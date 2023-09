„Vysvětlete, odkud ty peníze jsou.“ Austrálie začíná opouštět hotovost. Už se ukázalo, jaký je to problém

reklama

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 1770 lidí informovala, že v Austrálii z oběhu zmizelo v posledním roce velké množství hotovosti, které je v hodnotě více než miliardy dolarů a některé australské banky již zahajují zkušební provoz bezhotovostních poboček a server news.com.au pak upozorňuje, že by Austrálie mohla být již do roku „funkčně bezhotovostní“ a do konce desetiletí podle některých názorů zmizí fyzické peníze zcela.



Rychlé směřování k „bezhotovostní společnosti“ není samo sebou. Lidé se často setkávají s tím, že mají omezené možnosti, jak se dostat k hotovosti, jelikož mnohé australské banky již omezují výběry fyzických peněz, zavírají bankomaty či zavádějí pobočky, které zcela odmítají vydávat hotovost.



Profesor ekonomie na UNSW Business School v australském Sydney Richard Holden proto míní, že do roku 2025 již funkčně bude Austrálie bezhotovostní zemí a fyzické peníze již budou jen „naprostá rarita“. „Pokud se vláda ještě nezapojí do urychlení tohoto procesu, myslím, že do roku 2030 budeme skutečně bezhotovostní,“ míní poté, co v tomto týdnu v Austrálii banka Macquarie oznámila, že od listopadu příštího roku již „zruší hotovost“ a následovala tak v ještě silnější podobě odmítání hotovosti, které již zavedly banky Commonwealth Bank, NAB a ANZ, které přestaly s hotovostí manipulovat zatím jen v několika pobočkách.

Fotogalerie: - Členové bankovní rady ČNB jmenováni

Rozhodnutí „zrušit hotovost“ sice v Austrálii v uplynulých měsících sklízel odpor, tamní banky však tyto kritické hlasy povětšinou ignorují a finanční expertka Sarah Wellsová očekává, že by australské banky mohly brzy začít s jakýmsi „přídělovým systémem“ hotovosti v bankomatech.



„Existuje možnost, že když snížíme poptávku po hotovosti nebo snížíme její dostupnost, pak bude omezeno množství skutečně držené fyzické hotovosti,“ řekla Wellsová britskému deníku Daily Mail.



Snaha o bezhotovostní budoucnost přitom již nyní přináší pro mnohé zážitky, které označují coby „totalitní zkušenosti“. Své o tom ví například jeden z australských profesionálních hráčů pokeru, jehož bankovní účet byl zablokován kvůli tomu, že si na účet vložil hotovost, načež mu banka Westpac sdělila, že mu jeho peníze nechají zablokované, dokud již „náležitě nevysvětlí“, jak dané prostředky získal. Ozývají se dle serveru news.com.au také lidé, kteří tvrdí, že je bankovní úředníci „grilovali“, když se snažili vybrat více než v přepočtu 45 tisíc korun v hotovosti.

Fotogalerie: - Peníze v časech koronaviru

Údaje Australského statistického úřadu již dnes ukazují, že v posledních letech došlo k dramatickému poklesu používání bankomatů, a to ze 78 milionů výběrů v prosinci 2008 na pouhých 30 milionů v červnu letošního roku. Podle australské Unie finančního sektoru bylo mezi červnem 2017 a červnem 2022 uzavřeno více než 1 600 bankovních poboček a jediné co používání hotovosti v zemi oživilo, bylo dle zjištění australské centrální banky covidové období, kdy se počet hotovostních transakcí navýšil v roce 2021 na 27 procent z 23 procent v roce předešlém.



Zatímco lidé tak více během vrcholu covidové pandemie stály o placení hotovostí, podniky jim naopak tuto možnost postupně začaly brát a s odkazem na covid-19 někteří obchodníci přestali hotovost přijímat. Zatímco tak ještě v únoru 2020 v Austrálii 99 procent podniků hotovost přijímalo, v červnu 2022 vás již v 6 procentech podniků při placení hotovostí odmítli obsloužit.



Chris Vasantkumar, přednášející na Macquarie University v Sydney, doufá, že fyzické peníze zcela nevymizí – už jen z toho důvodu, že je dle něj řada důvodů hovořící pro zachování hotovosti. Jmenoval funkci peněž coby uchovatele hodnoty, který si někteří rádi schovávají „pod matraci“, ale také ohrožení soukromí kvůli přechodu na bezhotovostní transakce, jelikož to následně může padnout kvůli volání po snížení kriminality v důsledku větší transparentnosti. Nemalý problém také vidí v riziku spolehlivosti bezhotovostních transakcí, jelikož již v minulosti kvůli výpadkům IT systémů bank v obchodech bylo k vidění to, že zatímco ti s hotovostí si svůj nákup odnesli, Australané spoléhající se jen na platební karty čekalo u pokladen či třeba na benzínových stanicích velmi nemilé překvapení.

Fotogalerie: - Michl guvernérem

Také server ABC news si všímá, že přechod Austrálie na bezhotovostní společnost vyvolává nemalé obavy o finanční vyloučení, soukromí a bezpečnost.



Mezi výhody postupného odchodu od hotovosti sice pro některé lidi patří větší pohodlí a transparentnost, přechod na plně digitální ekonomiku však představuje i riziko vyloučení některých skupin společnosti. Chris Berg, ředitel Blockchain Innovation Hub na RMIT univerzitě, věnující se kryptoměnám, pro ABC News uvedl, že sice mnoho politiků aktuálně v zemi hovoří o „konci hotovosti, jako by to bylo něco, o co bychom měli usilovat“, ale dle něj by to nemělo být něco, o čem by měli politici rozhodovat, zvláště pokud někteří lidé stále ke svému životu platby hotovostí potřebují.



Berg upozornil, že mezi skupiny platící převážně hotovostí nepatří jen starší lidé, ale také například obyvatelé Austrálie, žijící v jejích odlehlejších oblastech, kteří mají horší přístup k digitálním finančním službám. Mezi příklady zaznívá také varování, že kvůli absenci hotovosti budou mít problémy i například oběti domácího násilí či lidé, které zasáhne přírodní katastrofa jako záplavy či požáry v australské buši. Kvůli výpadků elektřiny a telekomunikací si poté totiž takto postižení lidé bez hotovosti nic nepořídí.

Fotogalerie: - Protesty proti G20 v Římě

Příklad pro to již existuje a ABC News jmenuje ničivé povodně v Lismore v loňském roce, během nichž došlo k výpadku elektronických platebních systémů, takže lidé postižení povodní nemohly zaplatit za základní věci, jako je voda, potraviny a palivo. Obyvatele tehdy přitom trápili výpadky proudu až několik týdnů a lidé spoléhající se na „bezhotovostní budoucnost“ tak nakonec zachránilo pět místních úvěrových společností, které do města vyslaly vrtulník s bankomatem plným hotovosti.

Psali jsme: Po Slovensku nově Rakousko. Právo platit v hotovosti možná zamíří do ústavy „Tragický, fatální, ničivý omyl!“ Příprava na euro v ČR? Klaus zděšen po slovech Fialy Chtějí vás kontrolovat. Ve všem. Braňte se! Robejšek ukázal cestu. Jako Orbán Toto mladí při placení kartou netuší. Mluvíme o Západu, míříme do Asie, zoufá si podnikatel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE