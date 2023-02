„Vy byste blahopřál Babišovi, že lež a nenávist zvítězily?“ Moravec rozmáznul Rychetského průšvih

reklama

Hostem druhé hodiny nedělních Otázek Václava Moravce byl končící předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský, který po prezidentských volbách podpořil nového prezidenta Petra Pavla a zkritizoval šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. V pořadu svůj kritický postoj vůči Babišovi zopakoval a zdůraznil, že na svém povolebním vystoupení nevidí nic špatného.

„Já bych byl rád, kdybychom se vrátili do časů, kdy Václav Havel na Hradě představoval jakýsi mravní a etický prvek. V tomto bychom to měli vrátit na Hrad,“ nabádá Rychetský s tím, že dosud nástupci Václava Havla na jeho myšlenky příliš nenavazovali a Rychetský považoval za důležité ocenit, že se Petr Pavel k některým myšlenkám Václava Havla přihlásil.

Dal také najevo, že kdyby prezidentskou volbu vyhrál Andrej Babiš, popřál by i jemu. „Já bych samozřejmě blahopřál, i kdyby byl zvolen ten druhý kandidát,“ řekl Rychetský.

„Vy byste Andreji Babišovi napsal, že lež a nenávist zvítězila nad pravdou a láskou?“ zeptal se Moravec.

„Asi bych použil jiná slova,“ připustil Rychetský s tím, že nově zvolenému prezidentovi republiky, ať už jím je kdokoliv, se sluší poblahopřát.

To ale podle Rychetského nemění nic na tom, že svoboda slova je důležitou hodnotou. „Já ji považuji za jednu z nejdůležitějších hodnot,“ pravil Rychetský s tím, že svobodu slova ctil vždy, po celý svůj život, a na sklonku své profesní kariéry, ani na sklonku svého života nehodlá nic předstírat. „Tady mi je velkou inspirací můj někdejší přítel Otakar Motejl,“ zmínil Rychetský.

Došlo i na možnost, že by ještě dosluhující prezident Miloš Zeman mohl jmenovat Rychetského nástupce v pozici předsedy Ústavního soudu ČR. Zemanův mandát končí 8. března; Rychetského mandát končí až v srpnu tohoto roku.

Rychetský dal najevo, že nevěří, že by Zeman jmenoval kohokoli do funkce, která je stále ještě obsazená. „Já tomu nechci věřit,“ řekl Rychetský. A jmenovat nového předsedu Ústavního soudu ČR musí nový prezident? „Dokonce v tomto musí ignorovat rozhodnutí předchozího prezidenta,“ začal Rychetský a fakticky tak Pavlovi dal radu. „Ale já skutečně nemohu radit novému prezidentovi, jak se má chovat, pokud by tato situace nastala, ale v České republice existuje dost odborníků, kteří prezidentovi mohou poradit, jak se zachovat, kdyby taková situace nastala,“ pokračoval Rychetský po chvíli.



Pavel Rychetský. (Screen: ČT24)

Prohlásil také, že vlastně oceňuje, že Ústava ČR je především hodnotově ukotvená, ale v konkrétních krocích ponechává jistý prostor k jednání. Ale každý prezident by měl podle Rychetského vědět, že hodnoty obsažené ponejvíce v preambuli ústavy nemá překračovat.

Týká se to podle Rychetského i situace, kdy premiér někoho navrhne prezidentovi na jmenování ministrem. „Tohoto nominanta musí prezident jmenovat. O tom nelze diskutovat,“ tak to vidí Rychetský. „Prezidenti, kteří si to uvědomují, tak nejprve někoho pověří jednáním o budoucí vládě a v této fázi ještě mohou o složení vlády diskutovat. Pánem vlády je premiér a my máme parlamentní volbu vlády. Premiér je odpovědný nikoli prezidentovi, ale Poslanecké sněmovně,“ připomněl Rychetský.

Než se rozloučil s diváky, oznámil, zda by přijal státní vyznamenání od Petra Pavla, pokud by se nový prezident rozhodl mu ho udělit. „Patrně ano, pokud by šlo o vyznamenání z rukou prezidenta Petra Pavla, tak by nebyl žádný důvod to odmítat,“ pravil Rychetský.

