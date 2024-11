„Volby, další katastrofa bude.“ Svěrák zatáhl do StarDance politiku. Už se křičí

Benefiční koncert se konal pod záštitou Centra Paraple za účasti jejího zakladatele Zdeňka Svěráka, jenž své vystoupení před kamerami využil i ke sdílení svých politických postojů. „Tohle jsou krásné chvilky. Krásnější jsou o to, v jaké době se to odehrálo. Ta doba, ve které žijeme, není dobrá. Jestli si myslíte někdo, tak jako já, že se svět zbláznil, tak jsme na tom stejně. Dvě války, povodně, teď nás čekají volby, další katastrofa bude,“ pravil Svěrák, a z publika se ozval potlesk.

„Kolikrát usínám, tak nevím, kvůli čemu nespím. Rozumíte mi? A lidi nevědí, co s tím. A já jsem přišel na to, co s tím. Pro duši je dobré, když uděláte jakýkoli dobrý skutek. A vy jste, milí dárci, dnes udělali. Způsobili jste, že alespoň na chvíli nejsme v té naší společnosti dvě party, které spolu nemluví, alespoň v této chvíli si rozumíme přes tlumočnici, která se jmenuje solidarita. A já vám za to moc děkuji,“ řekl ve své řeči při sedmém tanečním večeru StarDance 2024.

Někteří lidé na sociálních sítích vyjádřili nesouhlas s tím, že Svěrák sdílí své politické názory ve formátu zábavného pořadu. „Zdeněk Svěrák právě teď ve StarDance na České televizi: ‚Čeká nás další katastrofa, volby!‘ Aneb když do zábavného pořadu musí tento pán za každou cenu namontovat politiku,“ povzdechl si nad aktivitou herce novinář Luboš Procházka na platformě X.

Svěrák také ve své řeči vyjádřil vděčnost za tuto velkou finanční pomoc a s dojetím pak připojil vzkaz své ženě: „Už mi nekupuj nic k Vánocům. Tohle stačilo,“ řekl do kamery potěšen rekordním výtěžkem pro Centrum Paraple.



Pořad Star Dance. (Screen: ČT)

S rekordní částkou vybranou na charitu se pochlubila na svém účtu na sociální síti X i Česká televize. „Hlásíme rekord! A to jen díky vám! Během charitativního dílu StarDance jste na pomoc Centru Paraple přispěli částkou 43 703 496 korun. Hendikepovaným jste tak poslali nejvíce v historii benefice StarDance. Děkujeme!“ oznámila ČT s tím, že dary mohou lidé stále posílat, a to až do začátku dalšího dílu pořadu, tedy do následujícího sobotního večera.

Pod příspěvkem se vyrojily jak pochvalné reakce veřejnosti, tak i narážky na to, že pořad nepatří na obrazovku veřejnoprávní televize, která je povinně placena z koncesionářských poplatků. Další naráželi na českou pomoc Ukrajině, která čelí invazi ze strany Ruska. Vybrané peníze by podle nich měly jít také tam, než pro hendikepované české občany.

Většina reakcí ale směřovala pochvalně jak směrem k ČT, tak i k samotnému Svěrákovi.

Miluju Zdeňka Svěráka. ♥? No a co?

On má totiž vždy pravdu...˘?

A skoro 44 milionů pro Paraple za dvě hodiny?

Svěrákově podpoře se těšil spolek Milion chvilek při demonstraci na Letné v roce 2019, kde se v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce objevil i jeho vzkaz zesnulému Václavu Havlovi. „Pane prezidente, možná, kdybyste to tady viděl, tak se vám zatočí hlava, protože ta naše demokracie je taková nemocná. Vznikla nadávka: pravdoláskař. Já patřím mezi ty pravdoláskaře. A taky vzniklo slovo pro nás: havloid. Že jsme havloidi. To vás možná potěší, že tady s náma pořád jste,“ vzkazoval Svěrák zesnulému.

Herec a scenárista Zdeněk Svěrák se řadí mezi podporovatele hnutí STAN, které krátkým videem podpořil i v letošních evropských volbách. Do Bruselu podle jeho slov jdou pracovat a ukazovat, že jsou spolehliví. „Zase jim zůstanu věrný,“ poznamenal.

