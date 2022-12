„Vy jste se nám zaručili.“ Putinův projev: O čem se tu nemluvilo

reklama

na zasedání zdůraznil, že se přítomní schází „ve velmi důležitém období života země" a odkázal na probíhající „speciální vojenskou operaci", jak Rusko nazývá své vojenské napadení sousední Ukrajiny.



Dle ruského prezidenta je prý „dobře známo, že v současné době je proti Rusku aktivně využíván vojenský potenciál a schopnosti prakticky všech velkých zemí NATO“. Ruští vojáci a důstojníci však dle něj „statečně a neochvějně bojují za Rusko a sebevědomě plní své úkoly krok za krokem“. „A tyto úkoly budou samozřejmě plněny na všech územích Ruské federace, včetně nových území,“ pokračoval, čímž svými slovy mířil na ukrajinská území, které Rusko prohlásilo za své i přesto, že je z velké části ani nekontroluje.



Ruské vojáky útočící na Ukrajinu následně ruský prezident označil za „hrdiny“ a přirovnal je k vojákům, kteří bojovali za Rusko proti Osmanům či během obou světových válek. „Nebojím se vás přirovnat k hrdinům války z roku 1812, z první světové války nebo Velké vlastenecké války,“ vzkázal k ruským vojákům na Ukrajině.



Současně válečné akce však podle ruského prezidenta „upozornily na problémy, na kterých je potřeba tvrdě zapracovat“. „Patří sem i otázky, o kterých jsme opakovaně diskutovali. Mám na mysli komunikaci, automatizované systémy řízení vojsk a zbraní, taktiku protibaterie, určování cílů a tak dále,“ jmenoval.



Uvedl, že Rusko, si je dobře vědomo ohledně „všech informací o silách a prostředcích NATO, které jsou aktivně využívány ve speciálních vojenských operacích“ a je prý třeba tyto informace „analyzovat“ a na tomto základě se zlepšovat.

Fotogalerie: - Ruský šrot na Letné

„Úkolem ministerstva obrany a generálního štábu je pečlivě analyzovat tyto zkušenosti, co nejrychleji je systematizovat a zapracovat do programů a plánů výcviku personálu, výcviku vojsk jako celku a zásobování vojsk potřebným vybavením,“ apeloval Putin. Potřeba je dle něj zapracovat na využití zkušeností jak z Ukrajiny, tak ze Sýrie.



Důležitost vidí především ve spolupráci vojenského průmyslu při řešení logistických problémů: „Obecně je nutná věcná spolupráce s příslušnými ministerstvy a agenturami. Můžeme zjistit, co funguje skvěle a co je třeba zlepšit. Inženýři to uvidí, technici to uvidí, vědci to uvidí. A celý stroj bude fungovat. Když jsem řekl, že zlepšujeme a budeme zlepšovat naše zbraně a vybavení, měl jsem na mysli zejména tento proces. Vojensko-průmyslová komise se musí stát centrálou pro spolupráci mezi vojenským průmyslem, vědci a ozbrojenými silami při řešení nejnaléhavějších a budoucích úkolů, mezi něž patří především logistické zabezpečení vojsk“. „Mám na mysli vybavení, munici a tak dále,“ přiblížil.



Dle Putina bude Rusko zároveň „pokračovat v udržování a zlepšování bojové připravenosti“ jaderné triády – tedy strategických bombardérů, mezikontinentálních balistických raket a jaderných ponorek. „To je hlavní zárukou zachování naší suverenity a územní celistvosti, strategické parity a celkové rovnováhy sil ve světě,“ míní Putin. Pokračuje se prý v přezbrojování pluků strategických raketových vojsk hypersonickou hlavicí Avangard a v „blízké budoucnosti“ dle Putina bude nasazena do služby i mezikontinentální balistická raketa Sarmat.



Příští rok v lednu pak přislíbil uvést do bojové služby fregatu třídy Admiral Gorškov s ruskou hypersonickou protilodní střelou Zirkon, jež dle Putina ve světe „nemá obdoby“.

Fotogalerie: - Zboží a ceny v moskevském supermarketu

„Začátkem ledna příštího roku vstoupí do bojové služby fregata Admirál flotily Sovětského svazu Gorškov s nejnovějšími, opakuji, ve světě nemajícími obdoby hypersonickými raketovými systémy Zirkon na moři."



