„Vydíral mě, řekla jsem to, protože jsem musela.“ Velká kauza v Maďarsku. Nahrávka a násilí

Bývalý prominentní člen strany Fidesz Peter Magyar v pondělí na Facebooku zveřejnil soukromou konverzaci se svojí tehdejší manželkou a bývalou ministryní spravedlnosti Judit Vargovou. Na zvukovém záznamu, nahraném v domě tehdejšího manželského páru, Vargová říká, že lidé napojení na šéfa Orbánova kabinetu Antala Rogana se snažili uplatit státní prokurátory v případu Volner/Schadl.

V něm je obviněn bývalý státní tajemník ministerstva spravedlnosti Pál Volner z přijetí úplatku od bývalého šéfa soudních exekutorů Gyorgye Schadla. Oba jakoukoliv vinu odmítli. Státní prokuratura pro dvojici požaduje trest odnětí svobody.

Lidé z Orbánova okolí prý v rámci tohoto případu navrhovali prokurátorům, co by se mělo z dokumentů vymazat. „Řekli prokurátorům, co by se mělo vymazat, ale prokurátoři to úplně nedodrželi,“ říká Vargová na nahrávce, jak informuje agentura Reuters.

Prokuratura v prohlášení uvedla, že bude analyzovat nahrávku, kterou Magyar podle svých slov nahrál v lednu 2023, a budou shromážděny další důkazy. „Je právně i fyzicky nemožné vměšovat se do dokumentů státního zastupitelství,“ uvedla prokuratura v prohlášení.

Kvůli případu úplatkářství v úterý v Budapešti protestovaly tisíce lidí a požadovaly odstoupení premiéra Viktora Orbána. Protestující pochodovali od úřadu hlavního prokurátora směrem k parlamentu a křičeli „demisi, demisi“ a nesli protivládní transparenty.

Judit Vargová, která je klíčovou součástí celé kauzy na Facebooku, vypověděla, že její slova v soukromé nahrávce ve skutečnosti nebyla pravdivá, ale vynutil si je Magyar vydíráním a domácím násilím.

„Šokující. Peter Magyar to opravdu udělal. Vydíral mě kvůli tomu více než rok. A nyní to využívá pro politické účely. Takový člověk si nezaslouží žádnou důvěru,“ uvedla Vargová. Její bývalý manžel prý měl také násilnické sklony, a Vargová tak mnohokrát musela v manželství s Magyarem čelit domácímu násilí.

Když Vargová sledovala Magyarovo pondělní vystoupení, kde zveřejnil nahrávku jejich rozhovoru o korupci v nejvyšších patrech maďarské politiky, měla z toho prý husí kůži. „Pozorovala jsem tu jeho krutou tvář a úplně jsem se chvěla. Vrátilo se mi to všechno, těch šestnáct let lží a manipulací, které jsem s ním musela vydržet,“ napsala Vargová, jak informuje server Budapesttimes.hu.

Vargová si prý vzpomíná na množství příkladů, kdy čelila „fyzickému i psychickému násilí,“ když třeba její bývalý manžel dorazil domů opilý a začal po ní házet všemožné předměty. „Hodil po mě pásek a přezka mě uhodila do hlavy. Skrčila jsem se a bála se, co dalšího po mně hodí a že mi třeba zasáhne krční páteř, ale neodvažovala jsem se pohnout,“ líčila bývalá ministryně spravedlnosti, že tehdy se definitivně rozhodla, že se s Magyarem rozvede.

A samotná nahrávka, se kterou nyní Magyar vyrukoval, je prý důsledkem tohoto domácího násilí a vydírání. „Takhle ta nahrávka vznikla. On mě vydíral a manipuloval a po mnoha dnech terorizování jsem mu řekla, co chtěl slyšet, abych z toho všeho mohla utéct. Když jsou lidi zahnáni do kouta, říkají věci, které ani nemyslí vážně,“ vysvětlila Vargová, že její slova na nahrávce ve skutečnosti nejsou pravdivá.

