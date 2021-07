„Vy ještě existujete?" Milion chvilek trollil Babiše a nedopadl dobře

reklama

„V roce 2017 se objevila zpráva, že ministr průmyslu v Sobotkově vládě Jiří Havlíček podepsal memorandum, které mělo práva na průzkum a případnou těžbu lithia v Česku převést na podivnou australskou firmu s netransparentní strukturou končící v daňových rájích. Ukázková příprava na megatunel mnohonásobně dražší než soláry," poznamenal v komentáři k lithiu Babiš. Text kromě MF Dnes sdílel i na svém facebookovém profilu.

„Z výzkumu měli být vyšachováni čeští vědci i klíčové státní firmy, což zvedlo kritiku široké i odborné veřejnosti. Okamžitě jsme věc začali řešit a dotáhli ji do úspěšného konce. Dnes je těžba pod kontrolou firmy majoritně ovládané společností ČEZ, tedy de facto ČR, výzkum v gesci české univerzity a státu a do celého procesu jsme zapojili tuzemskou odbornou veřejnost. Proč to bylo tak důležité a jak to probíhalo? Lithium je kov, který je extrémně důležitý pro budoucnost českého průmyslu a energetiky ve vazbě na výrobu aut. Je to naše budoucnost a hodnota této operace je pro náš průmysl nevyčíslitelná," podotkl Babiš.

„Proto hned po volbách v roce 2017 moje vláda memorandum se společností European Metals Holdings o těžbě lithia u Cínovce vypověděla, a když v dubnu 2019 přebral resort průmyslu Karel Havlíček, zahájil proces, na jehož konci měl být návrat případné těžby lithia pod kontrolu českého státu. V červnu 2019 proběhlo jednání ministra Havlíčka v Sasku na téma spolupráce při osvojování ložiska lithia na Cínovci. V srpnu ministerstvo zahájilo spolupráci se společností Severočeské doly, resp. ČEZ, ve věci prozkoumání potenciálu ložiska lithia na Cínovci a v březnu 2020 se ČEZ rozhodl těžbu postoupit do druhé fáze přípravy. Jejím účelem je technické ověření postupu výroby v poloprovozních podmínkách a v pilotních testovacích linkách," popsal.

„V dubnu se ČEZ stal majoritním vlastníkem společnosti Geomet, čímž ČR opět získala kontrolu nad případnou těžbou lithia. Loni v létě uzavřela Vysoká škola chemicko-technologická v Praze memorandum s ČEZ a společností Lafarge o spolupráci při průmyslovém prověření technologie úpravy lithia, kterou vyvinuli experti VŠCHT pod gescí MPO. V červnu 2021 tato škola otevřela nové technologické centrum CIRKTECH, které se zaměřuje právě na lithium. No a letos v září plánují ukončení testování úpravárenské technologie pro zpravování lithia a v roce 2022 její vyhodnocení. Na konci tohoto roku tak budeme vědět, zda a za jakých podmínek budeme cínovecké lithium moci těžit a využívat pro budoucnost naší země," sdělil Babiš se slovy, že tato vláda má zásadní plán pro český průmysl.

„Pod vedením ČEZ má vzniknout tzv. gigafactory, továrna na výrobu lithiových autobaterií, což je přesně ten segment průmyslu, který bude pro příští desetiletí extrémně důležitý pro zaměstnanost a výkon naší ekonomiky. Pokud bychom tenhle proces nedotáhli do konce a nezískali cínovecké lithium zpět do našich rukou, přišli bychom o jednu z možností, jak zásadním způsobem ovlivnit budoucnost našeho průmyslu, výroby aut, energetiky a dalších navazujících oblastí, které táhnou naši ekonomiku. Ještěže jsme tu krádež za bílého dne nedopustili," zmínil.

„Opravdu zase vytahujete kauzu lithium, u které se opakovaně potvrdilo, že je založena na dezinformacích? To je ale náhoda, že poté, co tahle vykonstruovaná kauza byla součástí Vaší předvolební kampaně v roce 2017, ji vynášíte na povrch zase teď. Tři měsíce před volbami. Od minulých voleb jsme o ní totiž až doteď - celé čtyři roky - ani neslyšeli. Mimo to, krádež za bílého dne provádíte jakožto náš premiér prakticky od té doby, co jste ve funkci..." poznamenal Milion chvilek pro demokracii v diskuzi.

Co je Milion chvilek, zaznělo v diskuzi

„Vy ještě existujete? Co vůdce? Už sedí za to, že vás okradl, nebo odpuštěno? Milion ovec za dezinformace," dostalo se však spolku reakce.

"Opravdu? Co jste udělali pro Česko a občany VY?! NIC!!! TAK NEKRITIZOVAT!!!" pustil se do Milionu chvilek další diskutér.

"Pořádek byste si měli udělat se zrzkem, který po fiasku šel meditovat i s milióny někam do pustiny," dodal další.

"Co to je milion chvilek, má to nějaký ksicht, který by se nestydělo ukázat? Jenom jen rejpat?" ptal se i další diskutující.

Čelo hnutí Milionu chvilek pro demokracii, jež v minulosti stálo za mnohatisícovými demonstracemi proti Andreji Babišovi (ANO), totiž v loňském roce opustil jeho lídr Mikuláš Minář. Nejprve spustil svůj politický projekt Lidé PRO, protože věřil, že dokáže získat půl milionu podpisů občanů, kteří mu dají najevo, že by měl zkusit zabodovat na předvolebním politickém kolbišti. Jenže po měsících neutuchajících snah zjistil, že se k půl milionu podpisů nepřiblíží. Mikuláš Minář proto oznámil, že to balí.

„Projekt Lidé PRO končí. Nepodařilo se nám sebrat dost podpisů. Proto dodržíme svůj slib. Nebudeme tříštit politické spektrum další malou stranou. Odstupujeme a podpoříme opoziční demokratické strany. Cílem nás všech zůstává přesvědčivé vítězství demokratického tábora v nadcházejících volbách, stejně jako dlouhodobé zastání pro odstrkované a opomíjené skupiny lidí. Rozcházíme se v dobrém, i když se naše představy, jak tohoto cíle dosáhnout, liší. Mikuláš Minář vidí jako klíčové podpořit v nadcházejících volbách stávající opoziční koalice a netříštit politické spektrum další malou stranou. Čtyři tváře hnutí však vidí i další možnosti. Proto chtějí pokračovat v politické činnosti a promluvit do nadcházejících voleb jiným způsobem," stojí v prohlášení hnutí Lidé PRO.

Hnutí svůj neúspěch přičítá mimo jiné na vrub covidu. Restriktivní opatření přijatá vládou členům hnutí neumožnila rozjet plánovanou masivní politickou kampaň a důsledek toho je zřejmý každému. Podpisy nejsou.

V současné době v čele Milionu chvilek pro demokracii stojí Benjamin Roll.

Našli se však i tací, kteří "hubovali" Andreji Babišovi. "Lithium tu dlouho nebylo... předvolební evergreen, stejně jako imigranti. Čekám, kdy vytáhnete rovné banány z příkazu EU," píše jedna z uživatelek.

"Je vidět, že se blíží volby, když vytahujete lithium, pane premiére. Škoda že o těch miliardách pořád jenom mluvíte," poznamenala i další.

