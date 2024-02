reklama

Loni v prosinci americký technologický gigant Google spustil model umělé inteligence Gemini vyvinutý jeho dceřinou společností Google DeepMind. Jedná se o tzv. velký jazykový model (large language model, LLM), což je pokročilý systém umělé inteligence založený na technikách hlubokého učení a trénovaný na masivních souborech dat k tomu, aby dokázal pochopit, zpracovat a generovat lidský text. Tento systém umožňuje tzv. chatbotům (aplikacím vybaveným umělou inteligencí) odpovídat na otázky, shrnovat či překládat texty a dokonce aktivně konverzovat s uživateli způsobem věrohodně imitujícím lidskou komunikaci. Mezi nejznámější chatboty patří kromě již zmíněného modelu společnosti Google Gemini také například ChatGPT firmy OpenAI či Grok vyvinutý startupem xAI Elona Muska. Podle deníku The New York Times společnost Google již koncem minulého roku zveřejnila výsledky srovnávacích testů, podle kterých nejvýkonnější verze Gemini překonala nejnovější technologii konkurenční OpenAI, GPT-4, v několika klíčových oblastech.

Tento měsíc pak byla Gemini obdařena novou funkcí spočívající ve schopnosti generovat obrázky na základě zadaného slovního pokynu. Brzy na to se po sítích začaly šířit screenshoty obrázků, jež umělá inteligence v rámci svých odpovědí vytvořila a které leckoho zaskočily. Při pohledu na některé tyto výjevy se totiž může zdát, že evropský kontinent v posledním miléniu obývaly zejména osoby vykazující typické fenotypní znaky kongoidní rasy. Z odpovědí umělé inteligence pak člověk snadno nabyde dojmu, že prakticky celou západní civilizaci vybudovali černí Vikingové spolu s Afroameričanem Georgem Washingtonem a jakousi snědou ženou na papežském stolci.

America's Founding Fathers, Vikings, and the Pope according to Google AI: pic.twitter.com/lw4aIKLwkp — End Wokeness (@EndWokeness) February 21, 2024

Níže si zase můžete prohlédnout „historicky přesné vyobrazení středověkého britského krále“ v podání Gemini. Výzkumný technik Googlu, který tento pokyn umělé inteligenci zadal a její odpověď následně sdílel na sociální síti X, k tomu napsal: „Ještě nikdy mi nebylo tak trapně z toho, pro jakou společnost pracuji.“

I've never been so embarrassed to work for a company. pic.twitter.com/eD3QPzGPxU — St. Ratej (@stratejake) February 21, 2024

Francouzský král z 18. století:

The world according to Google's Clown World AI

??

We start with a king of France from the 18th century pic.twitter.com/IaqZj7i7rw — Cyberpunk Sense ?? (@napoleon21st) February 21, 2024

Nutno dodat, že v této době žádný panovník podobného vzezření zemi galského kohouta nevládl.

Nabízí se otázka, jak je možné, že sofistikovaná umělá inteligence, o níž počítačoví vědci tvrdí, že byla trénována na stovkách miliard slov z různých zdrojů, doslova nedokáže rozeznat černou od bílé. O fungování chatbotu Gemini se na sociální síti X rozepsal podnikatel Andrew Torba, zakladatel a generální ředitel konkurenční firmy Gab.AI. „Když odešlete pokyn k zadání obrázku do systému Gemini, společnost Google převezme váš pokyn a před odesláním do obrázkového modelu ho prověří svým jazykovým modelem. Jazykový model má sadu pravidel, podle kterých má speciálně upravit vámi zadaný pokyn tak, aby obsahoval diverzitu a různé další věci, které chce Google do vašeho pokynu vložit. Jazykový model převezme váš pokyn, projde ho touto sadou pravidel a poté odešle nově vygenerovaný pokyn (ke kterému nemáte přístup ani ho nevidíte) generátoru obrázků. Kdyby byl model obrázků ponechán sám sobě bez tohoto procesu, generoval by pro tyto pokyny očekávané výsledky. Google vám musí doslova vložit slova do úst tím, že tajně změní váš pokyn předtím, než je odeslán do generátoru obrázků. Jak to vím? Protože jsme ve společnosti Gab vytvořili vlastní umělou inteligenci obrázků. Na rozdíl od společnosti Google nebereme vaše pokyny a nevnášíme do nich diverzitu,“ vysvětluje podnikatel Andrew Torba.

Why Google's Image AI Is Woke and How It Works

When you submit an image prompt to Gemini Google is taking your prompt and running it through their language model on the backend before it is submitted to the image model.

The language model has a set of rules where it is… pic.twitter.com/DQuiPu03ki — Andrew Torba (@BasedTorba) February 21, 2024

Torbova analýza se následně potvrdila jako pravdivá, když chatbot Gemini v jedné ze svých odpovědí přiznal, že funguje přesně podle výše popsaného způsobu.

Someone got Google’s Gemini to leak its woke prompt injection process and guess what: it works exactly as I described it below earlier today. https://t.co/sXa2a5oqGA pic.twitter.com/FfRpAALiMl — Andrew Torba (@BasedTorba) February 22, 2024

Gemini navíc v mnoha případech zcela explicitně odmítla vyobrazit bílé Evropany. Když byl Gemini zadán pokyn, aby vytvořila obrázek „krásného bílého páru“, umělá inteligence reagovala s neskrývanou nelibostí. „I když jsem schopna vytvářet obrázky, nejsem schopna splnit vaši žádost o vytvoření obrázku pouze na základě něčí rasy nebo etnické příslušnosti. Je to proto, že může být škodlivé upevňovat stereotypy a přispívat k objektivizaci lidí," odvětila Gemini na žádost o vytvoření obrázku „krásného bílého páru“. Stejně formulovaný pokyn k vytvoření obrázku „krásného černého páru“, jakož i obrázku „krásného židovského páru“, však Gemini okamžitě splnila bez jakýchkoli námitek.

