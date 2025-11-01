„Vypadá jak džihádista.“ Holec se neudržel nad fotkou Foltýna

01.11.2025 15:36 | Monitoring

„Guma se vrací ke gumě,“ okomentoval Petr Holec návrat Otakara Foltýna k prezidentovi. Na Hradě prý bude šířit tytéž hodnoty, jaké šířil v podhradí. Petr Fiala je šílenec, Donald Tusk eurokádr a Petr Pavel lampasák, jenž má v sobě buzerplac. Fiala bude mít v Brně repliku Strakovky, kde ho budou udržovat v povědomí, že je pořád premiérem. Novinář Holec se v XTV rozjel.

„Vypadá jak džihádista.“ Holec se neudržel nad fotkou Foltýna
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Hostem pořadu XTV Podtrženo, sečteno byl komentátor Petr Holec. Rozhovor moderoval Luboš Xaver Veselý.

V úvodu novinář pohlédl na fotografii Otakara Foltýna a zareagoval: „Já jsem se toho člověka lekl. Podívejte se do těch očí. Co tam vidíte? To je zlo, ne? Čiré zlo.“

Moderátor mu přihrál: „Z toho člověka jde opravdu strach. Bojím se na to téma žertovat, protože vypadá jako vůdce Tálibánu.“

Holec dodal, že Foltýn podle jeho názoru vypadá jako džihádista, který právě jde někomu uříznout hlavu a natočit o tom video. Moderátor Veselý pak přečetl novinový titulek: „Otakar Foltýn se po angažmá na Úřadu vlády vrátil k prezidentovi na Hrad.“

„A já jsem chtěl říct: Svět je nakonec v pořádku. Guma ke gumě. Guma se vrací ke gumě. Guma se vrací k prezidentovi, tak to má být. Ale řekněme, že prezident Pavel se trochu civilizuje. Neříká lidem kreténi, šmejdi, svině a tak,“ míní Holec.

Foltýnovým odkazem podle komentátora bude, že založil klub sviní. „Ale jinak je to v pořádku. Vrací se domů.“

„Co dělá na Hradě?“ chtěl vědět Veselý.

„Šíří ty samé hodnoty, které šířil v podhradí,“ domnívá se Holec. „Straší tam.“

Celou čtyřletku Fialova režimu prý bere jako něco, co se přihodí za x let. Ale Foltýn je symbolem. „Česko se úplně zbláznilo, když takový člověk mohl strategicky komunikovat za vládu,“ řekl Holec a pochválil voliče. „Díky za to, že to takhle dopadlo. Kdyby ne, tak ten…,“ ukázal směrem k Foltýnovi, „pokračuje na Hradě i v podhradí.“

Co bude s Petrem Fialou?

Podle Veselého je třeba ještě počkat, protože zatím nemáme novou vládu.

„Já vím. Chci doufat,“ řekl Holec.

Premiér Petr Fiala podle moderátora ubezpečuje: „Nebojte se, to ještě dopadne dobře.“

„Fiala je šílenec,“ mínil komentátor, podle jehož názoru je jedno, co předseda dosluhující vlády říká. „Dopadne to tak, že Fialovi v Brně udělají malou repliku Strakovky. Tam ho posadí a budou udržovat v povědomí, že je pořád premiérem. Udělají mu tam nějaký malý obchůdek, kde si bude moci nakoupit, aby viděl, jak to pořád zlevňuje. Tam bude udržovat svůj odkaz,“ zavěštil si host XTV.

Veselý si myslí, že se Fiala vzdá mandátu poté, co už nebude šéfem ODS. A odjede jako velvyslanec do nějaké středně významné země.

Holec souhlasil, že by to asi bylo nejlepší řešení. „Vzduch by se vyčistil. Úplně,“ reagoval komentátor.

Řeč se pak točila kolem dalšího novinového titulku: „Polská ministryně kultury navrhuje zrušit rozhlasový a televizní poplatek.“

„Ajajaj. Ty poplatky. Říkejme pravdu, jsou to daně. A víte, co mají v Polsku za vládu? Teď. To je ta správná vláda. Oni stojí na správné straně. Mají vládu Donalda Tuska, to je správný eurokádr,“ podotkl Holec.

