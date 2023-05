„Za pět minut dvanáct? Všechno falešné, úplně mimo“. Tak moc, že se Václav Klaus musel usmívat

Vláda dnes představila plán úspor, narazila na velký odpor opozice, odborů a řady ekonomů, kritikou nešetřil ani prezident Václav Klaus. „Všechno je to falešné a úplně mimo. Považuji to za zásadně špatné, je to smutná hra,“ okomentoval exprezident ve vysílání ČT24 vládní konsolidační balíček na snížení schodku rozpočtu.

Dnešní představené změny podle Václava Klause ukazují, že tato vláda je vše, jen ne pravicová. „Tato vláda nebyla pravicová nikdy ani vteřinu. Dnešním dnem a její tiskovou konferencí možná i ti, kteří snili o tom, že by to mohla být eventuálně pravicová vláda, tak se všichni přesvědčili, že ne. Její dnešní trošku teatrální zásah ‚za pět minut dvanáct‘, myslím, že to je už dávno po dvanácté,“ uvedl prezident Klaus s tím, že vše přišlo neuvěřitelně opožděné.

„Dnešní den je probuzení vlády. Různí ministři, které jsme nikdy neslyšeli promluvit o tématech, která dnes předvedli, tak najednou jsou to radikální řečníci. Prostě je to všechno falešné a je to úplně mimo. A já to považuji za zásadně špatné,“ spráskl ruce exprezident.

Moderátora ujistil, že pochopení se od něj Fialova vláda rozhodně nedočká. „Já myslím, že to docela chápu. Já jsem byl ministr financí, který dělal škrty v roce 1990, když zdědil komunistickou vládou připravený rozpočet, a dělal jsem škrty v roce 1997 jako předseda vlády. To byly vážné škrty, ale tohle je jen hra na škrty,“ pokračoval.

„Já jsem dlouho poslouchal vystoupení pana premiéra, pořád tam mluvil o nějakých 94 uspořených miliardách v rozpočtu,“ zamračil se Klaus a doplnil: „A já jsem přemýšlel, jestli poslouchám pořádně, zda mluví vůči schválenému rozpočtu, nebo vůči tomu, kolik ten rozpočet asi dopadne, když nesplní ten plán. A pak jsem dodatečně pochopil, že mluví o roku 2024,“ chytal se prezident za hlavu, že byly přece potřeba zásahy nejlépe s okamžitou platností.

„Vše, co dnes předváděli, jsou budoucí změny, které začnou platit v budoucnosti, je to prostě smutná hra. A nejen opožděná hra, ale falešná hra. Myslím, že je to strašně špatné vysvědčení pro tuto vládu,“ povzdechl si Václav Klaus.

Na co měla podle Klause vláda Petra Fialy cílit? „Škrtat by vláda měla, ale ona neřekla, kde bude škrtat. Kdyby řekla: ‚Ano, do zdravotnictví jsme nalili desítky nebo stovky miliard, které tam nepatřily přestřelenou obavou před covidem, tak budeme škrtat zdravotnictví, které je nacpáno penězi. Zrušíme nesmyslnou inkluzi ve školství a ušetříme desítky miliard. Zrušíme nesmysly, jako je Green Deal, a ušetříme v oblasti životního prostředí.‘ Nic takového tam není, jen neurčitá čísla s názvem ministerstev, to není symbolika, na kterou by mohla veřejnost nějak zareagovat a něco k tomu říct.

Já jsem z toho opravdu velmi, velmi smutný. Jestli dnes dominantní slovíčko na té tiskové konferenci bylo, že v posledních letech to bylo ‚přešlapování na místě‘, tak to nebylo přešlapováním, ale tím, že covid vyvolal nesmyslnou, chybnou reakci, kterou měla jak vláda Babišova, tak Fialova a další opozice, k ještě větším státním výdajům. To byly hloupé a nepatřičné výdaje. Takže jestli někdo přešlapoval, tak teď téměř dvacet měsíců dnešní koaliční vláda a radikálové, kteří se mezi nimi dnes objevují, to se musím usmívat,“ uvedl Klaus.

