Piráti: Jsme zpátky v plné síle, připraveni hlídat vládu Čapího a Orlího hnízda

Piráti jsou čtvrtý nejsilnější klub, který volilo půl milionu voličů, a ti by měli mít zastoupení ve vedení. Za klíčové priority označila tato opoziční strana zrychlenou výstavbu a dostupné bydlení, systémový boj proti korupci skrze protimafiánský balíček a posílení nezávislých kontrolních institucí, a férovou podporu rodin – zvýšení slevy na poplatníka, vyšší daňový bonus na dítě a valorizaci rodičovského příspěvku na 420 tisíc Kč.
„Máme zkušené matadory i nové tváře, které vnesou do Sněmovny svěží vítr. Lidem jsme slíbili, že posuneme tuhle zemi dopředu – nakopneme dostupné bydlení, lepší podmínky pro rodiny a boj proti korupci. Jsme připraveni být tvrdou a konstruktivní opozicí,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Anketa
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
„Nebudeme přehlížet kauzy ani zametat problémy pod koberec. Předkládáme protimafiánský balíček, aby byli známi skuteční vlastníci u veřejných zakázek, konec bílým koním, nezávislý protikorupční úřad, přísnější tresty a oprava lobbistického zákona,“ uvedla místopředsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Kateřina Stojanová s tím, že Piráti už požádali prezidenta, aby nejmenoval osoby, které ohrožují důvěru ve stát (ZDE).
„Ekonomika i stavebnictví rostou – změna, kterou jsme nakopli už v minulém volebním období, se projevuje. Teď musíme na naši práci navázat a splnit slib dodat 200 000 nových domovů. Máme připravený zákon o urgentním řešení krize bydlení a požadujeme odpovídající rozpočtové krytí. Zároveň chceme systematicky posílit podporu duševního zdraví, včetně psychologů ve školách a prevence vyhoření,“ doplnila poslankyně Katerina Demetrashvili.
„Do sněmovního systému jsme nahráli balíček podpory pro rodiny: vyšší slevu na poplatníka, vyšší daňový bonus na dítě a valorizaci rodičovského příspěvku na 420 000 Kč. Rozpočet musí být udržitelný díky úsporám v byrokracii a potírání korupce, ne na úkor občanů. Obce mají připravené projekty výstavby za 20 miliard ročně – ty chceme rozhýbat,“ dodala předsedkyně pirátského poslaneckého klubu Olga Richterová.
„Jsme zpátky v plné síle a budeme hlasem půl milionu voličů, kteří chtějí, aby se tahle země posouvala dopředu,“ uzavřel Hřib.
Česká pirátská strana
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV