„Za pár měsíců může hrozit vystoupení z EU a NATO.“ Ludwig začal hrozit

28.09.2025 17:00 | Monitoring

Demonstraci nazvanou Zabraňme vládě extrémistů uspořádal v neděli na Staroměstském náměstí v Praze spolek Milion chvilek pro demokracii. Akci uváděli bývalý a současný předseda Mikuláš Minář a Lukáš Hilpert. Lidé přinesli transparenty s nápisy jako „Patříme k Západu“, „Vidlák na pole, ne do sněmovny“, „Ať žije Babiš, ale jinde“, „Jsem spokojen s důchodem“.

Foto: Radek Kotas
Popisek: Petr Ludwig na demonstraci Milionu chvilek

Expředseda Minář na demonstranty apeloval, aby šli k volbám. „Češi si přejí být přemlouváni. Ukazuje to i kuchař Zdeněk Pohlreich, který k volbám nechtěl jít, ale po výzvách lidí oznámil, že se dostaví v plné zbroji,“ řekl Minář.

Na demonstraci vystoupil hudebník Tomáš Dvořák. „Boj o demokracii nikdy nekončí, protože demokracie dává lidem do rukou možnosti, které jim umožňují ji zničit. Dezinformace se staly hlavním proudem. Denně zasahují do našich životů. Politici alibisticky tvrdí, že neví, co dezinformace jsou,“ rozhovořil se Dvořák a vysvětlil přítomným, že dezinformace podle něj jsou zbraň, mají znemožnit diskusi a otrávit lidi, aby se diskuse účastnili. „Víme, že dobro je laskavé, pokorné, zodpovědné. Víme, jaké je zlo. To vážně nevíme, kdo stojí na jaké straně?“ vyzýval demonstranty a apeloval na firmy, aby se postavily za demokratické hodnoty. „Choďte k volbám a začněte se zajímat o politiku. Nevěřte politikům, kteří vyprávějí pohádky. A u volební urny si vzpomeňte, že v pohádkách vždy dobro vítězí nad zlem,“ řekl Dvořák.

Petr Ludwig, spisovatel a podnikatel, vyjádřil svůj názor, že zlo se odkopalo a jmenoval Jindřicha Rajchla, Tomia Okamuru, Jaroslava Foldynu, Kateřinu Konečnou. „A to nejhorší – reinkarnace Václava Klause staršího – Filip Turek. Vekslák z Wishe. Patří sem i Andrej Babiš. Za pár dní nám hrozí, že tito podporovatelé Ruska zasednou v Poslanecké sněmovně, že se o ně bude opírat vláda. Za pár měsíců může hrozit vystoupení z EU a NATO,“ řekl Ludwig.

Dodal, že pokud se nebudeme zdráhat dávat demokracii trochu našeho potu, úsilí, může se stát, že to u nás dopadne jako na Ukrajině. „Musíme táhnout za jeden provaz. Ukažme, že jsme národ T. G. Masaryka, Karla Čapka, Václava Havla, a ne národ Gustava Husáka, Kateřiny Konečné, Filipa Turka,“ uzavřel Ludwig.

autor: Naďa Borská

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Opravdu "patříme k Západu" ?, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskusePetrski , 28.09.2025 17:25:25
Patříme Západu a to je rozdíl ! Copak ti, kteří chtějí změnu od vlády Fialovy pětidemolice, jsou "extremisté" ?? Kde bere jakýsi bezvýznamný Ludwig tu drzost zaštiťovat se Masarykem nebo Karlem Čapkem ? Co vykonal jakýsi Ludwig, na jednom pódiu s pochybnými existencemi typu Minář ? Pokud lid dostane podle Ústavy možnost vyjádřit se ve všeobecném referendu k jakékoliv otázce, tak je to nejvyšší a nezpochybnitelný projev demokracie ! V referendu nerozhoduje Ludwig ani Vidlák. Kdo se bojí referenda, není demokrat ! Nevím, co je Ludwig, ale demokrat to není !!

|  5 |  0

