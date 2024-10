„Vymýšlíte si. Proč nemluvíte o Rusku?“ Intelektuálové podle historičky kryjí ukrajinskou krajní pravici

Ukrajinská historička Marta Havryško nabídla na ukrajinskou válku trochu jiný pohled, než bývá zvykem např. u washingtonského Institutu pro studium války.

„Intelektuálové a kulturní činitelé, kteří žádají UNESCO o pomoc při záchraně historické tváře Oděsy před dekomunizátory ‚opilými mocí‘, jsou obviňováni ze ‚zrady‘ a šíření ‚kremelských narativů‘. Nemohu se dočkat, až toto šílenství skončí,“ konstatovala historička na sociální síti X.

In light of the threats that I receive.

If something happens to me, consider the complicity of liberal intellectuals, who became apologists and advocates of the Ukrainian far-right. — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) October 25, 2024

Intellectuals and cultural figures who call for UNESCO's help in saving the historical face of Odesa from “drunk on power” decomunizators are accused of ‘treason’ and spreading 'narratives of the Kremlin.' I can’t wait for this madness to stop. — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) October 24, 2024

Ihned doplnila, že válka sice trvá už déle než 2,5 roku, ale ona stále věří v sílu ukrajinské společnosti, která si bude chtít uchovat demokracii a doporučila Rusům, aby svými krvavými prackami řešili problémy, kterých má Ruská federace plno doma.

Prozradila, že za tyto své postoje čelí výhružkám. Kvůli nim požádala lidi, pokud se jí něco stane, aby se zamysleli nad tím, že liberálové dnes obhajují i krajně pravicové postoje. „Ve světle hrozeb, které dostávám, pokud se mi něco stane, vezměte v úvahu spoluúčast liberálních intelektuálů, z nichž se stali obhájci ukrajinské krajní pravice,“ žádala taktéž na sociální síti X.

Za tuto svou prosbu si prý od některých kolegů vysloužila poznámky, že to přehání, že je příliš emotivní, případně že jí známí nerozumí. Proto se s ní chtějí sejít třeba na kafe.

Dozvěděla se, že „by raději měla přestat psát provokativní věci“. Přečetla si, že podobné věci by se měly řešit až po válce, protože v době války se s tím přece dalo počítat, že to nastane.

A to nebylo všechno.

„V době, kdy Rusko ve vaší zemi vede genocidu, jsou důležitější věci. Nikdo jiný o tom nepíše; kde jsi ty věci vzala? Tvoje příspěvky jsou neetické a neprofesionální,“ zaznělo též.

I: talk about death and rape threats to me from Ukrainian far-right

The majority of Ukrainian scholars and some scholars in Western academia with Ukrainian background:



Silence



Gaslighting: “You are exaggerating,” “It’s trauma talking, not you,” “Let’s meet over coffee because I… pic.twitter.com/FVIl7HRyXQ — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) October 25, 2024

Američtí intelektuálové, kteří nemají vazby na Ukrajinu, se jí prý naopak ptali, jak by jí mohli pomoct?

Nakonec konstatovala, že v roce 2019 stála na straně Volodymyra Zelenského, doufala, že se stane prezidentem a jako prezident Ukrajinu odpoutá od radikálního nacionalismu. Zelenskyj však udělal něco jiného. Po vypuknutí ruské války na Ukrajině šel po té stejné cestě mnohem dál. „Příkladem je očišťování divize Waffen SS Halič,“ dala příklad.

I supported Zelensky during the presidential race in 2019 because I hoped he would end Poroshenko's ethnonationalist "Army, Language, Faith" state ideology and policy. Instead, he became a king of it and its new macabre forms. One example is whitewashing the Waffen SS Division… — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) October 24, 2024

