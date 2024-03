„Žádný doktor se nedal očkovat proti covidu.“ Karel Janeček a silné svědectví

reklama

Janeček úvodem rozhovoru seznámil posluchače a diváky s projekty Archa 21 a Dětem 21. století. „Smyslem je ochrana našich dětí. A to, abychom udělali poučení, reflexi, historickou dobu toho, co se stalo za covidu. Tehdy šlo nejen o katastrofickou ztrátu svobody, dehonestaci lidí, ale i o obrovské poškození našich dětí. My jsme kvůli tomu, že jsme se jako společnost nechali zmanipulovat strachem, obětovali zdraví a budoucnost svých dětí, což je něco, co se nesmí opakovat. V tomto rád říkám, že je jasné, že každý živočišný druh musí primárně chránit své potomstvo, aby vůbec mohl žít. My jako lidé jsme v tomto smyslu naprosto selhali. To se může stát, je to samozřejmě obrovská chyba, ale klíčové, naprosto zásadní je, aby se tato chyba neopakovala. Podobně jako již nikdy nebudeme upalovat čarodějnice. Věřím tomu, že se již nikdy nestane to, co se stalo za druhé světové války, tak již nikdy se nesmí stát to, abychom systematicky a bezdůvodně poškodili své děti. Ten projekt je zdimenzován tak, aby nejprve získal pozornost, podporu lidí. V dnešní době to není tak o faktech, o číslech. A v dalším kroku nabídnout diskusi. Jedním z cílů je, aby se covid stal vakcínou, vakcínou proti lidské blbosti a strachu,“ vysvětluje Janeček.

Reagoval následně i na skutečnost, že často slýcháváme, že covidová doba je passé a že už to nemá smysl řešit. Je to tak? „Tak určitě nečekáte, že bych si to myslel. Troufnu si k tomuto scestnému názoru poznamenat následující. Musíme vytvořit tu historickou kotvu, protože pokud nenajdeme to poučení a uvědomění široké společnosti, že to, co se stalo, byl zločin, tak riskujeme to, že by se něco podobného mohlo stát v budoucnosti. A pokud bychom opakovaně měli systematicky poškodit, obětovat naše děti, tak jsem přesvědčen, že si jako lidská civilizace nezasloužíme na této planetě žít. Věřím a vnímám to, že máme obrovskou šanci se rozvinout. Máme technologie, máme něco, co jsme historicky nikdy neměli, a pokud ty technologie dokážeme použít, tak můžeme vlastně vykvést do vesmíru informačně, propojením, technologicky, to už máme, ale i ekonomicky,“ uvedl podnikatel.

„Velká část lidí, víc než 60 % lidí, je přesvědčena o tom, že bychom se měli z covidu poučit. Mám zkušenost s lidmi, se kterými se znám, kteří třeba byli v opozici, tak teď za mnou chodí a říkají: Ty jo, fakt jsi měl pravdu s těma dětma, to byla fakt obrovská chyba. Ono to vlastně všechno bylo jinak,“ dodal.

Dále hovořil o tom, jak pracovat s nenávistí. „Nenávist kvetla během toho covidismu, to byl obrovský problém. Myslím si, že teď spíš ta nenávist kvete v jiných aspektech. V žádném případě však nechceme obviňovat lidi, že se nechali zmanipulovat covidem, že nechali třeba očkovat své děti, že jsou zlí a špatní. Vůbec ne. Není to obvinění nás jako lidí. Obviňujeme systém. Prohnilej, zkorumpovanej systém. Farma firmy zkorumpované, některé doktory, některé tzv. vědce, kteří zneužili vědu. Ty obviňujeme, ale nikoliv lidi, kteří podlehli strachu, protože to je přirozená věc. Chceme dosáhnout toho, aby člověk, který podlehl strachu a třeba i nechal si očkovat své děti, tak ho přijímáme, otevíráme mu náruč, všechno. Pojďme si to pouze uvědomit, aby se to nestalo příště. To je to důležité. Nechceme rozdělovat společnost, naopak chceme spojit společnost a vlastně získat právě tu imunitu proti lžím a manipulacím,“ řekl.

„Nejsem příznivec konspiračních teorií, že by bylo nějak vymyšleno, jak prostě zničit lidi, civilizace atd. Je pravda, že instituce totálně selhaly, selhal stát, selhaly neziskové organizace, opravdu jsme se nechali zahltit manipulací, šílenou manipulací. A proč se to stalo? V první řadě kvůli penězům. Za vším hledej peníze, pak peníze, pak dlouho nic a pak zase peníze,“ uvedl Janeček.

„Řeknu tady jednu velmi smutnou věc, která šokovala i mě. Dostal jsem se do důvěrné konverzace s jedním lékařem velké nemocnice. Pan doktor mi říkal, že nikdo, koho zná z lékařů, tak se neočkoval proti covidu. „Ptal jsem se ho, jak je možné to číslo. Samozřejmě ti doktoři jsou očkovaní, v uvozovkách ano, protože museli, ale ve skutečnosti je to fake a úplně nejhorší totální morální selhání. Nebo někteří doktoři veřejně propagují očkování třeba i kvůli tomu, aby je nikdo nepodezříval. To znamená, že vlastně tady se stalo to, že ať se plebs očkuje a my, doktoři nebo ti, co vědí, tak se tomu vyhnou, protože prostě ta vakcína byla experimentální,“ řekl Janeček závěrem.

