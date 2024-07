„Voják na šíření nenávisti.“ Vláda dostala vynadáno za Foltýna

Novinářka Maršálková, jež je mimo jiné také signatářkou Charty 2022, dlouhodobě kritizuje práci médií hlavního proudu. Úvodem hovořila o svých začátcích.

„Když si to vezmu vlastně od svého začátku novinařiny, tak já jsem zažila pracovat jako tisková mluvčí tehdy na Městském úřadě ve Frýdku-Místku, začala jsem spolupracovat s novináři a začalo mě to bavit. Řekla jsem si, že by bylo fajn, kdybych šla do televize a hlavně jsem vlastně začala vnímat to, že ten novinář v té době, a bavíme se o letech 1991–1994, může v té společnosti něco změnit. Takže jsem začala pracovat v ostravských regionálních televizích a s náměty jsem přispívala do publicistiky v Televizi Nova. Tam jsem vlastně v roce 1997 začala pracovat, pracovala jsem jako reportérka Občanského juda, pak jsem přešla dělat pořad Na vlastní oči a myslím si, že to byla taková pro mě největší pocta, protože já jsem natočila možná asi stovky reportáží. Dodnes mě ti lidé oslovují,“ řekla Maršálková, kterou podle jejích slov nikdy nelákalo zpravodajství, ale publicistika. „Pak jsem začala pracovat v pořadu Proti srsti v televizi Prima, poté jsem začala pracovat jako externistka v České televizi, točila jsem Černé ovce,“ dodala a hovořila o tom, jak pak také působila v televizi Barrandov. Potom už začala cítit, že je něco špatně.

„Začaly se kontrolovat náměty. A tak jsem začala pracovat jako PR, začala jsem vyučovat na vysoké škole, bavilo mě učit lidi komunikovat. Zjistila jsem, že de facto politici sofistikovaně změnili to ubližování těm lidem. To znamená páchání těch nekalých praktik. A zjistila jsem, že nemůžeme jakoby ty politiky a ty policisty a ty soudce učit a mentorovat, ale potřebujeme lidi vzdělat. Aby se lidé uměli bránit,“ popsala.

Následně již hovořila o novém koordinátorovi pro strategickou komunikaci státu Foltýnovi. Ten před nedávnem řekl, že kdo uvede, že je zde cenzura, prosazuje ruský narativ a jedná proti zájmům Česka, tudíž je vlastizrádce. Jak vnímá tato slova Maršálková?

„Myslím si, že co se týče Otakara Foltýna, tak je to na celoživotní bestseller, protože jsme udělali z kozla zahradníka. Naše současná vláda od začátku, co je ve vládě, neumí komunikovat. Ona prostě buď nekomunikuje, nebo vymlčuje, anebo dehonestuje. Takže si potřebovali asi tam zvolit nějakého drába. Prosím vás, jak může voják, ať už je bývalý, prostě dělat komunikaci. Já jsem se dívala na jeho nonverbální komunikaci. Ten člověk vystupuje noverbálně a je zlý, šíří kolem sebe zlobu a zlost a vlastně snaží se v nás v občanech vzbudit nějak takový respekt. Ale my nejsme vojáci, my jsme občané České republiky. A pokud se týká jeho výroků, když budeme teď komentovat jeden výrok, tak on zplodí za chviličku další výrok, který popírá ten první výrok, a to je taková celá řada,“ zmínila Maršálková.

„On ještě, než nastoupil do funkce, tak udělal několik rozhovorů, ať už písemných, nebo naposledy třeba natočil video v jednom internetovém deníku. A když ho posloucháte, tak si myslím, že průměrně inteligentní člověk vůbec netuší, co říká. Pokud jde o to, co řekl pan Foltýn o tom, že teda je kolaborant s proruským režimem člověk, který říká, že má cenzuru... Ano, on zavádí cenzuru a já bych mu to ráda vzkázala, protože on také na té tiskové konferenci řekl, že nikdy nikoho za názor neodsuzoval. A jestli něco takového zjistíme, tak že mu to máme sdělit a on odstoupí. Takže když jsem hledala v minulosti, když ještě působil jako náčelník Vojenské policie, tak také ve sněmovně na konferenci sám o sobě prohlásil, že to, co by nás mělo všechny spojovat, jsou naprosto jasné hodnotové postoje, které nestrpí kompromisy vůči frustrátům, vůči těm, kteří fakticky jednají proti zájmům tohoto státu a bohužel jsou to i občané téhož státu. To jsou padlí na bojišti informační války. Na ty teď nemáme čas. Takže tady mám několik výstupů, dokonce to vydali i České noviny, což je vlastně ČTK, kdy občany, kteří nesouhlasí se současnou vládou, nazval frustráty. Prohlásil to o nich také na veřejnosti po demonstraci 28. října 2022. A teď bych mu ráda vzkázala, že tedy dehonestoval a nálepkoval lidi a doufám, že jako voják tedy plní rozkazy, splní veřejný slib a z funkce rezignuje,“ dodala Maršálková, že naše vláda místo toho, aby uvažovala, co dělá špatně, proč jí občané nevěří, tak nálepkuje, dehonestuje. „A potom samozřejmě si tam dala vojáka, aby na nás šířil zlo a nenávist,“ uvedla.

„To všechno, co se u nás děje, se dostává do zahraničí. Informace ze zahraničí jsou v současné době takové, že nás už opravdu vnímají buďto jako kolonii Německa, nebo podržtašku Ukrajiny, a to je špatně. My jsme ztratili naše češství, naši hrdost,“ pozastavila se také Maršálková.