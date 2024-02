„Vsaďte se, že si nepřátelé dělají poznámky.“ Loď USA zničila střelu na poslední chvíli

reklama

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 0% Částečně ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6510 lidí

Aegis, systém torpédoborce, nezachytil střelu Húsiů na tak velkou vzdálenost, jak bylo očekávané. Střela se k válečné lodi přiblížila na 1,6 kilometru, než byla lodním zbraňovým systémem Close-In Weapon System (CIWS) pro obranu zničena. Bylo tak zabráněno jakémukoliv poškození nebo ztrátám na životech.

CIWS je rychle reagující dělový systém používaný mnoha námořnictvy po celém světě k obraně krátkého dosahu proti vzdušným hrozbám včetně protilodních střel a letadel. Funguje pomocí vyhledávacího radaru k detekci příchozích hrozeb. Jakmile je detekována hrozba, sledovací radar se zaměří na cíl. Počítač systému pak vypočítá optimální řešení střelby k zachycení cíle.

Skutečnost, že se střela dostala do takto těsné vzdálenosti od USSS Gravely podle webu Navy Recognition, naznačuje výpadek v dřívějších obranných vrstvách.

Účet Global: Military-Info na sociální síti X se nad tím, že byla použita až „poslední vrstva obrany lodi proti jakýmkoliv příchozím útokům“ také pozastavil. V příspěvku sdílel i názorné video, jak systém CIWS funguje.

Wow, the USS Gravely had to use its Phalanx CIWS against a Houthi cruise missile per a U.S. official to CNN.



This is essentially the ships last layer of defense against any incoming attacks.



(The video below shows one in action!) pic.twitter.com/I1SYYydbbZ — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) January 31, 2024

„Jediná střela Houthi pronikla systémem AEGIS? To není dobré znamení,“ vyjádřil se k události vojenský analytik na svém účtu X.

A single Houthi missile got through the AEGIS umbrella? Not a good sign. https://t.co/J7MVFQNMCA — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) February 1, 2024

Další analytik se divil tomu, že tuto věc námořnictvo zveřejnilo. Znepřátelené země Spojených států amerických se z incidentu poučí. „Skutečnost, že to říkají, by měla znepokojovat mnoho lidí. Vsaďte se, že každý nepřítel USA si dělá poznámky o tom, co je potřeba k tomu, aby se dostal tak blízko k americkému torpédoborci,“ napsal analytik.

The fact they are stating this should worry a lot of people.



You bet every US enemy is taking notes on just what it takes to get that close to a US destroyer. https://t.co/CiHtE3Mgpn — Fennec_Radar (@RadarFennec) February 1, 2024

Bývalý úředník ministerstva obrany Trent Telenko poznamenal, že co se stalo jednou, může se stát znova. „Aby bylo jasno, jedná se o první bojové selhání systému protiraketové obrany Aegis amerického námořnictva, které sledovalo, jak zasáhl standardní střelou protivzdušné obrany protilodní řízenou střelu, než se dostala do dostřelu,“ napsal Telenko.

To be clear, this is the first combat failure of a US Navy Aegis missile defense system to track engage and hit with a Standard air defense missile an anti-ship cruise missile before it came into gun range.



What happens once can happen again. https://t.co/uFAjiZS0q5 — Trent Telenko (@TrentTelenko) January 31, 2024

„Húsiové testují schopnosti amerických námořních zbraní, jejichž výsledek bude samozřejmě okamžitě vrácen Rusku, Číně a Íránu,“ dodal Ron Nehring, bývalý předseda Kalifornské republikánské strany a republikánský kandidát v roce 2014 na guvernéra Kalifornie, který v roce 2016 zastával funkci národního mluvčího republikánského prezidentského kandidáta Teda Cruze.

The Houthis are testing American naval weapons capabilities, the result of which will of course be immediately fed back to Russia, China and Iran. https://t.co/Qq6YtOz6Ne — Ron Nehring (@RonNehring) January 31, 2024

„USS Gravely musela použít svůj Phalanx CIWS pro protilodní střele odpálené Íránem podporovanými Húsii,“ upozornil i český účet na X. „Buď si sakra věřili, nebo protiletadlová střela minula/selhala a muselo dojít na tento poslední prvek protiletadlové obrany...“

USS Gravely musela použít svůj Phalanx CIWS pro protilodní střele odpálené Íránem podporovanými Húsii ??



Buď si sakra věřili, nebo protiletadlová střela minula/selhala a muselo dojít na tento poslední prvek protiletadlové obrany... https://t.co/dHpD0EAtTG — Jaroslav Kucera (@UncleFido) February 1, 2024

Psali jsme: „Udeřte. Tvrdě.“ USA se ženou do války? Temný vývoj právě teď Bitva na moři, americká ochrana selhala. Zatím žádný zásah, stejně museli ustoupit Jde o ropu. Plyn. Čínu. Zásah USA u Jemenu: odhalena skrytá fakta VIDEO Masové protesty v Jemenu. Mluví se až o milionu lidí v ulicích. Varování spojencům

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama