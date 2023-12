„Žádný průšvih nevidím. Vládě se daří.“ Tři novináře si ČT pozvala, aby hodnotili vládu

Co se za dva roky vládě Petra Fialy podařilo? A co pokazila? Lidé se často shodují na tom, že v zahraničí je vláda vnímána pozitivně, ale doma už je to mnohdy slabší. Podle šéfredaktora magazínu Reportér Roberta Čásenského nenabídla lidem nějak pozitivní sjednocující příběh. A pokud jde o zahraniční politiku, tak tam by si prý dokázal představit, že vláda bude víc pracovat na našich vztazích s USA. Dovedl by si představit i to, že budeme ještě aktivnější v Bruselu.

Robert Čásenský začal hodnocení vlády tím, co se pěti stranám – ODS, TOP 09, lidovcům, Pirátům a STANu – podařilo. „To, co se jim určitě podařilo, je zvládnout uprchlickou krizi. To, že se přitom nic nepokazilo, je ve srovnání s tím, co jsme viděli předtím, za covidu, skoro zázrak“ vrátil se k vládě Andreje Babiše (ANO).

Na pěti koaličních stranách ocenil i to, že se příliš nehádají na veřejnosti.

Kopečný zdůraznil, že v oblasti protikorupční agendy, které se věnuje, vládu moc chválit nemůže. „Tam nevidím žádnou příliš povedenou akci, žádný pěkný gól. To, co vidíme, jsou polovičaté a nedotažené zákony,“ odstartoval kriticky.

A pokud by měl přece jen říct, co se vládě povedlo, pak je to podle něj česká verze „Magnitského zákona“, která umožňuje sankcionovat válečné agresory, v tomto případě Rusko, jehož armáda decimuje Ukrajinu.

Podle Filipa Nerada se vládě Petra Fialy jednoznačně podařilo předsednictví v EU. A když měl říct nějaký průšvih v oblasti zahraniční politiky, vládu opět pochválil. „Já v té své oblasti žádný opravdu žádný velký průšvih nevidím. Té vládě se v současné době daří. Vystupuje velmi jasně směrem k té ukrajinské krizi, k té ruské agresi. I v té oblasti Izrael versus Hamás. Takže já bych řekl, že po dlouhé době česká zahraniční politika táhne za jeden provaz a žádný průšvih si tam nevybavuji,“ vyjádřil se Nerad.

Kopečný byl mnohem kritičtější. „Já, kdybych to měl říct obecně, tak ten největší průšvih vidím v tom nenaplněném slibu změny politické kultury,“ posteskl si Kopečný s tím, že každá vláda má sem tam nějaký ten skandál. A je toho názoru, že dlouhodobým problémem je podle něj „střet zájmů ministra spravedlnosti Pavla Blažka“.

„Ten efektivní protikorupční rámec říká, že tam se vydává asi 990 miliard a při korupci se ztratí asi 10 procent, což jsou desítky miliard,“ konstatoval Kopečný. Vláda podle něj slibovala i v této oblasti leccos, ale nedokázala očekávání veřejnosti naplnit. A má prý naději, že druhý poločas vlády Petra Fialy bude lepší.

Čásenský zmínil, že největší chybou vlády je, že nepřišla s nějakým příběhem, který by alespoň částečně sjednotil společnost. Vláda podle něj nabízí jakýsi plán úspor, ale jde o úspory poněkud nesystémové a nepřehledné, kterým lidé nerozumějí. A k dovršení všeho slibovala, že proškrtá různé dotace, ale ve skutečnosti tyto dotace jen převedla na jiné subjekty.

„Ta vláda nedokáže lidem vysvětlit, co jim přináší,“ konstatoval Čásenský. Výtku měl i k zahraniční politice vlády. „Dovedl bych si představit, že budeme víc pracovat na našich vztazích s USA. Dovedl bych si představit i to, že budeme ještě aktivnější v Bruselu.“

Hosté se shodli, že na mezinárodní scéně si Fiala a jeho kabinet stojí velmi dobře – jenže hlasy potřebuje získat od českých občanů, ale tam je ten výkon mnohem slabší.