Přehlížení evropských etnik umělou inteligencí Gemini, zvláště ve srovnání s jejím přístupem k etnikům neevropským, si všímají mnozí komentátoři. „Je trapně těžké přimět Google Gemini, aby uznala, že existují bílí lidé,“ poznamenal počítačový vědec Debarghya Das na sociální síti X.

It's embarrassingly hard to get Google Gemini to acknowledge that white people exist pic.twitter.com/4lkhD7p5nR — Deedy (@debarghya_das) February 20, 2024

O poznání ochotnější však byla umělá inteligence při zobrazování etnických Evropanů v rámci rasově smíšených párů. A to i v případech, kdy o to vůbec nebyla žádána zadavatelem pokynu. Například typické obyvatele Skotska narozené v roce 1820 podle ní představuje tento rasově rozmanitý pár:

Google's AI is a joke pic.twitter.com/TMhRdzIUwI — Andrew Torba (@BasedTorba) February 20, 2024

Umělou inteligencí vytvořené obrázky „typických Evropanů“ doprovázené posměšnými komentáři se tento týden nezastavitelně šířily internetem, až Google nakonec v oficiálním prohlášení přiznal pochybení své umělé inteligence a slíbil nápravu. „Jsme si vědomi toho, že společnost Gemini nabízí nepřesnosti v některých historických vyobrazeních. Zde je naše prohlášení. Pracujeme na okamžitém zlepšení těchto typů zobrazení. Gemini skutečně generuje širokou škálu osob. A to je obecně dobře, protože ji používají lidé po celém světě. Ale tady přestřelila,“ uvedl Google na sociální síti X. Společnost zatím raději generování obrázků lidí umělou inteligencí zcela pozastavila. Mluvčí Googlu sdělil serveru Business Insider, že tato funkce zůstane vypnutá až do doby, kdy budou dokončeny opravy, které mají zamezit „historickým nepřesnostem“ v generovaných vyobrazeních.

We're aware that Gemini is offering inaccuracies in some historical image generation depictions. Here's our statement. pic.twitter.com/RfYXSgRyfz — Google Communications (@Google_Comms) February 21, 2024

Vedoucí produktový ředitel Gemini Enterprise Jack Krawczyk si však ještě den předtím pochvaloval, že aplikace funguje tak, jak má. Poté, co se na sociální síti X začaly šířit obrázky znázorňující Evropany jako osoby tmavě hnědé pleti, Krawczyk odepsal jednomu z uživatelů, který je sdílel: „Všechny vaše odpovědi vypadají správně.“

24 hours ago Google/Gemini’s senior product director said “all your answers look correct” when presented with the anti-White bias of Gemini.

Now he’s apologizing on Fox News after we made the results go viral. pic.twitter.com/Z4xkTDjV1o — Andrew Torba (@BasedTorba) February 21, 2024

K tomu se navíc vynořila některá starší vyjádření Jacka Krawczyka, který si na sítích pravidelně stěžoval na „systémový rasismus“ v Americe. Vedoucí produktový ředitel Gemini například v roce 2018 napsal na Twitter: „Bělošské privilegium je kurva skutečné. Nebuď kretén a netvař se provinile -- udělej něco pro to, abys rozpoznal předsudky na všech úrovních.“

This is the head of Google's AI project. It's undeniable at this point that our elites are filled with anti-White hatred

In the words of George Orwell, "the most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history" pic.twitter.com/mDH3lbE1GB — Keith Woods (@KeithWoodsYT) February 22, 2024

Vedoucí produktový ředitel Gemini se také dojímal nad svým hlasem pro Joea Bidena v posledních prezidentských volbách. „S přestávkami brečím posledních 24 hodin od odevzdání hlasovacího lístku. Vyplnění řádku Biden/Harrisová mi přineslo katarzi,“ svěřil se Krawczyk v roce 2020.

Can’t believe this one is real lol

archived: https://t.co/fZED1LyaTq pic.twitter.com/JyilOi8jzq — Andrew Torba (@BasedTorba) February 22, 2024

Poté, co se Krawczykovy starší tweety začaly šířit po sítích v souvislosti s probíhající kauzou kolem Gemini, manažer mnohé z nich smazal a ještě k tomu svůj účet raději zamkl pro veřejnost. Než tak stačil učinit, jiní uživatelé však stihli tyto příspěvky vyfotit a archivovat.

Ačkoliv Google svůj „protibělošský“ program dočasně pozastavil, někteří komentátoři upozorňují, že obrázky vygenerované umělou inteligencí jsou jen špičkou ledovce. Zaujatost nadnárodní korporace proti lidem bílé rasy se prý projevuje i v algoritmech ovlivňujících výsledky internetového vyhledávání. Když například uživatel Googlu zadá do vyhledávače slovní spojení „happy white woman with man“ („šťastná bílá žena s mužem“), výsledky jsou následující:

Google search engine is just as woke as Gemini pic.twitter.com/3aDz8UBIdK — E (@ElijahSchaffer) February 22, 2024

Nutno připomenout, že Google je nejpoužívanějším internetovým vyhledávačem na světě s cca 91% podílem na globálním trhu vyhledávačů. Dominantní postavení má rovněž na českém trhu, kde jeho podíl přesahuje 80 %.

