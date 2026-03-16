Mikuláš Minář před Letnou lákal na něco, co pak raději smazal

16.03.2026 10:25 | Komentář
autor: Karel Šebesta

Velkou sobotní akcí na Letné se Mikuláš Minář snaží propagovat seč mu síly stačí. S tím si ale uřízl ostudu, když svůj blog propagoval tím, že slíbil těm, kdo ho začnou odebírat, zaslání své bakalářské práce. Jenže ta je k dispozici zdarma na stránkách univerzity. Komentátoři oslovení ParlamentnímiListy.cz jsou navíc rozpačití i z pozvánky, ve které Minář popisuje důvody, proč přijít na Letnou: Jde o velké nic.

Foto: Repro Facebook
Popisek: Mikuláš Minář s vedoucím své práce, Tomášem Halíkem

Mikuláš Minář, předseda spolku Milion chvilek, se rozhodl veřejně pochlubit svou bakalářskou prací, kterou mu vedl Tomáš Halík. Sdílel ji na sociálních sítích. Ovšem poněkud podivným způsobem. Kdo si ji chce přečíst, má si dle Mináře přihlásit odběr Minářova blogu na platformě Substack.

Bakalářská práce se týká spirituálního růstu člověka. Celý název zní: Struktura spirituálních revolucí – Stádia duchovního růstu podle Jamese Fowlera a Scotta Pecka perspektivou pojmů Thomase Kuhna a Victora Turnera.

„Budu moc rád, když si ji přečtete a napíšete mi, co Vás zaujalo. P. S. Děkuji vedoucímu mé práce profesoru Tomáši Halíkovi za jeho odborné vedení,“ sdělil Minář.

Zřejmě ale nepočítal s tím, že si na sociálních sítích naběhl. Všechny bakalářské práce jsou totiž veřejně přístupné v informačních systémech univerzit. I ta Minářova.

Což aktivistovi uživatelé neopomenuli otlouct o hlavu. Zřejmě tak silně, že Minář následně tento příspěvek ze sítě X smazal. Příspěvky, které se mu smějí, jsou ale stále dohledatelné.

„On je takovej egomaniak. Všechny závěrečné práce z Univerzity Karlovy jsou dostupné on-line zadara. Bože můj,“ objevilo se v komentářích. „Monetizovat něco, co je ze zákona veřejně přístupné zdarma, je opravdu nový level scamu,“ přidal se Martin Černý, údajný odborník na PR.

Přidala se i poslankyně

Výstupu Mikuláše Mináře si všimla i poslankyně Ivana Mádlová za ANO. „Ti, kteří budou upozorňovat na to, že absolventské práce jsou k dispozici v digitální knihovně UK, jsou ruští kolaboranti a nepřátelé demokracie. Já už jen čekám, kdy začne Mikuláš Minář prodávat na své demonstrace vstupenky,“ trefovala se do aktivisty.

A politolog Jaroslav Bílek konstatoval: „Málo se to ví, ale závěrečné práce jsou často volně dostupné automaticky třeba na theses.cz nebo v digitálních repozitářích. Můžeme si tedy na počest této bohulibé aktivity Mikuláše Mináře udělat všichni společně hezký večer a číst si bakalářky své i cizí.“

Ze sítě X tedy příspěvek zmizel. Zůstává na síti Facebook. A i tam budí reakce. „Minář je srdcem i duší selfmarkeťák,“ napsal publicista Jan Valtr a odcitoval z komentářů pod aktivistovým příspěvkem: „Nerozumím jedné věci, proč přístup k práci, který je ze zákona veřejný (anonymní a velmi snadný), podmiňujete přihlášením k odběru Vašeho newsletteru.“

I tam ale došlo u příspěvku k proměně. Jak vyplývá z historie úprav, chvíli před půlnocí 15. března přibylo za slovo odběr slůvko „zdarma“, zřejmě v reakci na obvinění, že si chce aktivista přístup k bakalářské práci monetizovat.

Zdroj: Facebook

Shánění lidí na Letnou

Kromě propagace svého blogu přes volně dostupnou bakalářskou práci se Minář intenzivně věnuje shánění lidí na sobotní akci na Letnou. A sdílel své osobní důvody.

„Nikdo z nás si nevybral dobu, ve které žijeme. Dobu hrozící války, sílícího autoritářství a extremismu. Dobu, kdy demokracie vrávorá nad propastí a není jasné, zda ten postupný rozpad přežije. Jednu věc si ale vybrat můžeme: jestli budeme mlčet – anebo se hlasitě ozveme. Z dění posledních týdnů už je naprosto zřejmé, že jde do tuhého. Babiš, SPD a Motoristé tlačí Českou republiku na maďarskou a slovenskou cestu. Mnozí doufali v Babiše umírněného – ale vidíme, že se radikalizuje a ztrácí zábrany,“ míní aktivista a vyjmenovává, co mu na Babišových krocích vadí.

  • Vykucháním peněz na obranyschopnost politici přímo ohrožují naši bezpečnost a porušují naše spojenecké závazky.
  • Chtějí zestátnit televizi a rozhlas a udělat z nich hlásnou troubu politiků.
  • Oligarchizace je v plném proudu. Útoky na občanskou společnost, umělce a kulturu, schopné úředníky, národní parky i životní prostředí jsou na denním pořádku.
  • Namísto aktivního utváření silnější Evropy vidíme nejasné přešlapování, podlézání nevyzpytatelnému Trumpovi a v některých případech i diktátoru Putinovi.
  • Namísto uměřenosti a kritického myšlení vidíme obrovský nárůst arogance, hulvátství, dezinformací a bohužel i přímého ruského vlivu.

