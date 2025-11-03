Piráti: Jsme zpátky v plné síle, připraveni hlídat vládu Čapího a Orlího hnízda

03.11.2025 19:05 | Monitoring

Pirátská strana představila nový poslanecký klub a oznámila nominaci Olgy Richterové na funkci místopředsedkyně Sněmovny.

Piráti: Jsme zpátky v plné síle, připraveni hlídat vládu Čapího a Orlího hnízda
Foto: Interview ČT24
Popisek: Zdeněk Hřib

Piráti jsou čtvrtý nejsilnější klub, který volilo půl milionu voličů, a ti by měli mít zastoupení ve vedení. Za klíčové priority označila tato opoziční strana zrychlenou výstavbu a dostupné bydlení, systémový boj proti korupci skrze protimafiánský balíček a posílení nezávislých kontrolních institucí, a férovou podporu rodin – zvýšení slevy na poplatníka, vyšší daňový bonus na dítě a valorizaci rodičovského příspěvku na 420 tisíc Kč.

„Máme zkušené matadory i nové tváře, které vnesou do Sněmovny svěží vítr. Lidem jsme slíbili, že posuneme tuhle zemi dopředu – nakopneme dostupné bydlení, lepší podmínky pro rodiny a boj proti korupci. Jsme připraveni být tvrdou a konstruktivní opozicí,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

„Nebudeme přehlížet kauzy ani zametat problémy pod koberec. Předkládáme protimafiánský balíček, aby byli známi skuteční vlastníci u veřejných zakázek, konec bílým koním, nezávislý protikorupční úřad, přísnější tresty a oprava lobbistického zákona,“ uvedla místopředsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Kateřina Stojanová s tím, že Piráti už požádali prezidenta, aby nejmenoval osoby, které ohrožují důvěru ve stát (ZDE).

„Ekonomika i stavebnictví rostou – změna, kterou jsme nakopli už v minulém volebním období, se projevuje. Teď musíme na naši práci navázat a splnit slib dodat 200 000 nových domovů. Máme připravený zákon o urgentním řešení krize bydlení a požadujeme odpovídající rozpočtové krytí. Zároveň chceme systematicky posílit podporu duševního zdraví, včetně psychologů ve školách a prevence vyhoření,“ doplnila poslankyně Katerina Demetrashvili.

„Do sněmovního systému jsme nahráli balíček podpory pro rodiny: vyšší slevu na poplatníka, vyšší daňový bonus na dítě a valorizaci rodičovského příspěvku na 420 000 Kč. Rozpočet musí být udržitelný díky úsporám v byrokracii a potírání korupce, ne na úkor občanů. Obce mají připravené projekty výstavby za 20 miliard ročně – ty chceme rozhýbat,“ dodala předsedkyně pirátského poslaneckého klubu Olga Richterová.

„Jsme zpátky v plné síle a budeme hlasem půl milionu voličů, kteří chtějí, aby se tahle země posouvala dopředu,“ uzavřel Hřib.

Česká pirátská strana

  • Piráti
  • Internet je naše moře!
Zdroje:

https://www.pirati.cz/jak-pirati-pracuji/turek-nepatri-do-diplomacie-macinka-nema-ridit-ochranu-prirody-pirati-zadaji-prezidenta-o-odmitnuti-jejich-jmenovani/

autor: PV

Kauzy

Tvrdíte, že jako strana nemáte na triku žádné kauzy, a co ty peníze, co chodili vašemu předsedovi Hřibovi na účet, a o kterých prý nevěděl a zjistil to, až když to vyšlo veřejně najevo? A k tomu vašemu protikorupčnímu tažení. Ve sněmovně nejste už žádní nováčci a změnilo se snad něco zásadního za po...

Diskuse obsahuje 8 příspěvků

