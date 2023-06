„Za ní už nikdo není. Vede průzkum odzdola.“ Zahradil začal pálit na Pekarovou

reklama

Europoslanec Zahradil v minulých dnech oznámil, že už nebude kandidovat do Evropského parlamentu. Po dvaceti letech ve Štrasburku a Bruselu. Proč ten řez? „Má to možná překvapivě spíš osobní důvody. Vlastně, v šedesáti, což mi bylo právě letos, jste na takovém rozcestí, protože to je vlastně ta poslední šance, kdy si můžete k něčemu dřepnout, k nějakému novému zářezu. Já jsem se rozhodoval, jestli mám kandidovat ještě jednou, popáté, což znamená, že můj mandát by skončil v nějakých mých 66 letech, to je pak už opravdu odchod rovnou do důchodu, nebo jestli mám něco zkusit třeba doma nebo někde jinde. Trošku zariskovat. Nakonec jsem se rozhodl pro tu druhou cestu. Takže za zhruba třináct měsíců mi mandát skončí, mezitím se nalinkuje, naplánuje, jak postupovat dál,“ sdělil Zahradil.

Zahradil v minulosti kritizoval vznik koalice SPOLU, je mimo jiné i kritikem lídryně TOP 09, o níž řekl, že je třikrát hloupější než Andrej Babiš. V evropských volbách však podle něj kandidátka SPOLU dohromady nepůjde. „Jednak to určitě narazí na nevůli mých kolegů europoslanců, těch, kteří budou kandidovat. Vím, co si o tom myslí, ale nebudu jim dělat tiskového mluvčího. Druhá věc je, jak je vidět, tak i některé ty další elementy v koalici SPOLU už z té myšlenky tak nadšené nejsou. Já jsem zaznamenal velký chlad ze strany KDU-ČSL, která teď jako by měla nějakou vnitrostranickou anketu, kde jim vyšlo, že by měli jít samostatně. Rozbíhá se to od sebe, než by to šlo k sobě,“ řekl Zahradil, jenž si však nemyslí, že by to bylo rozbíhání definitivní. „Tohle je čistě záležitost těch eurovoleb,“ dodal Zahradil.

Ale zpět k lídryni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové. Nepoužil Zahradil příliš silná slova vůči ženě, jež je předsedkyní Poslanecké sněmovny? „Já jsem speciálně na paní předsedkyni Sněmovny možná trochu alergický. Protože mám pocit, že jsme jí vlastně darovali na stříbrném podnose funkci, kterou ona nevyužívá. Když se podíváte na ty průzkumy, ona ty průzkumy všechny vede odzdola. Průzkumy popularity, důvěryhodnosti, za ní už nikdo není. A to si myslím, že prostě na to musíte mít talent. V momentě, kdy nemusíte dřív jako ministr, který dře 24 hodin sedm dní v týdnu. Sedíte na umpiru, můžete si dělat okázalé zahraniční cesty, tak dopadnout v popularitě takhle, to myslím, že je její vysvědčení prostě dobré,“ sdělil Zahradil, že zkrátka i v rámci koalice SPOLU je politický boj.

„Pokud se bude sestavovat kandidátka SPOLU, je to za dlouho, ale až budou volby, tak já si dovedu představit, že ji bude lídrovat v Praze někdo jiný než paní Pekarová Adamová,“ uvedl a zmínil jako příklad ministryni obrany Janu Černochovou (ODS). „Ta je viditelná, razantní, má podporu v ODS,“ řekl.

Zahradil v rozhovoru mimo jiné hovořil také o své budoucnosti, kdy uvedl, že rozhodně neplánuje přestup do jiné politické strany, než je ODS. „Byl bych rád, kdyby se to křídlo, které já bych nazval zjednodušeně národně-konzervativní, tak kdyby se v ODS trochu posílilo, mám pocit, že je příliš na straně, není příliš slyšet, a že se ODS posouvá někam do středu. V rámci koalice SPOLU i vládní pětikoalice. Že nám to trochu tu identitu mění. Možná je to přirozené, možná je to způsobené i tím, že všechny ty strany, co byly slavné a silné v devadesátých letech, tak jakoby se vlastně trochu rozpouštějí. Protože přišly nové voličské generace, dneska volí lidi, co se narodili v roce 1990 a později, takže jim nějaké devadesátky, transformační dekáda, jim nic neřekne,“ poznamenal.

„Ve středu politického spektra už je přecpáno, tam se dnes tlačí každý. Jediná cesta, kam se rozšířit, kam se roztáhnout, je napravo. A trochu vybrabčit agendu těm, co dneska dělají z mého pohledu vulgárně, dryáčnicky, Okamura atd. Některé ty prvky národního konzervatismu tam mají v té svojí politice,“ dodal Zahradil.

Řeč byla i o boji proti dezinformacím, kdy podle Zahradila není namístě výrazné zasahování státu. „Teď tady máme takovou vlnu boje proti dezinformacím, proti hybridní válce a podobně. A ono se to vlastně překlápí až do takové hysterie nebo stihomamů, kdy už nejde jenom o šíření dezinformací jako takových, to znamená falešných údajů, falešných fotografií nebo nepravdivých čísel, ale plíživě cítíte, že se za dezinformaci nebo do té kategorie, že začíná spadat i téměř každý názor, který není mainstream, který prostě není hlavní proud,“ myslí si. Podle jeho slov široká veřejnost nepotřebuje žádné osvícené vedení, aby rozlišila pravdu od nánosu propagandy.