„Naléhavým úkolem“ Ruska je pak prý také zdokonalení „bezpilotních letounů, včetně strategických a průzkumných úderných letounů, jakož i způsobů jejich použití“, což by mohlo znamenat, že se Rusko bude snažit nespoléhat jako nyní především na íránské drony a pokusí se o vývoj a produkci vlastních.



„Zkušenosti ze speciálních vojenských operací ukazují, že používání bezpilotních letounů se stalo téměř všudypřítomným a takový arzenál by měl být k dispozici v bojových družstvech, četách, rotách a praporech,“ apeluje Putin poté, co jeho armádu na počátku útoku na Ukrajinu dosti nemile zaskočily turecké drony Bayraktar TB2.



Kromě dronů by se podle Putina mělo pracovat i na tom, aby ruští vojáci měli kvalitní jídlo, přilby a neprůstřelné vest. „Musíme věnovat zvláštní pozornost – vím, že na tom ministerstvo (obrany) pracuje, ale chci to ještě jednou zdůraznit: zdravotnické pomůcky, jídlo, suché příděly, uniformy, obuv, ochranné přilby, neprůstřelné vesty – vše musí být na nejmodernější úrovni a na vysoké úrovni,“ apeloval.



„Chtěl bych upozornit ministra obrany, náčelníka generálního štábu a všechny velitele, kteří jsou zde zastoupeni. Nemáme žádná omezení týkající se financování. Země a vláda dává armádě vše, o co žádá, vše,“ upozornil pak, že problémy s nimiž se ruská armáda potýká, nejsou důsledkem podfinancování.

Fotogalerie: - Náklad pro Ukrajinu

Prostor pro zlepšení Rusové podle svého prezidenta mají i v rámci systému velení a v rámci komunikace. „Musíme více využívat technologie umělé inteligence na všech úrovních rozhodování. Zkušenosti, včetně těch z posledních měsíců, ukazují, že nejúčinnější zbraňové systémy jsou ty, které fungují rychle a v téměř automatickém režimu,“ dodal též.



Částečná mobilizace prý „odhalila určité problémy, které jsou všem dobře známy a které by měly být urychleně vyřešeny“. „Vím, že se přijímají potřebná opatření, ale stále je třeba tomu věnovat pozornost a budovat systém moderním způsobem. Především je třeba modernizovat systém vojenských registračních a odvodních úřadů. To se týká digitalizace databází, interakce s místními a regionálními orgány. Měl by být aktualizován systém organizace civilní a územní obrany a součinnosti s průmyslem. Zejména je třeba zlepšit systém akumulace a skladování zbraní, vojenského materiálu a materiálních zdrojů pro nasazení jednotek a útvarů při mobilizaci,“ upozorňoval ruský prezident po velkém množství skandálů, které částečná mobilizace přinesla.



Odvedeno dle Putina byla 300 tisíc lidí, z nichž někteří již působí v bojových zónách, a 150 tisíc osob má být nyní v zácviku, což je zatím dle Putina „dostatečná rezerva“.



Na závěr se Putin vrátil ke svému globálnímu pohledu na konflikt a pronesl, že mají „strategičtí protivníci“ Ruska za cíl zemi „rozložit a oslabit, rozdělit“ zemi „na staletí“.

Fotogalerie: - Rusko je teroristický stát

„Pokud jde o nás, my jsme vždycky, téměř vždycky, měli úplně jiný přístup, jiný postoj: vždycky jsme chtěli být součástí takzvaného civilizovaného světa. A po rozpadu Sovětského svazu, který jsme způsobili vlastníma rukama, se nám z nějakého důvodu zdálo, že jednou budeme součástí tohoto takzvaného civilizovaného světa. Ale jak se ukázalo, přes veškerou snahu a pokusy, jsme tam nebyli vítáni – říkám to s ohledem na svou práci, i já jsem se o to pokoušel,“ řekl Putin.



Dle něj však místo přijmutí Ruska do „civilizovaného světa“ „byly podniknuty jiné akce, včetně využití mezinárodních teroristů na Kavkaze“ k rozbití nově vzniklé Ruské federace. „Mnohým z vás v tomto sále není třeba nic dokazovat, víte, co se dělo v polovině 90. let a na začátku nového tisíciletí. Kdysi anathemizovali Al-Káidu a další zločince, ale jejich použití na ruském území bylo považováno za přijatelné a byli podporováni všemi způsoby: materiálně, politicky, informačně a všelijak, včetně vojenské podpory, pokud bojovali proti Rusku. Díky národům Kavkazu, díky čečenskému lidu, díky hrdinství našich ozbrojených sil jsme prošli tímto těžkým obdobím našich dějin. Prošli jsme těmito zkouškami, posílili jsme se,“ uvedl Putin, čímž se zřejmě vracel především k dění během sovětské války v Afghánistánu a následně ke konfliktu v Čečensku.