Minář se pak řečnicky ptá: „Je tohle ta země, ve které chcete žít a vychovávat děti? Je tohle Česká republika, na kterou chcete být hrdí?“ A sám odpovídá, že kdo odpověděl ne, má to dát najevo, protože to nikdo jiný za něho neudělá.

„Můžeme jako diváci pasivně přihlížet a mlčet. Anebo tomu můžeme – jako občané hodní toho jména – odvážně, klidně a důrazně čelit. Proto přijdu na Letnou. A nejsem v tom sám. Každý den mi píšou lidé z celé republiky, že v sobotu přijedou také. Ne kvůli Milionu chvilek. Ale kvůli tomu, aby bylo vidět, že nás je hodně. Že nám na této zemi záleží,“ píše Minář a dodává, že Letná není o lámání rekordů.

„Je o každém jednotlivci, kterému to není jedno – ať je to student, pracující dospělý, máma či táta od rodiny anebo člověk v důchodovém věku. Letná je o obyčejných lidech, kteří udělají něco neobyčejného – a přijdou se zastat své země, místo aby jeli na chatu,“ prohlašuje a maluje svým příznivcům obrázek: „Představte si ten moment, kdy se na Letenské pláni rozhlédnete kolem sebe a uvidíte statisíce lidí, kterým na téhle zemi záleží stejně jako Vám.“ Hned ale pro jistotu předesílá, že se demonstrací všechno nezmění.

„Ale jsou dny, na které prostě nezapomenete. Protože zažít, že je nás tolik, kteří to nevzdali – to člověku dokáže vrátit naději v lidstvo. A tak chci srdečně pozvat každého z Vás: Pokud Vám to dává smysl, přijďte na Letnou kvůli tomu, co milujete. Kvůli svobodě. Kvůli naší zemi a budoucnosti našich dětí. Kvůli víře, že je lepší zapálit malou svíčku, než proklínat temnotu. Přijďte hmatatelně zažít, že na to příští 4 roky nebudete sami. Přijďte ukázat politikům, že nedopustíme, aby nám skupinka oligarchů, hulvátů a extremistů ukradla naši budoucnost. Přijďte – a pokud můžete, vezměte s sebou ještě jednoho člověka,“ vyzývá opět předseda Milionu chvilek.

A věnuje se opět tomu, kolik bude na Letné lidí. „Nevím, jestli bude Letná plná. To se ukáže až v sobotu. Ale vím, že každý člověk, který tam bude stát, si zaslouží obrovskou úctu. Děkuju všem, kteří budou vážit tu cestu – mnozí stovky kilometrů. Děkuju všem, kteří budou s námi alespoň on-line, protože přijet nemohou. Jste pro mě ztělesněním naděje. Té naděje, která není přesvědčením, že všechno dobře dopadne – nýbrž jistotou, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne,“ vzkázal závěrem.

Holec: Kasičkáři

K demonstraci Milionu chvilek a jeho činnosti se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Kasičkáři mají velký problém: nemají téma, a potřebují dál z lidí mámit peníze, aby nemuseli jít makat, protože to je jediný důvod existence jejich podvodného spolku. Po jejich poslední demonstraci jim jejich prezident Petr Pavel přikázal, ať z něj nedělají opozičního, protože mu to uškodí v prezidentské volbě. Navíc se svým hradním šéfem Petrem Kolářem sami veřejně ukončili kauzu SMS, kterou předtím začali,“ zmínil.

A dodal: „Proto teď kasičkáři musejí vymýšlet fake důvody, na které hnát lidi na Letnou a kasírovat je. Když se totiž na jejich výčet podíváte, tak vidíte, že nemají vůbec nic. Tedy kromě dezinfa, za které by je za předchozího režimu Petra Fialy stihla náprava!“

A vyjádřil se také člen RRTV a hudebník, Vadim Petrov: „Podíval bych se na tu Letnou jinak. Organizátoři počítají s tím, že demonstrace zafunguje jako spouštěč změny. Co by se ale muselo stát, aby protest neskončil jen voláním ‚vládo odstup?‘ Musely by se přidat společenské elity, nejen bezbarvá opozice a pár oblíbených herců. Letná by musela nabídnout řešení, představit lídry schopné změny realizovat. Lidé u televizí by museli dostat pocit, že Letná mluví za ně, že to není jen bublina kolem Milionu chvilek. Museli by demonstraci chápat jako reakci na reálnou krizi, ale naše vláda, ať v ní bude kdokoliv, nevyřeší válku na Ukrajině ani v Íránu, což jsou hlavní momentální stresory.“

„Demonstrace paradoxně může posílit stávající moc, protože semkne lidi kolem vlády. Lidi si budou muset vybrat stranu a vyhrává ten, kdo má loajálnější elektorát – což má koalice. Lidi, kteří Milion chvilek zrovna nemusejí, nemají rádi, když je bude někdo na Letné poučovat. Demonstrace je krajní nástroj protestu, při které se lépe daří konfrontačním lídrům, jako je Rajchl nebo Okamura. Pan prezident rozhodně roli burcujícího lídra na Letné hrát nebude. Z hlediska organizátorů je to velká škoda, kdyby se postavil otevřeně do jejího čela jako Václav Havel, uvidělo by se, jakou sílu demonstrace na Letné má. Takhle to bude mnoho povyku pro nic,“ soudí.

 

Pojišťovna

Paní poslankyně, četla jsem zde přepis vašeho projevu ve sněmovně, kde vynášíte do nebes VZP. Já jsem pojištěna u jiné pojišťovny. V čem je podle vás VZP lepší než všechny ostatní pojišťovny? Jak jsem to četla, napadlo mě, že bych k ní přešla, proto se i ptám. Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Místo ústní vody dokonale vybělí zuby olejMísto ústní vody dokonale vybělí zuby olej S okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kilaS okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kila

