„Vstupné se tady platí pořád,“ řekla nám pokladní. Za Pravčickou bránu vybírají Rus a Ukrajinka. Okolo spáleniště

„Rusovi to prodal Čech. Vstupné se tady platí pořád. Tak nevím, proč na to někteří senátoři teď nadávají. Možná ta válka na Ukrajině,“ říká paní za pokladnou. Zámeček Sokolí hnízdo se rekonstruuje, takže za vstup pod Pravčickou bránu a na přilehlé vyhlídky nyní dospělý zaplatí padesát korun. Pojďme se tam podívat…

Procházka spáleništěm I.

Poslední odbočka na konci Hřenska a pak pořád do vršku. Člověk ještě mine Unterkunft Lucerna, což je poslední ubytování na cestě k Pravčické bráně. Za bezmála 1400 korun jsme se zde v pokoji s balkónem ve třetím patře ubytovali. Když z toho odečtete denní parkovné 200 korun, což je jednotná cena po celém městečku, tak to je pro jednoho přijatelných šest stovek. Kolem to začíná žít tak od desíti z rána. Parkoviště se začínají plnit auty a chodník kolem říčky Suchá Bělá lidmi. Čím jde člověk výše, tím jsou panoramata hrozivější.

Z této části Národního parku České Švýcarsko se stalo „českošvýcarské spáleniště“, aniž by za to chudáci Švýcaři nějak mohli. Nejrozsáhlejší lesní požár v novodobé historii Česka začal během veder v noci na 24. července a na našem území – ještě týden pak řádil na německé straně – byl uhašen až 12. srpna 2022. Zasáhl více než 1600 hektarů plochy a hasilo ho osm vrtulníků, pět letadel a vystřídalo se u něj 6000 hasičů. Nedávno policie obvinila ze založení požáru 36letého muže, o němž média spekulují, že je bývalým strážcem parku. Škody podle policie přesahují 270 milionů korun.

Dojdu ke Třem pramenům, kde staví autobusy. Soukromý Hřenský expres za 75 na osobu a 200 korun na rodinu, a zdejší hromadná doprava za mnohem méně. U mapy parku zastaví bílá dodávka, co má na boku plakát. Na modrožluté mapě Ukrajiny stojí nahatý chlapeček a čůrá na portrét Putina, co vypadá jako Hitler. Ruská rodinka, co právě zkoumala turistické možnosti, si obrázek mlčky prohlédne. V Dlouhém dole, kudy se šinou zástupy turistů, to vypadá jako v kulisách apokalyptického filmu odehrávajícího se po třetí světové válce. K pláči.

Hádky o vstupné

Každému, kdo vystoupí v dnešních vedrech dosti strastiplnou cestou k Pravčické bráně, se dostane úžasného pohledu. Tahle národní přírodní památka je největší pískovcovou skalní branou v Evropě a člověk ji může obdivovat zezdola, anebo u Sokolího hnízda zaplatí a pak i z několika dalších stran. Jelikož se tam teď rekonstruuje a zdejší nákladní lanovka je dost vytížená, mají to dospělí – jak už jsme uvedli – za 50, děti za 25 korun. Jinak se vybírá 95 korun.

Na internetových stránkách Pravčické brány se k tomu ještě dodává: „Vstupné spojené s provozem areálu se vybírá od konce 19. století a v přepočtu zůstává pořád přibližně ve stejné výši. Z každé vstupenky jde 10 korun na transparentní účet určený na obnovu Národního parku České Švýcarsko.“

Jednatelem a jedním ze společníků firmy PAAL, které patří pozemky a budovy v areálu Pravčické brány – zámeček Sokolí hnízdo, je Rus Alexej Krenke, který uvádí i trvalou adresu v Česku a zdejší občanství. Jeho společnicí je podle obchodního rejstříku Ukrajinka Maryna Kandiuková. Pro Deník.cz se Krenke loni vyjádřil ve smyslu, že firma od počátku investuje do národního parku a vstupné chce do budoucna odstupňovat podle času vstupu k památce. Ranní ptáčata to prý pořídí levněji.

Děčínský senátor Zbyněk Linhart považuje vybírání vstupného za dojení turistů. Na facebooku loni napsal: „Situace, kdy stát prodá pozemek přístupu na jednu z nej... přírodních památek Česka a stát investuje do všeho okolo, ale někdo jiný – podnikatel – inkasuje lidi jen za průchod, je skandální. Smutné je především to, že není ani sebemenší snaha to řešit. Myslím, že nikdo z nás doma by to takto nedělal. Nedal by někomu pozemek před vstupem do domu, aby pak za každý vstup donekonečna jak osel platil.“

Mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov k tomu ale uvedl, že problém se soukromým výběrčím pouze zdědili, protože privatizace proběhla už v 90. letech. Nyní je problém s tím cokoliv dělat. S firmou Paal prý spolupracují a řeší provozní problémy.

Procházka spáleništěm II.

Jak se ParlamentníListy.cz dále dozvěděly, rekonstruuje se restaurace a terasa. Mělo by to trvat tři měsíce. Počítá se s tím, že v zámečku budou tři pokoje. Ale ty budou nejspíš nad finanční možnosti běžného Čecha. Když člověk oběhne všechny vyhlídky, jedno orosené zrzavé do něj zasyčí jako do kráteru sopky.

Když si beru ve stánku pod Pravčickou bránou hned druhé a velebím prodávající děvčata, jedno z nich na mě: „Takový zákazníky bysme tady potřebovali. To byste se divil, na co všechno si tady lidi stěžujou. Hlavně, že prý máme jen budvar.“ Takže pro pořádek… pivo 60, malinovka 55, cola 55, džus 50, klobása s chlebem 135, guláš s knedlíky či smažák s hranolky anebo řízek s hranolky 270 korun.

Ostatně všechny cesty na Pravčickou bránu – kromě té Dlouhým dolem – jsou zavřené. Dál do vsi Mezní Louka lze po silnici. Kvůli následkům požáru je z cesty podle CzechTourism pětatřicáté nejnavštěvovanější místo v Česku párkrát vidět.

Krásně opravený hotel Mezní Louka, který vlastní jiná Krenkeho firma a odpovědnou osobou je tam Ukrajinec Sergej Ustynov, má obrovskou terasu. „Tržby nám celkem dost spadly. Jsme tady tak trochu odtržení od turistického ruchu. Přímá stezka z Pravčické brány je uzavřená a Divoká soutěska u Mezné také,“ povzdychla si servírka. A za čtyři „staráče“ si řekla o 220 korun.

Zpátky do Hřenska se pak šlo o poznání veseleji.

