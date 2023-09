„Všechno ničíte.“ Otevřený dopis pro Zajíčkovou z ODS. Za rámeček si ho nedá

Nové hygienické normy pro školy, které mají vycházet z velké části z pera poslankyně Renáty Zajíčkové (ODS), jež by měly například přinést genderově neutrální toalety pro děti či možnost, že již ve třídách nebudou muset být umyvadla, se setkávají s kritikou. Novelizaci v otevřeném dopise pro Zajíčkovou kritizuje také dlouholetá pedagožka Jana Kunšteková Maříková a političce vyčetla, že pokud se její návrhy uvedou v praxi, budou na tom žáci hůře než „prasata v ‚eurochlévech‘“. „Ničíte vše, čemu jsem věnovala třicet let svého života,“ píše k návrhům pedagožka učící již třicet let a Zajíčkovou vyzývá k odstoupení.

reklama

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 3004 lidí



Zajíčkovou představená novelizace má přinést větší volnost pro zřizovatele a zmizet mají i pravidla pro světlou výšku prostor či ta, která vymezují, kolik žáků může být na určité ploše, a hygieniky bude nově zajímat jen koncentrace oxidu uhličitého v místnosti.



Prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc návrh Zajíčkové pro Právo přivítal s tím, že „normy vypustily věci, které nebyly nejpotřebnější“. „Děti nechodí na záchod najednou. Ve třídách už nejsou tabule na křídu, takže tam nemusí být umyvadlo,“ míní.

Mgr. Renáta Zajíčková ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To, že již nebudou muset být toalety zvlášť pro dívky a pro chlapce a rozhodnutí bude již nově na zřizovateli, nás podle Zajíčkové navíc přiblíží Evropě. „Tento trend je celoevropský, málokdy je tam rozlišení záchodů na dívčí a chlapecké. Je to i přiblížení se evropskému trendu a nebinárnímu světu,“ uvedla pro Právo poslankyně, která je profesí učitelkou a zakladatelkou gymnázia.



Návrh Zajíčkové ovšem zdaleka ne všichni její kolegové vítají a se svou kritikou novelizace se na poslankyni v dopise, který mají ParlamentníListy.cz k dispozici, obrátila dlouholetá pedagožka Jana Kunšteková Maříková, jež poslankyni vyčetla, že pokud se nová pravidla uvedou v praxi, tak se v určitých ohledech budou mít lépe oproti žákům i „prasata v ‚eurochlévech‘“. „I prasata v ‚eurochlévech‘, paní poslankyně, mají právo na pitnou vodu v dosahu. Tím, že prosazujete, aby ve třídách napříště nebyla povinně umyvadla, a tedy tekoucí pitná voda, dětem a studentům tuto vymoženost berete. Musejí se za vodou někam vydat,“ upozornila pedagožka vyučující již třicet let.

Návrh na společné záchody pak Kunšteková Maříková označila za „nehorázný“. „To je tak nehorázné, že jen naprostý ignorant nepochopí, o jaké vylepšení možností všeliké šikany tu jde, nemluvě o pocitu bezpečí v navýsost intimním prostoru. Nepamatuji si všechny návrhy, jen z těch nejbezohlednějších snad ještě dobrovolnost oplocení zahrad u škol a školek a zrušení minimálního počtu metrů čtverečních na žáka, na což se pamatuje i ve směrnici EU o chovu slepic. Nemluvě o zrušení povinnosti vymalovat v určitém intervalu prostory škol i třídy, což samozřejmě vede k důkladnému úklidu, který už asi napříště není třeba, a jakémsi fantazírování o měření CO2 ve třídách. Zatím, doufám, ponecháte ve třídách okna,“ kritizuje poslankyni, jíž vyčítá, že je nejviditelnější tváří „této, s odpuštěním, prasečí vyhlášky“.

Fotogalerie: - Kulturu do škol

„Protože jste nechvalně známá tím, že jste prý dětem ve školce nechala servírovat jídlo z pytlů na odpadky, jak praví zlé jazyky, leccos to objasňuje. Tehdy se rodiče bouřili a dnes se bouří učitelé – ale jen někteří. O odporu rodičovské veřejnosti nic nevím, takže nemohu soudit,“ dodává mnohaletá pedagožka, a připomíná tak kauzu, kdy se po reportáži TV Nova o jídle pro děti, které mělo být v černých „odpadkových“ pytlích, starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková nechala slyšet, že se tak sice v mateřince v jejím obvodu dělo, ale pouze prý v rámci dvou let a „jen při výdeji pokrmů“. „Nikoliv však pro servírování pokrmů dětem, jak je veřejně prezentováno, ale pro uchovávání pokrmů (těstovin a knedlíků),“ hájila tehdy jídlo pro děti v „odpadkových“ pytlích Zajíčková.

