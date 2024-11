„Vyděláváš na šméčku.“ „Nerozumíš tomu.“ Piráti se dále rozpadají

„Z Pirátské strany nyní odcházejí lidé, kteří dříve ostatní vyzývali k tomu, zůstat tam a nedrobit jednotu, dokud to bylo po jejich. Zajímavá sonda,“ zhodnotil na síti X krizi uvnitř Pirátů Patrick Zandl, novinář, podnikatel a také dvakrát zastupitel v Brandýse nad Labem za Piráty. Ze strany utekla nyní již bývalá pirátka Janka Michailidu, ale také například bývalý europoslanec Marcel Kolaja.

Kolem komentáře Patricka Zandla se pak ovinuli nespokojení Piráti.

Hned první se chytil na nevábnou návnadu Zandlova ironického zhodnocení další bývalý pirátský europoslanec, Mikuláš Peksa. Podle Peksy ze strany utíkají kvůli tomu, že Piráti zrušili vnitřní demokracii. „Možná jste, Patricku, neměli uvnitř strany zrušit tu vnitřní demokracii. Odcházejí vám lidi z administrativy, obecní zastupitelé (bývalí), krajští zastupitelé, ale hlavně aktivisti, co roznášeli letáky. Protože proč se snažit zadarmo udržet v chodu projekt, do jehož směřování nemáš právo mluvit, že…,“ napsal Peksa, který se před nedávnem podepsal pod vznik iniciativy Progresivní Česko, která má potenciál a nejspíš i ambice jít si v dalších volbách pro hlasy progresivních voličů, kteří budou z Pirátů zklamaní.

Pro Peksu je pak čas udělat si popcorn a sledovat rozpad Pirátů. „Hodně štěstí ve volbách 2025. Bylo by zábavné sledovat, jak se vám to rozpadá pod rukama, kdyby na tom nebylo smutné to, že ta strana byli Piráti. Nu co už, beru popcorn a jdu se dívat,“ poznamenal Peksa.

Ozval se i novinář levicově zaměřeného serveru Referendum Dalibor Záhora, bývalý radní za Piráty v Ústeckém kraji. „Patricku sorry, ty jsi straně nikdy nerozuměl. Nerozumí jí ani Hřib. Tohle je nejspíš jen další epizoda blbé série PirSTAN, vláda, etc. Nedopadne to dobře, ačkoli tomu teď věří nějaká masa mimoidů,“ poznamenal Záhora.

Záhoru ale Zandl poopravil. Straně nerozumí Michailidu, ale třeba i právě Záhora. „Ono to teď spíš vypadá, že jí nerozumíš ty a další lidi jako Janka. Vy chcete debatní klub, kde jiní dělají to, co vy vymyslíte. My chceme politickou stranu, kde sám děláš, co prosazuješ. Obojí je v pořádku, jen to nemůže být spolu,“ nemazal se se Záhorou Zandl.

Proti Zandlově pojetí reality se vymezil i bývalý místopředseda Poslanecké sněmovny Ondřej Profant. Ten Zandla označil za malé děcko. „Jasně, můžeš být rád, žes někoho porazil, ale musíš se těm lidem, kteří mnozí odvedli hodně práce, vysmívat? Jak malé děcko,“ napsal Profant.

Patrick Zandl uvítal nové předsednictvo s potleskem. „Stranu nyní čeká období nevyžádaných rad od lidí zvnějšku a také období okopávání od bývalých členů. A především vystavení jasné a čitelné tváře voličům. Držte nám palce,“ napsal ve svém článku o novém předsednictvu na serveru Marigold.

A pak se do věci pustil Lukáš Wagenknecht, který před měsícem neobhájil svůj post v Senátu a při klání o předsednické křeslo Pirátů skončil „o prsa korejské ženy“, jak říkává další bývalý pirátský poslanec, Mikuláš Ferjenčík, na druhém místě.

Wagenknecht poukázal na Zendlovo podnikání spojované s „odéesáckým šméčkem“. „Patricku, jsi Zdeňkův podporovatel. Zdeněk spolu s tebou má teď prostor realizovat vizi změny Pirátů na korporátní stranu. Respekt k tomu. Ale moc nerozumím, jak to máme teda teď s tou korupcí. Dneska jsem se někde dočetl, že jsou Piráti jediná strana bez korupce. Máš byznys s tím, jehož podnikání označuje Zdeněk za vydírání Prahy a odéesácké šméčko. I tohle bude náš nový přístup? Já to chápu jako politický pragmatismus. Ale přece jenom se radši ptám, jestli to dobře chápu, abych měl o čem přemýšlet,“ nechal vyrůst svůj sarkasmus v diskusi Wagenknecht.

„Ano, mám podíl ve firmě, kde ho má i Vladimír Schmalz (asi myslíš jeho). Nedělám s ním byznys, mám podíl ve stejné firmě, kde nemám ani já, ani on žádnou funkci. Stejně mám podíl třeba s Elonem Muskem. Kdyby jsi někdy potřeboval vysvětlit, jak fungují akcie a podíly, dej vědět, rád pomohu, ať to od tebe není střelba předraženou municí!“ vysmál se Zandl Wagenknechtovi.

Wagenknecht se dočkal zhodnocení i od twitterového komentátora Pavla Dolejška. „Nikde Vás nechtěj. Ani voliči, ani spolustraníci. Vždyť jste totální klaun k smíchu. Už se Vám smějou i z vlastních řad. Tak to pochopte a utíkejte za Kolajou. Ublíženej jste na to dost. Tak tu už nebrečte,“ ozvalo se na účet Lukáše Wagenknechta.

