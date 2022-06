„Záloha z pěti tisíc na 12?! Zkur***ý Putin. Za Babiše bylo líp!“ Z celé země volají zoufalí lidé

reklama

Udělali jsme anketu mezi lidmi, jak na ně dopadá drahota. A faktury bobtnají a straší a straší. Nikdo si nemůže být ani krátkodobě jist cenou čehokoliv. Snažili jsme se obsáhnout Čechy i Moravu. Posuďte sami...

Františkovy Lázně

"Co se týče energií, tak u elektriky jsem měl šest stovek nedoplatek, ale mám fixaci. Na zálohách jsem platil 3400 měsíčně a zvedli mi je na 5000 korun. Ty sumy jsem zaokrouhlil. Drahota na mě dopadá tvrdě. Teď se podržte. I na plyn mám fixaci. Za období 2021 až 2022 jsem měl přeplatek 1700 korun a zálohy mi ze 4950 zvedli na 12 300 korun. To je k pláči. Přišlo mi to minulý týden a ještě jsem se z toho neprobral. Dal jsem penzion na Booking.com a teď s nimi válčím," říká P. S., majitel penzionu na okraji Františkových Lázní. K legendární soše chlapce Františka s odhaleným pindíkem je to od něj tak půldruhého kilometru.

Anketa Má vláda pohrozit energetickým firmám mimořádným zdaněním, pokud nesníží ceny? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4918 lidí

Praha-východ

"Během covidu jsme si zvykli, že to bude dlouhodobý problém. Takže nás to nezaskočilo, ale postrašilo. Dříve jsme měli v našich podmínkách, tedy v nízkoenergetickém baráku, za rok celkem slušnou roční sazbu. Zhruba 26 000 korun. Když byly děti rok a půl doma a měly v zásuvkách zapnutý mobil, notebook, tablet či tiskárnu, protože se učily přes počítač, tak jsme se první faktury zděsili. Stouplo to o pět až šest tisíc a uvědomili jsme si, že to může být horší. Během covidu několik energetických dodavatelů krachlo. Trochu jsme přebíhali od jednoho k druhému podle nabídky. Aktuálně jsme u společnosti ČEZ, a když se dozvěděli o lepší nabídce, tak se nám přizpůsobili," sděluje M. H., která se s manželem stará o odrostlou dceru a syna.

Při manželově dobrém platu je prý drahota ještě až tak moc netrápí, ale stejně se rodina bojí toho, co přijde. "Když se ale podívám na naše přátele, tak je to zlé. Prostě těch šest tisíc je v rodinném rozpočtu dost velký zásek. Nebýt i našeho nízkonákladového domu, tak bychom to taky už pociťovali. Elektřinu máme do konce roku fixně stanovenou a ČEZ sliboval, že to navyšovat nebude, ale platíme zhruba 1300 korun měsíčně na zálohách a možná se to zvýší. Když se budeme bavit o kilowatt či megawatthodách, tak jsem vedle. To nevím," doplňuje . Autobusem ze stanice metra Háje se k jejich nízkoenergetickému domu jede skoro hodinu.

Fotogalerie: - Interpelace na Fialu

Hradec Králové

"Nějak extra zdražování energie nevnímám. Osobně ceny potravin moc nesleduji, to řeší manželka. U některých druhů potravin jsem ale růst ceny zaznamenal. Třeba u mouky. Častěji si toho nicméně nevšimnu, protože nechodím nakupovat zas tak pravidelně, takže nemám srovnání," říká T. R., jenž s manželkou vychovává dva syny a bydlí na sídlišti v Hradci Králové.

Ale zdražení jedné položky v rodinném rozpočtu přeci jen zaznamenal. "Ohledně benzínu samozřejmě to zdražování jako každý řidič vidím. To určitě. Vidím, že nejsem moc dobrý typ pro podobné ankety o zdražování, protože vám toho moc neřeknu," směje se a přeci jen ještě přemýšlí o rodinné energetické rozvaze: "Máme šest let stálou smlouvu s ČEZ, který nám dodává za tržní cenu plyn i elektřinu. Moc jsme nepřepláceli. Přepláceli jsme ale vodu, což souviselo s tím, že nám nešel vodoměr a tak nám to zaokrouhlili nahoru." Nakonec si ještě posteskne: "Zdražování je důsledek války a s tím my nic moc neuděláme. Spíš ten, kdo válku vede!"

Bouzov

"Co se týče elektriky, tak tam mám do příštího roku fixovanou stabilní cenu. Jak to bude do budoucna, s tím nic nenadělám," sděluje důchoce M. A. Romantický hrad Bouzov, kde se natáčely Kopretiny pro zámeckou paní či pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci stojí na dohled od jeho domu. "Já si to zatím opravdu nijak moc nepřipouštím, protože se zabývám jinými starostmi. Plyn nemám a elektriku, jak jsem říkal. Jinak hlavně v cenách potravin je obrovský bordel. Každý chce vydělat a tak výrobci zdražují, aniž v některých případech musí," doplnil.

Babiš se o důchodce celkem staral, zato současná vláda prý výrazně méně. "To je problém. Nakonec ale stejně všichni víme, že když si chceme koupit chleba, tak ho koupíme, ať stojí třeba šedesát korun," bere to selským rozumem a ohledně politiky ještě doplní: "Za Babiše opravdu bylo líp, protože v současnosti se inflace utrhla z řetězu. Je jasné, že na tom má zásluhu zkur***ý Putin, ale s tím se zase nedá nic moc dělat. Nadávat můžu, ale nic mi to nepomůže."

Vyškov

"Popravdě utratím víc a pociťuji to nejen já, ale i kolegové z práce. Hlavně růst cen potravin je docela síla. Teď v lednu nám sice plošně zvýšili platy, ale vzhledem ke zdražování to není dostatečné," podotýká lékárnice T. K., která bydlí s manželem ve Vyškově, jenž má ve znaku městskou bránu a byl nazýván "Moravským či Hanáckým Versailles". Ostatně i ve své práci vnímá mírný odliv zákazníků, kteří si už nemohou některé věci dovolit. Třeba nelékárenský sortiment jako je kosmetika. "Lidé si prostě mnohem více rozmýšlejí, za co peníze utratit, což se týká i léků," doplní.

S partnerem a kočkou žije v bytě. "Plyn nemáme, ale elektřinu, což by mělo být v tomto období snad lepší, protože ta tolik nezdražila. Zatím nám žádné vyúčtování či upozornění na nedoplatek nepřišlo, takže nevíme. Když ale vidíme růst cen okolo nás, tak zvažujeme pořízení krbových kamen na dřevo. Prostě přechod na tuhá paliva," zmiňuje a nakonec si posteskne: "Obavy z budoucnosti mám, samozřejmě. Jako každý druhý."

Psali jsme: Kde začala česká bída. Proč je zatím klid a dokdy. Veterán svědčí a zná zákulisí „Lidi nemají na složenky a vy jim řeknete, ať si koupí tepelná čerpadla?!“ Kamery to viděly. Jurečka vyzván k rezignaci Ukrajina, Babiš a zadlužování. Tři univerzální výmluvy této vlády. Pro lidi nedělá skoro nic, zní z opozice Fiala před drahotou neochrání. Mohou za ni čtyři katastrofy a vláda je jednou z nich, zaznělo v anketě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.