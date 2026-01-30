„Vy jste neskutečný dobytek.“ Hřib ve sněmovně rozzuřil poslankyni ANO

Poslanci se v pátek vrátili k projednávání novely stavebního zákona, jejímž cílem je zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Během dne zaznívala rozsáhlá debata. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib ve svém delším vystoupení ve Sněmovně hájil dosavadní podobu stavební legislativy a připomněl, že zákon připravovaný za Ivana Bartoše vznikl jako politický kompromis schválený napříč spektrem. Tvrdil, že problémy, které dnes blokují řadu investic, podle něj nesouvisí přímo s digitalizací stavebního řízení, ale se systémem veřejných zakázek a možnostmi opakovaného napadání soutěží. Jako příklad uváděl velké infrastrukturní a městské projekty, které se protahují kvůli legislativnímu nastavení a zásahům ÚOHS.
Ve svém vystoupení ostře zaútočil na působení Kláry Dostálové (ANO) na Ministerstvu pro místní rozvoj. Tvrdil, že problémy s digitalizací stavebního řízení i zablokované investiční projekty nejsou technickým selháním, ale důsledkem konkrétních rozhodnutí a personálních kroků z doby jejího ministrování. Opakovaně zmiňoval smluvní vztahy uzavřené bez standardních výběrových řízení a jejich souvislost s kauzou Dozimetr. Kritiku doplnil osobními výpady a konkrétními příklady z Prahy, včetně zdržení výstavby Pražského okruhu, za které přičítal odpovědnost tehdejšímu vedení ministerstva.
Šéf Pirátů tak přesunul odpovědnost za selhání digitalizace stavebního řízení z konkrétních politických rozhodnutí na celý systém státní správy. Uvedl, že Ministerstvo pro místní rozvoj nemá reálný vliv na řadu dotčených orgánů, které řízení brzdí, a že klíčovým problémem je roztříštěnost úřadů, nedostatek IT odborníků a špatně nastavený služební zákon.
V debatě opakovaně zmiňoval eRecept jako příklad digitalizace, která byla zpočátku odmítaná, ale nakonec se prosadila a dnes funguje. Připomínal odpor lékařů i přechodné dobrovolné období a tvrdil, že podobná cesta je možná i u digitalizace stavebního řízení.
Hovořil také o tom, že u digitalizace stavebního řízení byl v minulosti připraven „tunel za miliardu“ a že Ivan Bartoš jeho realizaci zastavil. Na tato tvrzení následně ostře reagoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) , který Hřiba vyzval, aby své výroky doložil konkrétními jmény, firmami a kroky, protože podle něj jde o velmi závažná obvinění.
Ing. Aleš Juchelka
Na vystoupení předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba zareagovala také poslankyně hnutí ANO Berenika Peštová, která se vůči jeho projevu na sněmovním plénu ostře vymezila. Kritizovala nejen jeho obsah, ale především způsob vystupování u řečnického pultíku, který označila za exhibici a opakované odbíhání od projednávaného tématu novely stavebního zákona.
Ironicky poznamenala, že mu chtěla „nejdřív popřát dobrou chuť“, protože podle ní působil zaskočeně a bylo vidět, že ke sněmovnímu pultíku přišel, aniž by dojedl. Zároveň zpochybnila srozumitelnost jeho téměř tři čtvrtě hodiny dlouhého vystoupení. „Musím říct, že udržet myšlenku vašeho vystoupení bylo velice složité,“ uvedla s tím, že Hřib podle ní chaoticky míchal nesouvisející témata a místo věcné debaty se uchyloval k osobní exhibici.
Za problematické označila i to, že do projevu vtahoval otázky fungování pražského magistrátu, eReceptu či konkrétní jména dalších politiků. „Vůbec jsem nepochopila tu sněť myšlenek. Prosím, držme se tématu, kterým je novela stavebního zákona, a nevysvětlujme si tady, co je na magistrátu v Praze nebo jak funguje eRecept,“ zdůraznila.
Ing. Berenika Peštová, Ph.D.
Peštová zároveň Hřibovi připomněla roli Pirátů v digitalizaci stavebního řízení, ke které se podle ní opakovaně vracel bez vazby na projednávaný zákon. „Pak jste se oslími můstky vracel k digitalizaci řízení, kterou jste, slušně řečeno, zkazili,“ prohlásila s tím, že s projednávanou novelou to podle ní nemělo nic společného.
Následně na Hřibovo vystupování reagoval také poslanec hnutí ANO Ondřej Babka, který kritizoval nejen obsah jeho projevu, ale i způsob, jakým vystupoval u řečnického pultíku. „Pokud sem přebíháte a ještě něco dožvýkáváte a začnete tady exhibovat, tak vám z úst padají nejenom nesmysly, ale i drobky,“ prohlásil směrem k předsedovi Pirátů
Do debaty se následně zapojila i poslankyně hnutí ANO Barbora Rázga, která se ostře ohradila proti způsobu, jakým Zdeněk Hřib mluvil o Kláře Dostálové. Vystoupila s výtkou k elementární slušnosti a důsledně trvala na tom, že je namístě používat odpovídající označení. „Když už mluvíte o Kláře Dostálové, tak jí říkejte paní poslankyně, europoslankyně nebo paní Dostálová, a ne Dostálová,“ zdůraznila.
Její vystoupení ale rychle nabylo výrazně osobního tónu. „Vy jste fakt v tomto neskutečný dobytek. Mně to prostě přijde úplně neuvěřitelné,“ prohlásila a dodala, že se za použitý výraz sice omlouvá, zároveň jej ale považuje za „terminus technicus“. Zároveň odmítla reagovat na to, co označila za „schizofrenní vystoupení“.
V pátek si poslanci odhlasovali možnost jednat i po 21. hodině. Na programu byla kromě jiného i novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Přesto se k ní Sněmovna nedostala, protože více než šest hodin projednávala novelu stavebního zákona, ta byla v pátek schválena v prvním čtení a nyní míří k projednání do výborů.
Hnutí ANO se původně Pirátům vysmálo i na sociálních sítích. Ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že páteční schůze nebude končit v obvyklý čas kolem 14. hodiny, ale může se protáhnout až do večera, zachytilo ANO otrávené výrazy pirátských poslanců. Ty pak využilo k ironickému komentáři na Facebooku, kde naznačilo, že Piráti si zřejmě mysleli, že budou obstruovat a následně „pojedou domů“.
Schůze ale byla nakonec ukončena před 19. hodinou a zbývající body programu byly zrušeny. Změna jednacího řádu má být projednána na některém z dalších zasedání.
Novela stavebního zákona především zřizuje Úřad rozvoje území ČR. Pod tento úřad přejdou stavební úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi. Dále novela prohlašuje stavby hromadného bydlení za veřejný zájem, což může usnadnit vyvlastňování pozemků. Celkově má předloha zrychlit a usnadnit povolování staveb. Předloha odolala návrhu některých opozičních stran na vrácení předkladatelům k dopracování.
