„Za co se tu chvástáte? Nic jste nezvládli!“ Skopeček chválil vládu. Hrnčíř se neudržel

Inflace klesá, Česká národní banka snižuje sazby. Poslanec Jan Skopeček (ODS) v pořadu Partie na CNN Prima News řekl, že vláda složitou ekonomickou situaci zvládla a že už bude lépe. Poslanec Jan Hrnčíř (SPD) tak optimistický nebyl; upozornil, že inflace klesá, protože lidé chudnou. „Za co se tu chvástáte? Nic jste nezvládli!“ rozčiloval se opozičník. Skopeček vyčetl opozici, že lidi schválně straší a že opozice chce, aby se lidem do voleb dařilo co nejhůře.

Česká národní banka snižuje základní úrokovou sazbu, ta je na úrovni května roku 2022.

Jan Skopeček věří, že to nejhorší je za námi: „Pokud vezmeme, že to nejhorší byla vysoká dvouciferná míra inflace, věřím, že to nejhorší je za námi,“ poznamenal vládní politik.

Lidé kumulativně zchudli zhruba o 30 procent, deváté čtvrtletí za sebou klesala reálná mzda, stále platí za vysoké ceny za energie, některé ceny stále rostou.

Čerpat optimismus, že mohou více utrácet, by lidé podle Skopečka měli z toho, že růst nominálních mezd bude rychlejší, větší než bude míra inflace. „Tento rok se to mění, poroste reálná životní úroveň, z titulu toho, že mzdy porostou rychleji než inflace, která bude blízko k inflačnímu cíli dvou procent,“ ujišťoval.

Poslanec Hrnčíř z hnutí SPD nevěří, že bude skutečně lépe, protože lidé chudnou: „Nevěřím tomu z jednoho prostého důvodu – to, že klesá inflace, neznamená, že se zlevňuje, akorát se zpomaluje zdražování. Jedním z důvodů, proč inflace klesá, je, že domácnosti výrazně zchudly. Nemají prostě peníze. V loňském roce ukončilo živnost 273 tisíc podnikatelů, to také značí, že domácnosti omezily spotřebu, služby. Podniky zavírají činnost,“ zdůraznil Hrnčíř.

Česká národní banka uvádí, že boj s inflací bude trvat, jelikož zde jsou stále proinflační rizika. Lidé také platí vyšší daně, trval poslanec Skopeček na tom, že se Češi budou mít lépe: „Prostě bude lépe a ten optimismus se projeví i v tom, že spotřeba domácností poroste. Když se podíváme na predikci, letos už spotřeba domácností poroste,“ zopakoval.

Připomněl, že vláda přijala řadu sociálních opatření v průběhu energetické krize a vysoké míry inflace. „My jsme těmi složitými ekonomickými měsíci a roky prošli relativně slušně,“ pokračoval Skopeček.

„Nemá smysl strašit. Je potřeba říci, že tento rok se ekonomická situace obrací, reálné mzdy porostou a projeví se to i v růstu spotřeby domácností a v růstu HDP. A co se týče cen, letošní Velikonoce budou levnější než v předchozích letech,“ dodal opakovaně Skopeček.

Na Hrnčíře, který na kameru kroutil nevěřícně hlavou, reagoval následně Skopeček slovy: „Já vím, že vám to jako opoziční straně nevyhovuje, že byste chtěli, aby se lidem dařilo do voleb co nejhůře, abyste získávali na preferencích, ale buďme rádi, že se ekonomická situace a životní úroveň lidí bude v nadcházejících měsících zlepšovat,“ vyjevil Skopeček.

Ke stanovisku hnutí SPD, že vyjádření představitelů vlády o konci zdražování a o vítězném boji s inflací se nezakládají na pravdě, Hrnčíř dodal, že nejde o žádné strašení lidí: „Rozhodně lidi nestrašíme. Pan Skopeček to možná neví, ale naše ekonomika je v recesi. Jsme jedinou ekonomikou, která se nedokázala vrátit na tu předcovidovou úroveň v rámci Evropské unie. Takže takové ty řeči, jak jsme vše zvládli... naopak! Vláda nezvládla energetickou krizi, začala reagovat pozdě. V loňském roce se vyrobilo v České republice nejméně oceli. My jsme byli nejprůmyslovější zemí Evropy,“ upozornil Hrnčíř.

A pokračoval: „Díky vám jsme průmyslovým skanzenem Evropy. Odcházejí nám firmy, oceláři se přesouvají do Španělska, právě pro nezvládnou energetickou krizi. Průmysl klesá, nemá zakázky. V rámci předsednictví EU jste urychlili Green Deal. Nevím, kde pan Skopeček bere ten optimismus, tohle je ekonomická realita,“ vyčítal vládě premiéra Petra Fialy poslanec Jan Hrnčíř.

Na Skopečka, který se do opozice opět opřel s tím, že jenom straší, pak Hrnčíř naštvaně vypálil: „Máte pocit, že jsme na tom dobře? Když je naše ekonomika v recesi a jako jediná se nedokázala vrátit na předcovidovou úroveň? Za to se tu chvástáte, že jste to dobře zvládli? Nezvládli!“ naštval se poslanec Hrnčíř.

„Tady kolega se chce vylhat,“ ohradil se následně Skopeček. „Pro letošní rok všechny mezinárodní i domácí instituce predikují ekonomický růst. SPD asi ne, ale všechny jiné predikují pro Českou republiku, byť slabý, ale pozitivní ekonomický růst. Neříkám, že by to nemohlo být lepší, ale to vaše malování čerta na zeď, ten váš pesimismus, ta snaha z toho vytřískat poltické body z toho čiší jako sláma z bot. Chcete se vylhat z toho, že se nenaplnilo vaše strašení, že tu nekrachovaly firmy a nedošlo k sociálnímu rozvratu,“ pravil Jan Skopeček – ale Jan Hrnčíř vůči tomu vyjádřil důrazně nesouhlas.

