„Vystrašit vás, abyste se nezeptali.“ Na co se nemáte ptát? Zde

„Tyhle příručky slouží místo výcvikového tábora pro ideologicky spřízněné nebo hloupé novináře. Jejich jediným cílem je odnaučit redaktory solidní novinařinu a naopak je naučit manipulovat, ba přímo lhát, a to s cílem šířit strach,“ sdělil ParlamentnímListům.cz novinář, který dlouhodobě sleduje vývoj v energetice, Přemysl Souček. A o co jde?

Návody k použití I.

Na podivné seznamy rad od slovutných organizací, které vypadají jako návody k použití, v Česku před necelým rokem upozornil web s podivným názvem Sýra zdarma, který má ve svých zásadách třeba klima realismus. V článku „Internetová příručka klimatické manipulace. Pro případ horka“ píše o iniciativě „Covering Climate Now“ (CCN), což by se dalo pro větší srozumitelnost přeložit jako „Současné mediální pokrytí klimatu“ nebo o „Global Heat Health Information Network“ (GHHIN), tedy „Globální teplotní zdravotní informační síti“. Iniciativu spoluzaložil britský deník Guardian a přihlásilo se k ní 170 médií včetně třeba společnosti Bloomberg nebo televize CBS News. Síť je sdružení vědců, politiků a dobrovolníků založené Světovou zdravotnickou organizací (WHO), mezinárodní meteorologickou organizací a řadou institucí včetně mnoha univerzit.

Rady CCN jsou shrnuty do třinácti kapitol a dalších podkapitol, proto budeme některé vybírat jako „rozinky z vánočky“. Takže: „Klimatické změny jsou určujícím příběhem naší doby… Dobrá žurnalistika nesmí omezovat klimatické zpravodajství na vědu a počasí. Bez ohledu na to, jaká je vaše specializace - politika, obchod, zdraví, bydlení vzdělání, jídlo, národní bezpečnost, zábava, sport či něco jiného – je třeba zdůrazňovat silné klimatické vazby… Příběhy nebo komentáře, které zpochybňují vědecký konsenzus nebo zesměšňují klimatický aktivismus, nepatří do zpráv. Tam, kde se nelze vyhnout klimatickému popírání - pokud přichází například z nejvyšších úrovní vlády - odpovědné novinářské rámování jasně ukáže, že je kontrafaktuální, ne-li zakořeněné ve zlé víře… Příběhy o extrémních vedrech například lépe ilustrují obrázky ošoupaných lidí ve veřejných klimatizovaných prostorech než fotografie ‚zábavy na slunci‘ plážových návštěvníků cákajících se ve vlnách.“

Souček bez kompromisů

„Když se lidé bojí, snadněji přijmou to, co jim ‚zelená fronta‘ cpe, i když je to v rozporu s fyzikálními zákony, základní matematikou, ekonomikou i prostou logikou. Právě proto, že mají strach. A proto je v nich potřeba ten strach obnovovat a posilovat, aby nezačali přemýšlet, nebo se dokonce ptát. Protože hned ta první otázka má úplně jasnou odpověď. Dosáhne svět uhlíkové neutrality bez Číny? Nedosáhne, protože ta země může za víc než třicet procent světových emisí. Jejich produkci zatím nadále zvyšuje. Ale o tom se z velkých médií nic nedozvíte, protože na Čínu mají jiný metr. Jenže na ten fyzika ani matematika neberou ohled, takže se žádná ‚uhlíková nula‘ nebude konat ani v roce 2050, ale ani v roce 2060. Ale v EU se máme zbavit uhlí nejlépe už tak za čtyři roky, i když za něj nemáme náhradu. Proč? Takových otázek se dají klást desítky. A pravdivé odpovědi by jen znovu a znovu ukazovaly, jak jsou ty nynější zelené plány nesmyslné. Proto je potřeba strašit víc a víc, aby lidi takové otázky nekladli,“ podotkl navíc Souček, který napsal několik článků o „klimatickém zpravodajství“ na webu iUHLI.cz. V tom s názvem „Proč se píše o šíleném vedru, i když není?“ třeba napsal: „Při bližším prozkoumání navíc nejde v některých návodech jen o propagandu, ale také o přiznané bránění veřejné diskuzi, stigmatizaci názorových odpůrců a v součtu o šíření dezinformací. Tedy toho, proti čemu tvůrci těchto příruček údajně sami vystupují.“

Pro ParlamentníListy.cz ještě novinář na dotaz, co si myslí o médiích, která se takovými radami řídí, dodal: „Že je ovládá ideologie. Tím pádem to nemůžou být dobře pracující média. Smutné je, že se materiály připravené podle těchto not běžně objevují v České televizi či v jiných velkých médiích s celostátní působností. Je ale samozřejmě možné, že je čeští autoři nepřipravují přímo podle oněch příruček, nicméně výsledek je stejný, jako by to tak udělali... Myslím, že dlouhodobé zveřejňování jednostranných klimatistických materiálů ukazuje slabost editorů, případně přímo šéfredaktorů. Nebo zaprodanost či ideologickou zaujatost jejich či vydavatele. Jinak by takové nekriticky psané věci nemohly takhle dlouhodobě vycházet.“

Návody k použití II.

Rady GHHIN mírně kopírují CCN. Podle nich je třeba zvyšovat povědomí veřejnosti o hrozících rizicích předem a připomenout čtenářům, že vysoké teploty jsou i v noci velmi nebezpečné. Obrázky, které ukazují, jak si lidé užívají horké počasí tím, že tráví čas na pláži nebo u bazénu, skrývají prý vážné riziko, takže je lepší ukázat plné čekárny nemocnic, lesní požáry, zkroucené kolejnice či sucha. Horko dopadá více na chudší populaci, takže by měla dostat prostor k vyjádření, nicméně místo „homeles“, tedy bezdomovec, je lepší psát o „lidech, kteří čelí nestabilnímu ubytování“.

V článku webu Sýr zdarma je uveden i příklad zprávy, která je výše zmíněnými příručkami evidentně ovlivněna. V britském ranním programu Good Morning Britain, který vysílá od roku 2014 televizní stanice ITV, se třeba ke konci července 2023, kdy léto probíhalo celkem normálně, objevila zpráva: „Rekordní teploty zaznamenané ve Spojeném království loni v létě jsou podle nové zprávy Met Office znamením věcí příštích, pokud nebudou kontrolovány emise skleníkových plynů.“ Novinář Souček uvedl jednu domácí zprávu iDNES.cz z letošního února, která jakoby kopírovala „klimarady“. V něm se píše: „Klimatické změny mohou v dalších letech citelně proměnit strukturu a podobu mnoha ekonomik po celém světě.“ Celý text se však zabývá tím, že čím dále méně Rakušanů lyžuje a ještě k tomu jsou služby v areálech stále dražší.

„Podávání zpráv o klimatu může být obtížné. Sledování lidí a komunit trpících extrémním počasím a dalšími klimatickými dopady může být traumatizující. Svědectví o nespravedlivých klimatických změnách, skličujících vědeckých projekcích a neadekvátních vládních opatřeních může vést k vyhoření… Takže vážně, dávejte na sebe pozor. Když potřebujete pauzu, vezměte si ji…,“ radí nakonec příručka iniciativy CCN. Takže pozor! I novináři píšící dle rad „klimaideologů“ jsou ohroženým druhem.

