Munzar (ODS): Sliby na dluh

Známe programové prohlášení nové vlády. Růst výdajů, snižování příjmů, úspory nikde. Místo zpomalování tempa zadlužování se zadlužování zrychlí. Účet za novou vládu zaplatí další generace.
My jsme šli jinou cestou. Přes všechny překážky se nám podařilo snížit růst zadlužování z 5 % HDP v roce 2021 na zhruba 2 % letos. Podle našeho zákona o rozpočtové odpovědnosti se mělo zadlužování dál každý rok snižovat.
Sliby vyhrály nad odpovědností.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV