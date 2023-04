„Zadlužení malíři pokojů.“ Jan Rejžek plivl na demonstranty. Že ryjí držkou v zemi? To je jinak

Básník, novinář a nesmlouvavý kritik Jan Rejžek v rozhovoru pro Eurozprávy.cz prohlásil, že do politiky určitě vstoupit nehodlá. „Kdybych měl poslouchat projevy Babišových lokajů nebo zjevů typu Zwyrtek Hamplová, vezli by mě v poutech,“ řekl.

„Kdybych já měl poslouchat projevy těch Babišových lokajů nebo zjevů jako je Zwyrtek Hamplová, tak by mě okamžitě vezli v poutech. Takže do politiky určitě ne,“ vyjevil Rejžek.

Rejžek okomentoval také odchod prezidenta Miloše Zemana a to, že Andrej Babiš opustil premiérské křeslo. Podle něj naše země zase našla trošku lepší směr. Dokonce se domnívá, že jde o jednu z nejvýraznějších událostí poslední dekády. „A nemám rád tu generalizaci, jak teď zas mnozí vykřikují, že ti Češi zase ryjou držkou v zemi, protože jsme teď v úplně jiné situaci. Přesto toho všelijaké extrémní strany zneužívají, hlavně trollové na sociálních sítích, líčí ten zmar, a to vede k těm zoufalým estrádním demonstracím těch zadlužených malířů pokojů na Václaváku a bůhvíkde jinde," přemítal Rejžek, a že volby jsou podle něj nejjasnějším zrcadlem.

„Já to poznávám i na besedách po republice. Jsou to městečka zdánlivě malá, jako je Jevíčko, a já opravdu všude potkávám skvělé publikum. Nemyslím jen knihovnice, které se tam starají o kulturu, ale i během těch debat s lidmi se popírá ta velká Zemanova lež o pražské kavárně, kde to zlo vzniká, a o bodrém venkovu na straně druhé. Není to pravda, a výsledky voleb to taky dokázaly. I v tom mém téměř rodišti, v zapadlých Českých Velenicích, kde jsem se bál, jak to dopadne, tak i tam generál Pavel vyhrál o 16 hlasů. A já jsem velice rád, že ty prezidentské volby dopadly takhle," řekl Rejžek se slovy, že o to těžší břímě je teď na ramenou nového prezidenta.

„Já přesně to samé už samozřejmě zažil, když byl zvolen Havel, kdy najednou ten probuzený národ čekal spasitele. A s tím se bude nový prezident muset nějak srovnat i teď,“ řekl. V rozhovoru zmínil historku, jak se s novým prezidentem republiky Petrem Pavlem seznámil.

„Nedaleko od nás, kde teď sedíme – totiž v Rock Café – během pandemie, jak bylo všechno zavřeno, vymysleli taková okénka, a tady bylo dobročinné okénko, kde celebrity nalévaly kávu z vařáku, střídali se tam muzikanti, televizní hvězdy a tak. No a taky jednou přišel generál Pavel, já ho osobně neznal, ale zajímalo mě, co to je za člověka, tak jsem vymyslel takovou seznamovací scénku. Přišel jsem k tomu okýnku, vzorně jsem zasalutoval a představil jsem se: ‚Soudruhu generále, vojín absolvent Rejžek, dovolte mi promluvit.‘ Generál Pavel dostal záchvat smíchu, utřel si knír a dovolil mi promluvit. Takže u mě získal sto kladných bodů,“ poznamenal Rejžek.

