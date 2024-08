„Vzali nám dceru. Myslí si, že je chlapec.“ Elon Musk stupňuje tlak

Majitel sociální sítě X Elon Musk před časem oznámil světu, že se cítí podveden. Cítí se podveden kvůli svému synovi, který se prohlásil za transgender osobu, za dívku v chlapeckém těle. A začal pracovat na tom, aby se proměnil. Musk si stěžuje, že jako rodič nebyl upozorněn na všechna rizika spojená s tímto procesem. Tvrdí dokonce, že jeho syn zemřel.

„Byl jsem v podstatě oklamán, abych podepsal dokumenty za jednoho ze svých starších chlapců, Xaviera. Bylo to ještě předtím, než jsem vůbec pochopil, co se děje, a navíc zrovna řádil koronavirus, takže v tom byl velký zmatek. A bylo mi řečeno, že by Xavier mohl spáchat sebevraždu,“ řekl Elon Musk v rozhovoru s publicistou Jordanem Petersonem pro Daily Wire.

A pokračoval.

Teď Musk na sociální síti X upozornil, že takovéto věci se dějí jak v americké Kalifornii, tak jinde ve světě. Kupříkladu ve Švýcarsku.

Musk sdílel video, v němž zaznělo, že v jednu chvíli oznámila šestnáctiletá dcera, že se cítí být chlapcem. „Asi před třemi lety, když jsme se dostali z pandemie, nám naše dcera oznámila, že je chlapec. Pochopili jsme, že prožívá těžké životní období. Dohodli jsme se, že vyhledáme lékařskou pomoc. Když jsme poprvé jeli do Ženevy, zdravotní sestra ukázala dceři pohlaví jednorožce. A pak ji začali léčit jako chlapce,“ popisoval nešťastný rodič svou situaci.

Do procesu se prý zapojila škola a učitelé prý začali dceři říkat mužským jménem. Do procesu se prý zapojila i organizace Le Refuge, která se prý snaží transgender osoby provést cestou změny pohlaví. A začala prý dceru váhajících rodičů přesvědčovat, že je chlapcem.

„Nakonec švýcarská agentura na ochranu dětí s podporou školy podala žalobu proti nám u švýcarského soudního systému,“ dodal pro dokreslení situace rodič. „A to zoufalství bylo takové, že jsme se rozhodli, že opravdu není jiná možnost, než promluvit. Švýcarská vláda nám v podstatě vzala naši dceru,“ pokračoval nešťastný otec, který si přál zůstat skrytý ve stínu a na kameře s pozměněným hlasem, ale zároveň s veřejně známým příběhem své rodiny, neboť je přesvědčen, že nikdo nemiluje své dítě tolik jako jeho rodič a právě v rodině by mělo dítě čerpat vzory při zakládání své vlastní rodiny v budoucnu.

Same thing is happening in California https://t.co/8KWF7f27xs — Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2024