Geopolitičtí soupeři Ruska podle něj následně „začali využívat všeho“ a „začali vymývat mozky postsovětským zemím, především Ukrajině“.



Protesty proti ukrajinskému prezidentu Viktoru Janukovyčovi a jeho následné svržení v roce 2014 byly podle Putina „státním převratem“ a Rusko dle něj „dělalo vše pro to, aby vybudovalo bratrské vztahy“, což prý však „nefungovalo“.

Fotogalerie: - Den nezávislosti Ukrajiny

„Dovolte mi připomenout, že v době rozpadu Sovětského svazu se Ukrajina ve své deklaraci nezávislosti prohlásila za neutrální stát – myslím, že to tehdy měli na mysli ruští představitelé, jsem si tím jist – a bylo zapsáno, že Ukrajina je neutrální stát. Můžeme tedy obecně chápat tehdejší vedení, které v tehdejších podmínkách pravděpodobně nevidělo žádné hrozby: neutrální stát, bratrský národ, společná kultura, společné duchovní a morální hodnoty, společná historie. Nebyly zaznamenány žádné hrozby. Ale ne, nepřítel pracoval velmi vytrvale a nutno podotknout, že účinně,“ řekl Putin, čímž narážel na společné dohody Ruska a Ukrajiny, která začala o členství v NATO uvažovat již dlouho před událostmi na Majdanu, avšak vždy od oficiálního kroku nakonec ustoupila.



Zatímco však Ukrajina požádala o vstup do NATO až koncem letošního září, což by se dalo označit za definitivní konec její neutrality, Rusko porušilo svou stranu dohod s Ukrajinou roku 2014 anexí Krymu, jelikož na základě Budapešťského memoranda mělo uznávat územní celistvost Ukrajiny včetně tohoto poloostrova. A to výměnnou za to, že se Ukrajina vzdala svých jaderných zbraní.

Psali jsme: Ukrajina v NATO: „To nedopadne dobře!“ Řekli diplomaté, špioni i profesoři. A kolik jich bylo!

Že se Rusku nepodařilo vybudovat vztahy s Ukrajinou však dle mínění jeho zemi „nelze vyčítat“. „Vždycky jsme – znáte můj postoj – považovali ukrajinský národ za bratrský národ, stále si to myslím. To, co se děje, je samozřejmě tragédie, naše společná tragédie. Ale to není výsledek naší politiky, naopak, je to výsledek politiky jiných zemí, třetích zemí, které o to vždy usilovaly, o rozpad ruského světa,“ uvedl ruský prezident. „Na hranici, kde jsme se ocitli“ tak dle něj „byli dotlačeni“.



„Dovolte mi připomenout, že v únoru 2014 přijeli do Kyjeva tři ministři zahraničí evropských zemí - Polska, Francie a Německa – a podepsali jako garanti dohodu mezi opozicí a tehdejší vládou. O několik dní později došlo ke státnímu převratu. Na tyto záruky všichni zapomněli, jako by nikdy neexistovaly. Co bylo správné udělat? Jednoduše říci: milí přátelé, jsme ručitelé, jsme největší evropské země, žádáme vás, abyste se vrátili k jednacímu stolu, šli k volbám a politickými postupy rozhodli o otázce moci. To je vše,“ vrátil se Putin k dohodě zástupců uvedených zemí s Janukovyčem, dle níž mělo dojít mimo jiného ke konci násilností a uskutečnění nových prezidentských voleb v prosinci 2014, po čemž však demonstrace neutichly a i přes uvedenou dohodu pokračovaly až do Janukovyčova útěku z Ukrajiny.



„Všichni dobře chápali, že ať už v dobrém, nebo ve zlém, dosavadní úřady by jakékoli volby určitě prohrály, zejména proto, že tehdy souhlasily s téměř všemi požadavky opozice, včetně předčasných voleb. A když se našich takzvaných kolegů zeptám: no, proč jste to dotáhli až ke státnímu převratu? Víte, není na to žádná odpověď, prostě jen zvednou ruce: no, prostě se to stalo. Páni, právě se to stalo!“ uvedl k tomuto nerespektování tehdejší dohody Putin.