Psali jsme: Zavádějící reportáž, zdraví dětí nebylo ohroženo. Starostka protestuje proti novácké kauze z mateřské školky

Vyjádřila se také k výtkám Zajíčkové ke spolku Pedagogická komora, jehož je pedagožka zakládajícím členem. Poté, co spolek novelizaci kritizoval, se Zajíčková ozvala i s výtkami k němu a kromě toho, že požadovala, aby se do spolkového rejstříku uložily zápisy z valných hromad, vadilo jí, že jí chybí doložení, že byl nadpoloviční většinou členů zvolen prezidentem Pedagogické komory jeho šéf Radek Sárközi.



Sárközi měl dle serveru Novinky.cz poté Zajíčkové v první polovině září po skončení jednání Národního konventu v jednacím sále Senátu říci, že je „svině“, a následně jej z jednání vyloučil ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. BPP



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kunšteková Maříková na výtky poslankyně k Pedagogické komoře reagovala s tím, že by „měla být opatrná“. „Nikdo z Pedagogické komory nikdy nezcizil žádné veřejné ani jiné prostředky, což se, jak víme, o členech ODS za dobu její historie říct nedá. Byla bych na Vašem místě tedy opatrná s požadavky na transparentnost. Někdo by se mohl vrátit k vašemu starostování na Praze 5 i ke zmíněným pytlům i k Vašemu zjevnému střetu zájmů,“ napsala dále ve svém dopise. Politička podle jejího mínění nemá „morální právo soudit kohokoli a cokoli požadovat“.



„Už dávno nemáte ve školském výboru Sněmovny co pohledávat. Používáte totiž své místo v tomto výboru nikoli ku blahu školství, ale ku blahu svému. Pokud bude vyhláška platit, uleví se zřizovatelům škol, soukromým i státním. A vy jste majitelkou Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů, jehož budovu si mimochodem pronajímáte od městské části Praha 5, kde jste byla starostkou a jste stále zastupitelkou. Vyhláška je tedy šitá na míru těm, kdo chtějí vést a vlastnit školy s minimálními náklady a maximálním ziskem. To je ‚transparentní‘ na první pohled,“ míní pedagožka, že je v této věci Zajíčková ve střetu zájmů.



Podle Kunštekové Maříkové se budou v rámci nových hygienických pravidel ve školách „povolovat podmínky, které EU zakazuje u chovu dobytka“, a pedagožka míní, že by kvůli svému návrhu i údajnému střetu zájmů měla Zajíčková odstoupit. „Ničíte vše, čemu jsem věnovala třicet let svého života a nemálo vzdělání. Žádám Vás tedy, abyste odstoupila, vědoma si střetu zájmů a neúnosnosti Vámi navržené vyhlášky, alespoň ze školského výboru Sněmovny,“ uvedla pedagožka ve svém dopise pro poslankyni.

Celé znění dopisu

Otevřený dopis poslankyni Renátě Zajíčkové

Vážená paní poslankyně!

Je to podruhé v mém životě, kdy se obracím otevřeným dopisem na poslance Sněmovny Parlamentu ČR. Poprvé jsem takto oslovila – už to bude nějaký čas – exposlankyni Vlastu Bohdalovou, která také prosazovala různé optimalizace ve školství a vymýšlela morové rány na učitele, například právem pohřbený Kariérní řád. V podstatě bych mohla celý dopis opsat a jen změnit jména. Modus operandi kutilů ve školství je totiž pořád stejný – upravovat předpisy tak, aby vše vyšlo levněji.

Vy jste prý iniciátorkou novely vyhlášky, která má, pokud bude platit, úplně převrátit hygienické standardy ve školství. I prasata v „eurochlévech“, paní poslankyně, mají právo na pitnou vodu v dosahu. Tím, že prosazujete, aby ve třídách napříště nebyla povinně umyvadla, a tedy tekoucí pitná voda, dětem a studentům tuto vymoženost berete. Musí se za vodou někam vydat. Dalším vaším záměrem jsou společné záchodky pro děvčata i chlapce. To je tak nehorázné, že jen naprostý ignorant nepochopí, o jaké vylepšení možností všeliké šikany tu jde, nemluvě o pocitu bezpečí v navýsost intimním prostoru. Nepamatuji si všechny návrhy, jen z těch nejbezohlednějších snad ještě dobrovolnost oplocení zahrad u škol a školek a zrušení minimálního počtu metrů čtverečních na žáka, na což se pamatuje i ve směrnici EU o chovu slepic. Nemluvě o zrušení povinnosti vymalovat v určitém intervalu prostory škol i třídy, což samozřejmě vede k důkladnému úklidu, který už asi napříště není třeba, a jakémsi fantazírování o měření CO2 ve třídách. Zatím, doufám, ponecháte ve třídách okna.

Máte více spolupachatelů, a to hned tři ministerstva – školství, zdravotnictví a práce a sociálních věcí – ale Vy jste nejviditelnější tváří této, s odpuštěním, prasečí vyhlášky. Protože jste nechvalně známá tím, že jste prý dětem ve školce nechala servírovat jídlo z pytlů na odpadky, jak praví zlé jazyky, leccos to objasňuje. Tehdy se rodiče bouřili a dnes se bouří učitelé – ale jen někteří. O odporu rodičovské veřejnosti nic nevím, takže nemohu soudit.

