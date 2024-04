„Žádná debata.“ Jdou po slavné spisovatelce. Líbit si to nenechala

Joanne Rowlingová dává dlouhodobě najevo, že je odhodlána ženy nazývat ženami, muže nazývat muži a vyhnout se opisům jako menstruující osoby. K tématu trans osob se Rowlingová vyjadřuje minimálně od roku 2019 a čelí od té doby vlně nenávisti včetně slavných osob spojených s filmovým světem Harryho Pottera.

Rowlingová nedávno uvítala odbornou zprávu, která se týká transgender osob mladších 18 let. Pediatrička Hilary Cassová ve studii uvádí, že existují „pozoruhodně slabé“ důkazy na podporu léčby pohlavní dysforie u dětí a dospívajících, zejména co se týče změny pohlaví prostřednictvím operačního zákroku. Rowlingová zprávu označila za „přelomový okamžik.“

Rowlingová totiž zastává názor, že děti a mladiství do 18 let by neměli podstupovat tranzici, protože se objevuje stále větší počet případů, kdy se následně v dospělosti chtějí vrátit ke svému původnímu pohlaví. Transgender mladiství by tak měli maximálně blokátory puberty, pokud chtějí a o případné změně pohlaví rozhodovat až v dospělosti.

Podle kritiků Rowlingové ale doposud není jasné, jaký vliv mají blokátory puberty na pozdější život. Jeden z komentujících Rowlingové napsal, že o tom všem se dá v klidu diskutovat.

Tato slova ale léta dehonestovanou autorku rozpálila do běla. A vypočítala řadou známých případů, kdy lidé včetně odborníků byli kvůli svým názorům očerňováni, vyhazováni z práce nebo z vysoké školy a dokonce čelili trestně právnímu vyšetřování.

Anketa Vnímáte Izrael jako spojence České republiky? Ano 22% Ne 72% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 5060 lidí

„Sonia Applebyová, zkušená psychoterapeutka pracující na dnes již zdiskreditované klinice Tavistock, byla ztrestána za to, že vznesla obavy. Tribunál konstatoval, že její profesní pověst byla poškozena. Sue Evansová, zdravotní sestra, která rovněž pracovala v Tavistocku a měla velké obavy, že je dětem ubližováno, se snažila bít na poplach. Se svými obavami se obrátila na vedení, ale byla ‚vyobcována‘ a následně odešla v zájmu svého duševního zdraví. Dr. David Bell, významný psychiatr, sdílel obavy Evansové a Applebyové a reakcí trustu byl pokus zahájit proti němu vyšetřování,“ vypočítává Rowlingová.

„James Esses, který studoval magisterský obor psychoterapie, byl vyloučen ze studia za to, že promluvil o dopadu genderové ideologie na ochranu dětí. V Kanadě byl Kenneth Zucker, bývalý vedoucí Kliniky pro genderovou identitu dětí, mládeže a rodiny, propuštěn za to, že zpochybnil, zda je automatické potvrzování trans identity dětí tím nejlepším modelem léčby,“ pokračuje autorka Harryho Pottera.

„Ve Spojených státech trans muž Scott Newgent upozorňoval na nebezpečí transformace dětí. Kvůli tomu, že promluvil nahlas, přišel o kariéru. Jo Phoenixová, profesorka kriminologie na Open University, byla kvůli svému nesouhlasu s ideologií genderové identity obtěžována a šikanována, což mělo vážný dopad na její kariéru a zdraví,“ přidává další a další případy.

„Allison Baileyová, která se otevřeně hlásí k lesbické sexuální orientaci se odvážila zpochybnit dopad ideologie genderové identity na lesby, a stala se terčem útoku organizace Stonewall, byla vystavena strašlivým urážkám a fakticky přišla o kariéru. Profesorka filozofie Kathleen Stocková byla pronásledována ze své pozice na univerzitě v Sussexu, kolegové se jí vyhýbali a studenti se na ni zaměřili, a to vše za to, že kritizovala ideologii genderové identity,“ končí Rowlingová svůj seznam.

Nenávisti podle ní čelí dokonce i transgender osoby, které by si nyní přály vrátit své rozhodnutí zpátky. „Lidé, kteří se rozhodli změnit pohlaví, jsou vystaveni strašlivým urážkám ze strany své komunity na internetu, protože otevřeně hovoří o negativním dopadu hormonů a chirurgických zákroků na svůj život. Všichni jsme byli svědky toho, jak se jim po sdílení jejich příběhů posmívají, a dokonce jim říkají, aby se zabili,“ uvádí Rowlingová.

To všechno je podle ní jenom špičkou ledovce. „Vím to, protože jsem dostala nespočet dopisů a e-mailů od dalších lidí z lékařských a příbuzných profesí, kteří byli šikanováni a obtěžováni za to, že chtěli diskutovat o ideologii genderové identity a modelu afirmace,“ tvrdí spisovatelka.

„Lidé jako vy, kteří nyní tvrdí, že nikdy nedošlo k žádnému potlačování debaty, jsou jedním z důvodů, proč k tomuto průšvihu vůbec došlo. Pokud chcete zůstat ve stavu své bezstarostnosti, dobře, ale neříkejte nám, kteří jsme v zákopech, že děláme povyk pro nic za nic,“ uzavřela naštvaná Rowlingová.

.@KirstieMAllsopp I'm astounded by this comment. One of the gender ideologues' favourite slogans is 'no debate'. Opponents have been attacked, vilified, subject to discipline at work, had their lives overturned and lost their careers, all for the crime of wanting a debate. 1/13 https://t.co/UVS2KmWmm6