„Vymývání mozků občanů Ukrajiny, používání neonacistické a extrémně nacionalistické ideologie dělá tak či onak svou práci už celá desetiletí,“ připojil následně.

Fotogalerie: - Stop ruské agresi

Ukrajinské vedení následně označil za „Hitlerovi komplice“. „Bojujeme s neonacismem, fašismem, nepovyšujeme ho na úroveň národní politiky. Ale na Ukrajině tak udělali a všichni dělají, že si toho nevšimli. Nacionalismus není špatná věc, bojují za národní zájmy, ale že se tak děje na základě fašistické a neonacistické ideologie, toho si nikdo nevšimne… Hákové kříže jsou vidět v centru velkých měst, včetně hlavního města… Je to stejné jako v devadesátých letech – na začátku roku 2000, kdy byli mezinárodní teroristé použiti k boji proti Rusku, bylo jim jedno, promiňte mi ten výraz, že to byli teroristé, uznávaní mezinárodní teroristé, ale bylo jim to jedno, protože byli použiti v boji proti Rusku,“ tvrdil následně ruský prezident.



„Již tehdy bylo zřejmé, že střet s těmito silami, a to i na Ukrajině, je nevyhnutelný; otázkou bylo pouze to, kdy k němu dojde. A samozřejmě, že válečné akce a vojenské akce jsou vždy spojeny s tragédiemi a ztrátami na životech – to chápeme, toho jsme si dobře vědomi. Ale protože je to nevyhnutelné, lepší dnes než zítra. Myslím, že každý v této místnosti chápe, o čem mluvím,“ zakončil následně Putin svou řeč směrem věnovaným pohledu na dění na Ukrajině.



Slov Putina, že „Rusko už léta dělá vše pro budování bratrských vztahů s Ukrajinou, ale nic nefungovalo“, si povšiml i novinář a vládní zmocněnec pro oblast médií a tento výrok sdílel.

Putin: Rusko už léta dělá vše pro budování bratrských vztahů s Ukrajinou. Ale nic nefungovalo. https://t.co/L5xH46sYks — Michal Klíma (@Michal_Klima) December 21, 2022

Aktivista Andrej Poleščuk pak komentoval ujištění ruského prezidenta, že „dosáhnou všech cílů, které si stanovili“. „Ano, tihle už jich dosáhli. I ty tisíce mrtvých zmrdů, co umírají u Bachmutu, taky. Přijet na Ukrajinu a stát se ručníkem,“ napsal a připojil fotografii mrtvých vojáků.

Putin: "Celý nerd se dívá na naše ozbrojené síly. Dosáhneme všech cílů, které jsme si stanovili"



Ano, tihle už jich dosáhli. I ty tisíce mrtvých zmrdů, co umírají u Bachmutu, taky. Přijet na Ukrajinu a stát se ručníkem. pic.twitter.com/ttJOnUJmv6 — Andrej Poleščuk???? (@andrewofpolesia) December 21, 2022

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob pak ještě okomentoval i Putinovo ujištění o „neomezených prostředcích“ pro armádu. „Odposlechy z ruské armády: ‚Nemáme co jíst, je nám zima a drží nás tu jen to, že by nás zastřelila naše vlastní armáda.‘ Každý diktátor je na konci své cesty mimo realitu,“ vyjádřil se.

Vladimir Putin: „Poskytneme armádě neomezené prostředky, další vojáky a budeme bojovat i příští rok."



Odposlechy z ruské armády: „Nemáme co jíst, je nám zima a drží nás tu jen to, že by nás zastřelila naše vlastní armáda."



Každý diktátor je na konci své cesty mimo realitu. — Jan Jakob (@Jan_Jakob) December 21, 2022

Psali jsme: Putinovi klesá podpora. Ruská opozice na to má data Lavrov, Putin a Šojgu. Do Běloruska dorazily ruské špičky „Chlapci odešli, muži zůstali." Rusové mobilizují videem. Útok na Kyjev? Ministři Ruska a Běloruska možná připravují něco hrozného, varoval z Ukrajiny bývalý velvyslanec Perebyjnis

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.