Moderátor se pak zeptal, jak to dopadne s koncesionářskými poplatky u nás. „Doufám, že Babiš dodrží slovo a zruší to,“ řekl Veselý.

„Já doufám taky, že zruší tu daň. Ve víc než polovině zemí EU se platí televize, které nejsou veřejnoprávní, ale státní, protože zřizovatelem je stát, ze státního rozpočtu. A nikdo neříká, že západoevropské televize, financované ze státního rozpočtu, jsou vládní,“ podivil se komentátor.

Státní a veřejnoprávní je podle něj totéž. Je to jen hra se slovy.

Moderátor pak mezinárodně srozumitelným gestem, naznačujícím sypání peněz, vysvětlil, o co je to hra.

Pavlovi neřekli, že je českým prezidentem

Na přetřes pak přišel další titulek: „Militantní a bezduchý! Rajchl rozmetal Pavlův projev z Hradu.“

„My jsme to říkali také, ne? Já jsem to říkal ve streamu. A má pravdu. Nepochopil jsem to. Osmadvacátý říjen je přece náš svátek. Všech Čechů. Tak proč tam nebylo téměř nic o Česku? Proč tam byla EU, NATO, Ukrajina, Rusko,“ podivoval se Holec.

A vyslovil hypotézu, že Pavlovi ještě neřekli, že je českým prezidentem. „Nakazil se Fialou. Projev nebyl nijak skandální, ale bezduchý byl. Ale nepřekvapilo mě to. Hledal byste politického ducha v Pavlovi?“ dotázal se moderátora.

„Proč nenajali někoho, kdo by mu napsal dobrý projev?“ oponoval Veselý.

„Protože si myslí, že tohle byl dobrý projev. Jsou o tom přesvědčeni,“ řekl Holec.

„Nebyl,“ namítl moderátor.

„My o tom víme. Ví to i Rajchl a další. Ale oni si myslí, že to byl dobrý projev. Vezměte si, jakou chválu a slávu sklidil,“ uvedl komentátor.

Petr Pavel teď prý převzal žezlo Petra Fialy včetně Ukrajiny a vyrazil k další prezidentské volbě, vstříc druhé pětiletce na Hradě. Prezident Pavel je podle Holce bezduchý od začátku. „Je to lampasák. Nevadilo by mi to, kdyby zůstal v armádě. Tam patří, tak proč ne. Ale prezident… Na prezidenta nemá. Chce to politického ducha, přemýšlení.“

Veselý namítl, že kdyby si pustil prezidentův projev bez zvuku, musel by ocenit, že Pavel vypadá opravdu dobře. „Sean Connery v nejlepších letech,“ vyslovil se moderátor.

„To bych neřekl. Já mám Seana Conneryho rád. To pozor. To ne… Řekněme třeba Petr Haničinec, ale Sean Connery ne,“ hájil Holec svého oblíbeného herce. „Petr Pavel nemůže být Bond… Tak si tedy řekněme, že chceme prezidenta, aby nic neříkal, ale dobře vypadal. A můžeme to napsat do ústavy. Já bych dokonce zakázal, aby něco říkal.“

Veselý pak chtěl vědět, proč prezidenta nenaučili projev hezky přečíst.

„Protože to v sobě nemá. Každý máme něco. On má v sobě buzerplac,“ mínil Holec.

Psali jsme:

Zlé elity. Holec si zchladil žáhu
„Pavlův hybridní projev. A Svěrák končí.“ Holcova tečka za medailemi
Nedáme ČT, ani náhodou. Holec o Baxovi, Fialovi a Moravcovi
Nesmysl. Podívejte se, co chtějí lidé. Holec se opřel do koumáků o vládě

 

Zdroje:

https://xtv.cz/podtrzeno-secteno/foltyn-na-hrad-guma-ke-gume-lampasak-pavel-na-prezidenta-nema-v-sobe-ma-buzerplac-fiala-je-silenec-tusk-je-spravny-eurokadr-petr-holec

