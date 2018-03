„Všichni prezidenti stáli za ho..., všichni jenom lhali. Když černoch krade, říkám mu ne*r,“ rozjel se slavný hudebník

Hudebník, kterému se přiblížila osmdesátka, hned na úvod ohromil moderátorku slovy, že svůj věk vůbec neřeší. „Já nad tím vůbec nespekuluju,“ ujistil s tím, že kolikrát ani neslavil svoje narozeniny, protože věk pro něj prostě není faktor, o který by se zajímal. I koncert, který má odehrát ke svým kulatinám, je podle něj akcí, kterou vymysleli jeho kamarádi.

Laco Déczi je známý svými „prořízlými“ názory, zejména pokud jde o politiku. Před letošními prezidentskými volbami naznačoval, že by možná i on byl ochoten kandidovat, dokonce k tomu natočil fiktivní prezidentský vánoční projev. Jak ale přiznal, bylo to míněno pouze jako legrace, včetně programového bodu, že by „zrušil tu demokracii“.

Psali jsme: VIDEO Takové jiné vánoční poselství. Autor: Prezidentský kandidát Laco Déczi

Anketa Měl by Donald J. Trump pokračovat ve funkci prezidenta USA i po roce 2020? Ano 19% Ne. Fandil(a) jsem mu, ale všechno podělal 71% Ne. Nikdy neměl být prezidentem 10% hlasovalo: 1946 lidí

Vážně míněnou kandidaturu by prý v žádném případě nepřijal. „S tím jsou jen starosti. Já lituju toho Trumpa, to je strašný,“ vysvětlil.

Moderátorka se zeptala, zda je Déczimu Donald Trump sympatický, a odpověď jí dost ohromila. „No jasně. Tady o něm všichni mudrujou, ale ti o tom vědí úplný hovno,“ vzkázal kritikům amerického prezidenta.

„Oni tam ti prezidenti všichni stáli za hovno. Kromě Reagana teda. Ten Obama, to byl takovej pohádkář, ukazoval se v černošským kostele, jako že je všechno dobrý, ale tenhle Trump chce tu Ameriku vážně změnit,“ myslí si hudebník, který se suverénně přiznal, že jako americký občan Trumpa volil.

„On to chce vážně změnit. A oni se ho bojí, protože říká pravdu. On je to trochu kurevníček, má ty buchty kolem sebe, je to normální člověk. Oni jsou tam teda kurevníci všichni, ale oni ti ostatní to tají. A on dokáže udělat haló a říká, co ho napadne.

To je podle něj v americké politice něco zcela nového, protože předtím všichni jenom lhali. A je to podle něj obecně problém americké společnosti, kde je široce rozšířené předstírání, falešné úsměvy, a ujišťování, jak se mám skvěle, a přitom to vůbec nemusí být pravda. A do toho přijde Trump, a natvrdo sdělí, že na newyorském letišti to vypadá jako v Bagdádu. A to je něco neuvěřitelně osvěžujícího.

Program „udělat Ameriku znovu velkou“ se Trumpovi podle Décziho daří. „Hlavně vyházel všechny ty spekulanty, ty podvodníky v těch odporných kravatách,“ pochválil. Trump podle něj ukázal, že je zkušený byznysmen a řadu těchto okravatovaných amatérů si velmi snadno namazal na chleba. „Politik, to je člověk, kterej vlastně nic neumí. Ale Trump je byznysmen, světovej byznysmen. Několikrát taky zkrachoval, ale vždycky se z toho vyhrabal.

Pokud jde o českého prezidenta Miloše Zemana, který Trumpa podporuje, tak Déczi přiznal, že ho moc nezná. „Já ho akorát párkrát viděl v televizi a všiml jsem si, že má nahnutou hlavu,“ uzavřel téma.

Moderátorka se vrátila k jeho recesistickému „prezidentskému“ projevu. V něm totiž také kritizoval, že demokracie není pro všechny. Vyjádřil názor, že jestliže tu mohou fungovat komunisté, tak by stejné právo měli mít i esesáci.

A pokračoval: „Já bych to pro komunisty udělal tak, jako to za nich bylo pro inteligentní lidi. Obnovil bych uranové doly v Příbrami a Jáchymově“, navrhl. V další části prezentace projektu hovořil o střílení těch, kteří by se z tábora pokusili uprchnout.

Pak přiznal, že komunisty opravdu nemá rád a vůbec nechápe, jak se mohli dostat tam, kde dnes jsou. „To by se v Americe nestalo. Tam se může stát všechno, ale tohle ne,“ myslí si. V té zemi je prý úžasné, že i ten „nejvíc nakoksovaný pablb“ chápe, co jsou komunisté zač a nemá je rád.

On sám prý po příjezdu do USA mladým lidem vše vysvětloval jednoduše. „Ptala se mě na to jedna holka na univerzitě, tak ji říkám: Má tvůj fotr barák? Má auto? No, tak kdyby přišli komunisti, tak by mu ten barák sebrali a jeho by zavřeli do basy“. Tvrdila mu prý, že to není možné, tak ji ujistil, že v komunismu to možné je. „Holka, ty víš hovno, takhle to bylo,“ ukončil prý debatu.

Moderátorka se snažila výroky mírnit slovy, že Déczi před komunisty utekl, takže je nemá rád. „No kdo je má rád, ten musí být blbec,“ dodal umělec.

Už lehce zděšená redaktorka mu namítla, že lidé volí i současné komunisty, a ti bývalí jim nevadí už vůbec. Laco Deczi se s námitkou vypořádal po svém: „Podívejte, všechno se dá zfalšovat, takže já myslím, že je to zfalšovaný“. K názoru jej vede to, že nikdo z jeho známých, se kterými v ČR mluvil, by nic takového v životě nevolil.

„To byla vaše sociální bublina,“ vysvětlovala redaktorka, načež ji trumpetista odzbrojil dotazem, ať mu tedy vysvětlí, kdo ty komunisty volil. „Všechno se to dá zfalšovat, dneska jde všechno,“ trval na svém.

Když srovná současné Česko se zemí, ze které v roce 1985 odcházel, je to podle něj nesrovnatelné. Dnes žijeme v moderní zemi.

Pak vysvětloval, že se v USA naučil nerozlišovat lidi podle barvy pleti. „Když černoch krade a chodí pozdě, tak mu říkám negr. A když je slušnej, tak mu říkám black man“, vysvětlil svůj postoj k otázkám rasové korektnosti. Česká společnost podle něj rasistická rozhodně není. A má pocit, že mladá generace je velmi schopná a dovede se prosadit. Jediné, co mu vadí, je jejich zvyk pořád zírat do telefonů.

Psali jsme: Laco Déczi pohovořil hodně brutálně o Babišovi a krabičkách s EET. Komunistům by prý zahrál, jen kdyby byli v masovém hrobě

Slavný hudebník: Hillary Clintonová je blbá kráva. Strašně ošklivá, tlustá a ještě lže

Nový prezidentský kandidát? Vykopu toho milovníka Gotta a Vondráčkový a na Hradě budou tancovat holky u tyče, plánuje známý romský hudebník



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav