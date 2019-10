„Wollner to nandal bossovi Agrofertu.“ Ostrá přestřelka mezi ČT a společností pokračuje

Před pár dny ParlamentníListy.cz uveřejnily otevřený dopis místopředsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti Agrofert Josefa Mráze, který adresoval generálnímu řediteli České televize Petru Dvořákovi. A to kvůli reportáži, kterou televize odvysílala pod názvem Dvojí metr v pořadu Reportéři ČT, a s jejímž obsahem nebyl vůbec spokojen. Reakce nyní přichází od šéfa Reportérů České televize Marka Wollnera, který se pustil do vysvětlování. Mráz podle něj mate veřejnost. Podívejte se sami.

Mráz ve svém otevřeném dopise Dvořákovi vyčinil, že odvysílaná reportáž Dvojí metr v pořadu Reportéři ČT měla následující anotaci: „Pan Trefný pracoval jako ředitel Finančního úřadu v Příbrami. Jenže pak doměřil milionovou daň jedné z firem holdingu Agrofert. Co se stalo dál, uvidíte v reportáži, která mimo jiné mapuje zásahy daňové správy proti fungujícím firmám. Proti nim finanční správa naopak zasáhla neoprávněně a stát by jim měl vyplatit stovky milionů jako odškodné. Natáčel David Macháček.“

„Tentokrát se domnívám, že Vaši redaktoři značně překročili únosnou mez akceptovatelnosti a veřejně šíří informace, které jsou nekorektní, hrubě manipulativní a poškozují naši firmu. Celá reportáž je vystavěna na následující domněnce pana inženýra Trefného, který tvrdí, že musel nedobrovolně odejít z funkce ředitele Finančního úřadu v Příbrami,“ stěžuje si generálnímu řediteli ČT v dopise, v němž rozepisuje i několik dalších výtek a poukazuje na další nepřesnosti.

Závěrem dodává, že v případě České televize již neočekává, že by se dovolal pravdy, uvedení na pravou míru nebo omluvy. „Bohužel, veřejnoprávnost je dnes mnohými redaktory zřejmě chápána jako možnost bezdůvodného napadání. Kde je skutečná pravda, a že tím někoho mohou poškodit, je jim pravděpodobně jedno,“ dodal Mráz.

Na Mrázkův dopis, který jsme na našem webu uveřejnili, nyní na Facebooku reagoval šéf Reportérů České televize Marek Wollner. „Otevřený dopis výkonnému řediteli Agrofertu Josefu Mrázovi pro iDNES a Parlamentní listy. Tato média v pondělí zveřejnila jeho dopis bez naší reakce. Jsem zvědav, zda zveřejní bez zásahů i toto (PL navrhuju titulek Wollner to nandal bossovi Agrofertu),“ předesílá ještě před samotným dopisem Wollner.

Pak už následuje vysvětlování k obsahu reportáže, uvedené v Reportérech ČT s názvem Dvojí metr z 23. září 2019. Reportáž podle Wollnera popisovala situaci někdejšího ředitele Finančního úřadu v Příbrami Karla Trefného, který doměřil daň firmě Primagra z holdingu Agrofert a při nejbližší příležitosti, v rámci reorganizace, skončil na místě ředitele a posléze byl přeřazen jako úředník na finanční úřad v Praze, kam musel po dlouhé a bezchybné službě státu jako šedesátník dojíždět ze svého bydliště v Rožmitálu pod Třemšínem, odkud neexistuje žádné přímé spojení a cesta autem se v ranních špičkách s dojezdem do úřadu v Praze protahuje ke dvěma hodinám.

Dodává, že reportáž mohli odvysílat díky tomu, že pro jeho tvrzení existují pravomocné rozsudky soudu. V prvním případě jde o rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. srpna 2014, v němž soud zamítá žalobu Primagry (Agrofertu) proti doměření daně v úhrnné výši přes 1,7 milionu korun plus penále 350.000.

„Zároveň soud stejným rozsudkem potvrzuje „rozhodnutí Finančního úřadu v Příbrami“. Ty uvozovky jsou důležité, protože ukazují, které pracoviště skutečně o doměření daně rozhodovalo, nikoli které jen provádělo dílčí a speciální úkony pro potřeby skutečného správce daně (Příbram),“ pokračuje Wollner ve svém textu.

„Když se tedy ve shodě s ministryní Schillerovou, poslancem Ferancem a finačním ředitelstvím oháníte tímto specializovaným pracovištěm (Praha-západ), ve skutečnosti jen hrubě manipulujete a popíráte pravomocný rozsudek,“ zdůrazňuje Wollner.

Následně uvádí, že v druhém případě jde o rozsudek Krajského soudu v Praze z 19. 4. 2019. „Tento soud zrušil rozhodnutí Generálního finančního ředitelství v Praze ze dne 4. 10. 2016 o přeřazení Karla Trefného na místo řadového úředníka v Praze. Všimněte si prosím těch dat, jsou totiž opět důležitá a ukazují, že soudy od doměření daně Primagře (Agrofert) Finančním úřadem v Příbrami (ze dne 20. 12. 2011) časový sled případu značně prodloužily,“ podotýká Wollner.

„Pokud bychom neměli v ruce pravomocný rozsudek, v němž se soud zastal Karla Trefného proti nesmyslnému přesunu do 100 km vzdáleného pracoviště, byla by pozice finanční správy, Ministerstva financí (a nakonec i vaše) mnohem silnější a nepochybně byste naši případnou reportáž označili jako nepodloženou spekulaci,“ myslí si vedoucí reportérů České televize. Hájí se tím, že rozsudek padl, až v tomto roce na jaře a teprve s takovým důkazem se do reportáže mohli pustit.

„Teď už zbývá odpovědět jen na vaše další zavádějící tvrzení, že daňový nedoplatek vznikl v roce 2007, kdy Primagra ještě nebyla součástí Agrofertu, kterým se stala až v roce 2009. To je sice pravda, ale vcelku bezpředmětná, protože Finanční úřad v Příbrami tento nedoplatek odhalil, jak už jsem psal výše, až v roce 2011 (konkrétně 20. 11.). Tehdy už ale Primagra součástí Agrofertu byla, a proto také Agrofert nesl břímě právního sporu s Finančním úřadem v Příbrami a následně po prohraném soudu nedoplatek včetně penále uhradil,“ vysvětluje.

„Pokud by novináři vašeho webu postupovali profesionálně, poslali by nám předem otázky, které váš dopis manipulativně klade. My bychom na tyto otázky mohli odpovědět a novináři by je mohli použít pro vznik článku, kde vedle sebe stojí holá fakta. Taková praxe je běžná nejen v ČT, ale ve všech médiích, která dodržují standardy novinářské praxe,“ zlobí se Wollner nad tím, že takto si čtenář nemohl udělat obrázek sám, jak se od zpravodajství žádá.

Když tak Mráz neučinil, minul se podle Wollnera jeho otevřený dopis účinkem. „Což vaši podřízení z webu iDNES patrně nemohou dopustit,“ poznamenává.

Pro celý případ je podle Wollnerových slov důležitý i celkový politický kontext, kdy v roce 2014 hnutí ANO obsadilo Ministerstvo financí a ministr Andrej Babiš (Mrázův někdejší šéf) dosadil do funkce generálního ředitele Finanční správy Martina Janečka, jehož loajalita na úkor profesionality se mezitím stala proslulou (zajišťovací příkazy).

„Ten následně přeobsadil funkce ředitelů finančních úřadů. Výběrové řízení v Příbrami bylo vyhlášeno dne 18. 12. 2015. V něm sice dosavadní, bezchybně hodnocený ředitel Karel Trefný uspěl, nicméně generální ředitel Martin Janeček si osobně vybral jiného úspěšného uchazeče a Karla Trefného se tak při první možné příležitosti zbavil i s následným odsunem do Prahy. Generální ředitelství (zastoupené Martinem Janečkem jakožto žalovanou stranou) pak s Karlem Trefným prohrálo i soud o neoprávněnost tohoto přemístění,“ popisuje Wollner.

„Pokud si stýskáte, že Agrofert je častým předmětem našich reportáží a zároveň, že jsme vás v první reportáži o Karlu Trefném neoslovili, je to trochu rozpolcené stanovisko: my jsme skutečně primárně konfrontovali s našimi zjištěními finanční ředitelství, protože šlo v první řadě o spor Karla Trefného s tímto státním úřadem. V reportáži také promluvila jeho ředitelka Tatiana Richterová, která se zmohla pouze na vyjádření, že finanční ředitelství napravilo chybu, vytýkanou soudem. Čili opět matete veřejnost,“ vyčítá Mrázovi.

Závěrem Mrázovi vzkazuje, že jelikož se svým otevřeným dopisem do sporu dobrovolně přihlásil, do druhé reportáže Dvojí metr II (7. 10. 2019) už jeho stanovisko zařadili. „Přičemž váš mluvčí Karel Hanzelka odpověděl těmito slovy: ‚Zeptejte se především nadřízených pana Trefného z finanční správy, proč byl převeden na služební místo do Prahy, to není otázka pro nás.‘ V tomto bodě jsme s ním vzácně zajedno, ale jak je zjevné, vám se to stejně zase nelíbí,“ doplňuje šéfredaktor reportážní publicistiky Wollner. A dodává: „P.S. Pozdravujte Zbyňka Průšu.“

autor: nab