Odkaz na článek o jídle z pytlů: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/721843/kauza-kolem-materske-skoly-v-praze-5-davali-tam-jidlo-do-pytlu-na-odpadky-reditelka-chysta-trestni-oznameni.html

Co mi vůbec není jasné, je postoj učitelských organizací. Ve Vaší reakci na stanovisko spolku Pedagogická komora, který je podle vás naprosto netransparentní, děkujete „českým organizacím z oblasti vzdělávání, které vaši výzvu vůči prezídiu Pedagogické komory podpořily“. Ráda bych viděla jejich seznam.

Dovoluji si podotknout, jakožto zakládající členka, že Pedagogická komora vznikla naprosto transparentně, stejně tak vedení spolku. Pokud vím, v současné době pracují na nápravě nedostatků, které jim vytýkáte.

Vím také, že nikdo z Pedagogické komory nikdy nezcizil žádné veřejné a ni jiné prostředky, což se, jak víme, o členech ODS za dobu její historie říct nedá. Byla bych na Vašem místě tedy opatrná s požadavky na transparentnost. Někdo by se mohl vrátit k vašemu starostování na Praze 5, i ke zmíněným pytlům, i k Vašemu zjevnému střetu zájmů.

Podle mého názoru naprosto nemáte morální právo soudit kohokoli a cokoli požadovat. Už dávno nemáte ve školském výboru Sněmovny co pohledávat. Používáte totiž své místo v tomto výboru nikoli ku blahu školství, ale ku blahu svému. Pokud bude vyhláška platit, uleví se zřizovatelům škol, soukromým i státním. A vy jste majitelkou Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů, jehož budovu si mimochodem pronajímáte od městské části Praha 5, kde jste byla starostkou a jste stále zastupitelkou. Vyhláška je tedy šitá na míru těm, kdo chtějí vést a vlastnit školy s minimálními náklady a maximálním ziskem. To je „transparentní“ na první pohled.

Vůbec se snažíte svým bývalým kolegům - učitelům řádně osladit život. Jste spoluautorkou pozměňovacího návrhu, podle kterého je učitel zbaven možnosti sám rozhodovat o metodách výuky a musí se řídit moudry ředitele. Také vítáte návrat k tématu o zvýšení přímé vyučovací povinnosti učitelů. Více hodin za méně peněz. Taková nepřímá úměra, geniální ve své bezohlednosti. Panu Sárközimu vyčítáte jakési neúnosné chování. Když odhlédneme od nesrovnatelného – Vy považujete své jednání za únosné? Nemluvě o tom, že prý schvalujete masivní propuštění ve školství – kuchařek, uklízeček a školníků, a jejich nahrazení zaměstnanci soukromých agentur, což samozřejmě nebude levnější, a jak všichni víme, jídlo z těchto megavývařoven se nedá jíst, ale – budou provize. Ty kuchařky ze svého mizerného platu už politikům od zřizovatele dávat nezvládaly.

Kdysi se tomu říkalo „Kuna v kurníku“. Učila jsem 30 let, ale nikdy mě nenapadlo, že se zase budou cpát co největší počty dětí do co nejmenších prostorů, jako v dobách, kterým učinily konec reformy Marie Terezie a Josefa II., a to jen proto, aby někomu ubylo práce a přibylo peněz – i na korupci různých činitelů, kteří se budou ke stavbě či rekonstrukci dané školy vyjadřovat a povolovat podmínky, které EU zakazuje u chovu dobytka. Ani ministr Ivan Pilip neblahé paměti neměl tak dalekosáhlé plány na oškubání školství jako dnešní Parlament ČR a ministerstva školství a financí.

12 miliard z kapitoly školství zmizelo a přesunulo se pravděpodobně na „obranu“. Děti a vzdělání nepotřebujeme, co potřebujeme, jsou stíhačky schopné nést jaderné zbraně. Když se proti všem těmto neřádům někdo ozve – a to byl pravidelně prezident Pedagogické komory – pokoušíte se ho zdiskreditovat, vyřadit z jednání a nechat si jen spolky, často o desítkách či jednotkách členů, které slouží jako alibi pro asociální plány této vlády.

Ničíte vše, čemu jsem věnovala 30 let svého života a nemálo vzdělání. Žádám Vás tedy, abyste odstoupila, vědoma si střetu zájmů a neúnosnosti Vámi navržené vyhlášky, alespoň ze školského výboru Sněmovny.

S pozdravem

Jana Kunšteková Maříková

učitelka 30 let, obor němčina-angličtina

Psali jsme: „Srdcový ODSák“, podnikatel, o životě v ČR. Došla mu trpělivost „Rodiče by měli zasáhnout.“ Sexuální výchova ve školách? Varování. Na co se ptají dětí? 500 000 Kč od Fialy. „Žáku, napiš o pohlaví.“ Výhra ohromí „Takové dávat do detence!“ Co chce Prague Pride učit děti? Sexuolog bouchl do stolu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama