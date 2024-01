„Všechno v hajzlu. Kvůli Bartošovi.“ Elektronická občanka: Pravda unikla

Jak legálně spáchat teroristický útok na stát? Použijte Bartošovu aplikaci. „Když vás to udělá alespoň 15, tak česká digitální státní správa definitivně klekne,“ vysmál se problémům místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) se spuštěním aplikace eDoklady Vladimír Piskáček. Kvůli přetížení zkolabovala Identita občana, nešly ani eRecepty. Novinář Michal Půr se pozastavil i nad „mediálním tichem“, které okolo problému aplikace panuje. Piskáček a Půr společně pracují na mediálním projektu Datarun. Dle prvně jmenovaného byli úředníci varováni, ať aplikaci nespouštějí. „Ne, oni potřebovali PR, tak to tam pustili a všechno je v hajzlu,“ převážilo prý.

Aplikaci eDoklady bylo možné si do mobilu stáhnout již od soboty, ústřední orgány státní správy eDoklady přijímají od pondělního rána. Aplikace lidem přináší možnost prokázat svou totožnost pomocí mobilu. Měla by fungovat i bez internetového připojení.

Od 1. července by eDoklady měla přijímat i policie nebo finanční či pracovní úřad a od 1. ledna 2025 i pošta a obecní úřady.

Za aplikací strojí Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s jeho ministrem Ivanem Bartošem (Piráti), Národní agentura pro komunikační a informační technologie a Digitální informační agentura (DIA).

Ivan Bartoš spolu s ředitelem DIA, Martinem Mesršmídem, celý proces používání aplikace eDoklady na tiskové konferenci vysvětil.

Na tiskovce mluvil i o plánech do budoucna. Mezi připravovanými možnostmi pro občanku v mobilu je například on-line potvrzení o studiu, kartička pojištěnce nebo řidičák.

„V roce 2026 pak počítáme s přechodem na European Digital Wallet, která zajistí široké spektrum dokladů v digitální podobě, platných po celé Evropě. A protože naše eDoklady jsou stavěny podle požadavků na celoevropské řešení, budeme připraveni!“ prohlásil ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády Petra Fialy pro digitalizaci.

Jak už víte, od dnešního rána přijímají ústřední správní úřady eDoklady. Pozvali jsme proto novináře na tiskovou konferenci, abychom jim tenhle projekt představili. Spolu s Martinem Mesršmídem, ředitelem @agentura_dia jsme prošli celý proces přihlášení i použití aplikace.… pic.twitter.com/eMRuW6RQ4G — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) January 22, 2024

Spuštění eDokladů se nicméně neobešlo bez komplikací. Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL například informoval o výpadcích na svém webu. V souvislosti se spuštěním aplikace eDoklady byla téměř nedostupná identifikace osoby v základních registrech a přes Identitu občana, kterou eRecept využívá.

Fotogalerie: - Přísaha k zásahu

Po přetížení systém Identity občana (NIA) zkolaboval.

„V souvislosti se spuštěním mobilní aplikace eDoklady je aktuálně téměř nedostupná identifikace osoby v základních registrech a Identitou občana. Vzhledem k tomu, že tuto identifikaci využívá i systém, tak aktuální nedostupnost identifikačního prostředku způsobuje problémy i zde,“ uvedl SÚKL na webu s hlášením výpadků s tím, že se lidé mají s problémy obracet právě na informační linku státem poskytovaných identifikačních prostředků, jako je eObčanka, mobilní klíč eGovernmentu či Identita občana.

Bartoš včera odpoledne skrze sociální síť X vydal tiskové prohlášení, že eDoklady nezpůsobují problémy se základními registry a přihlášení do eReceptu už také znovu funguje. „Aplikace eDoklady nezpůsobuje problémy při ověřování totožnosti klasickým způsobem – tedy prokázáním se plastovou občankou, například u eReceptů. Veškeré systémy, které ověřování totožnosti využívají – tedy základní registry a informační systémy, i přes velkou zátěž fungují bez obtíží. Pouze krátkodobé výpadky přihlašování k on-line službám státu způsobilo v uplynulých dnech dočasné přetížení systému Identity občana (NIA),“ napsal Bartoš.

Upozornil, že k předejití dalším problémům s přihlášením skrze Identitu občana DIA provádějí optimalizaci systému.

Tiskové prohlášení



eDoklady nezpůsobují problémy se základními registry, přihlášení do systému eRecept funguje



Praha, 23. ledna 2024 – Aplikace eDoklady nezpůsobuje problémy při ověřování totožnosti klasickým způsobem – tedy prokázáním se plastovou občankou, například u… pic.twitter.com/KLsQMDotUw — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) January 23, 2024

„Takže máme aplikaci eDoklady, která je sice úplně k ničemu, ale nefungujou kvůli ní aplikace, které byly užitečné,“ shrnul situaci na X novinář Michal Půr.

Takže máme aplikaci edoklady, která je sice úplně k ničemu, ale nefungujou kvůli ní aplikace, které byly užitečné. No tvl. https://t.co/1IXItLYGaa — Michal Půr (@michalpur) January 22, 2024

Upozornil též na „mediální ticho“ v souvislosti s Bartošovým problémem s funkčností aplikace: „Aj. Tak nejde už ani erecept. Samozřejmě mě strašně baví totální mediální ticho, ale nepřekvapilo.“

Aj. Tak nejde už ani erecept. Samozřejmě mě strašně baví totální mediální ticho, ale nepřekvapilo. https://t.co/XD0aCFmoCo — Michal Půr (@michalpur) January 23, 2024

K situaci se vyjádřil i Vladimír Piskáček, který s Michalem Půrem vede mediální projekt Datarun. Jde o obsahový projekt, jehož prostřednictvím se budou experti na dané oblasti vyjadřovat k různým oblastem života. „Je to mediální projekt, ale nepracují v něm žádní novináři. Novinář popisuje realitu, snaží se ji popsat z obou stran a snaží se to udělat objektivně. My chceme, aby realitu popisovali experti a navrhovali řešení,“ řekl k projektu Datarun Půr.

„Fascinující, jak je kolem toho v médiích ticho, i ten SÚKL musel vydat tiskovou zprávu sám. Přitom je to největší fuck-up historie digitalizace naší státní správy. Kdyby to udělal Babiš nebo Klára Dostálová, už jsou na Václaváku demonstrace,“ souhlasil Piskáček s Půrem.

Následně přišel s možným titulkem do novin. „Vítejte v době kamenné“ by bylo přes celou úvodní stránku. „A nebylo by to nafouklé ani o gram. Na základní registry je, přátelé, napojené úplně všechno. A ty registry jsou kde? V hajzlu.“

Kdybych ještě dělal v médiích papír, přesně vím, jaký by byl titulek na titulní straně.

"Vítejte v době kamenné", přes celou stránku. A nebylo by to nafouklé ani o gram. Na základní registry je, přátelé, napojené úplně všechno. A ty registry jsou kde? V hajzlu. — Vladimír Piskáček (@VladaPiskacek) January 23, 2024

Půr zvážil, zda by dosavadní krach aplikace neměl být důvodem pro to, aby místopředseda vlády pro digitalizaci podal rezignaci. „Já teda nevím, ale když vystřelíte do světa zbytečnou aplikaci, která vypne ostatní služby a vrátí celý stát tak o 15 let zpět, tak je to asi na rezignaci, ne?“ ptal se novinář.

Já teda nevím, ale když vystřelíte do světa zbytečnou aplikaci, která vypne ostatní služby a vrátí celý stát tak o 15 let zpět, tak je to asi na rezignaci, ne? — Michal Půr (@michalpur) January 23, 2024

Piskáček původní nefunkčnost aplikace zase vnímá jako ultimátní argument pro to, proč by v České republice neměla probíhat digitalizace, dokud jsou u vlády Piráti. „Jestli někdo potřeboval ultimátní argument, proč u nás, dokud jsou u vlády Piráti, nic nedigitalizovat, dostal ho na stříbrném podnose. Jen se modlím, aby se nepustili do digitálních voleb!“ napsal s tím, že to už by mělo potenciál atomovky.

Jestli někdo potřeboval ultimátní argument, proč u nás, dokud jsou u vlády Piráti, nic nedigitalizovat, dostal ho na stříbrném podnose. Jen se modlím, aby se nepustili do digitálních voleb! To už by mělo potenciál atomovky. — Vladimír Piskáček (@VladaPiskacek) January 23, 2024

Lidem dal v souvislosti s výpadky aplikace i návod na spáchání legálního teroristického útoku. „Stáhněte si Bartošovu Billakartičku a někde ji použijte,“ poradil. „Když vás to udělá alespoň 15, tak česká digitální státní správa definitivně klekne.“

Bartošův průšvih, jak situaci okolo aplikace eDoklady Piskáček označil, je nicméně ještě výrazněji horším, než se může na první pohled zdát. Varoval před tím, že brzy nebude možná žádná elektronická komunikace se státem. „Z krátkodobého pohledu – pokud se nestane zázrak, nepůjde žádná elektronická komunikace se státem, na podání DPH zítra si připravte papír a tužku například,“ avizoval na X.

Možný problém vidí i v přihlašování dětí na střední školy, a to i přes to, že CERMAT je stihl zavčasu připravit. „Ale poté, co kluci MMR shodili celou digitální správu, to je jaksi na nic. Co bude 1. února nikdo neví.“

Na sociální síti dále citoval útržek jednoho z telefonátů, které na téma problémů aplikace eDoklady vedl. „Úplně všichni ví, že základní registry jsou v tragickém stavu a všichni jim říkali, ať to do nich nepouští a nejdříve se vyřeší ten core. Ne, oni potřebovali PR, tak to tam pustili a všechno je v hajzlu,“ citoval jeden z telefonních hovorů Piskáček.

Tak mi to nedalo a udělal jsem pár telefonů a málem jsem u toho naboural. Ten průšvih, co @PiratIvanBartos udělal s tou svojí Billakartičkou je výrazně horší, než se může zdát. Z krátkodobého pohledu – pokud se se nestane zázrak, nepůjde žádná elektronická komunikace se státem,… — Vladimír Piskáček (@VladaPiskacek) January 23, 2024

Víte, jak spáchat legální teroristický útok na naši zemi? Stáhněte si @PiratIvanBartos Billakartičku a někde ji použijte. Škody už moc nespácháte, jen když vás to udělá alespoň 15, tak česká digitální státní správa definitivně klekne. Aspoň to někdo (jiný) z gruntu přepíše. — Vladimír Piskáček (@VladaPiskacek) January 23, 2024

