimořádně odpovědné držitele zbrojáků. Další studenty někdo postřílí (snad) za deset, dvanáct let. Nejde s tím vůbec nic dělat. Nelegálně drženou střelnou zbraň jsem dlouho vlastnil. Se ženou chceme oba zbroják, čekáme, až mi za chvilku skončí podmínka. Tragédii nebylo v dnešním případě možné zabránit. Škoda, že nestudoval školu života. Škoda těch životů. Ale pořád jsme šťastná země, kde prakticky NIKDY neumírají lidé při střelbě ve školách. Zbytek světa je na tom hůře. Na závěr dodávám, že by měl někdo poslat vodní dělo na ty čumily tam, jsou nechutní," napsal po tragické události na Filozofické fakultě starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Ze sociální sítě svůj příspěvek následně smazal, jeho screen si však stihl udělat docent Martin Konvička. „Psychopat," napsal k tomu.

„Také jsem zaregistroval i komentoval. Je to s ním horší než jsem si myslel. Těžký případ psychopata a sociopata. To, že je hovado s patologickou potřebou pozornosti a závislák, jsou vlastně takové drobnosti v tomto kontextu," okomentoval Novotného slova v diskuzi jeden z uživatelů.

Fotogalerie: - Vražedný střelec eliminován

„Řeporyjské podsvinče, které veřejně a bez následků s rozšířenými zorničkami vyzývalo k podřezávání českých spoluobčanů, bude mít dnes sladké sny. Asi jako jediný v republice," dodal další.

„Prase jedno zkurvený. Největší morální dno co znám," vynadal mu i další.

Fotogalerie: - Druhý den po běsnění

Na Pavla Novotného zareagovala také europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. „Původně jsem nechtěla až do Vánoc z piety k pozůstalým vůbec nic zveřejňovat, ale udělám jednu výjimku…Opravdu s tímto individuem nic neudělá předseda ODS a premiér Petr Fiala? Opravdu s ním neudělá nic ani Ministerstvo vnitra Víta Rakušana, nebo prezident Petr Pavel či Danuše Nerudová - vy všichni, kdo se za ním jezdíte fotit? Minule to bylo přání válek našim občanům, bombardování palestinských ,opic' a teď toto… Doufám jen, že ty jeho ,rozumy' nečetl nikdo z pozůstalých…" napsala Konečná.

Původně jsem nechtěla až do Vánoc z piety k pozůstalým vůbec nic zveřejňovat, ale udělám jednu výjimku…opravdu s tímto individuem nic neudělá předseda ODS a premiér @P_Fiala ? Opravdu s ním neudělá nic ani ministr vnitra @Vit_Rakusan , nebo @prezidentpavel , @danusenerudova -… pic.twitter.com/O1dsQqOSsu — Kateřina Konečná (@Konecna_K) December 22, 2023

Po tragické střelbě v Ostravě před čtyřmi lety přitom Novotný sdílel na sociálních sítích výhrůžný dopis, který mu poslal anonymní pisatel.

O rok později si pak Novotný pořídil zbraň. A to v době, kdy týdeník Respekt přinesl informaci, že do Česka údajně přicestoval z Ruské federace muž, který by mohl mimo jiné starostu Novotného ohrozit.

„Kde je hranice mezi příčetným zabezpečováním pamětní desky a šílenstvím? Právě jsem na adresu Úřadu městské části (Řeporyje) objednal toto. Airsofťáci když viděli mého hejkala, říkali, že s tím bych měl zadek Foldyny na 20m z úkrytu trefit. Info pro Vojtu Filipa: nebude placeno z peněz daňových poplatníků,“ napsal tehdy Novotný na sociální síti Twitter.

K tragické události na Filozofické fakultě došlo ve čtvrtek 21. prosince, kdy útočník zabil 14 lidí. Dnes si Česko jejich památku připomíná v Den státního smutku.

Psali jsme: Klaus pro PL: Rok 2023? Obrat kolem Ukrajiny. Green Deal a německý fašismus „Inspirace z Ruska.“ Analytik vybuchl po prvních slovech po střelbě: Přestaňte... Co dělat, když začne být skutečně zle? Kriminolog poradil. Možná překvapí Zítra státní smutek. „Je to dobře,“ zazněla pochvala. Podle docenta Šmuclera je čas se zamyslet

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE