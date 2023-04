„Zásahy do trhu jsou věc, která je ošemetná.“ Pirátka Richterová k zemědělství, DPH a dalšímu

reklama

Premiér Petr Fiala (ODS) v posledních dnech sdělil, že v rámci cen potravin nechá vláda působit trh, protože jedině tak jsme „schopni dosáhnout dobrého výsledku“.

„Náš postoj je, aby se dbalo na principy, které umožní třeba využívání lokálních potravin v institucích v nějaké dojezdové vzdálenosti. Ať prostě řešíme, že potřebujeme podpořit zemědělce v určitých regionech, ať je možné, aby se z toho vařilo v místním domově důchodců, v místní škole atd. To je třeba jeden z konkrétních principů. Co se týče celkových cen potravin, tak tam je za nás důležité, abychom právě těm malým zemědělcům nevzali možnost fungovat, podnikat, ale celkově my jsme také hodně opatrní se zásahy do trhu,“ zmínila Richterová.

„Zásahy do trhu jsou věc, která je ošemetná. Nehrajme si s tím, když si nejsme jistí,“ dodala Richterová. „V minulosti opozice, SPD i ANO, vyzývaly, ať jdeme tzv. maďarskou cestou. Ale v Maďarsku pak byli třeba omezení na množství potravin, které lidi mohli koupit, a ve finále, pokud vím, tak mají tu inflaci i vyšší, takže ekonomicky jsou na tom aktuálně výrazně hůř. A co se týče té dostupnosti, tak tam se ukázalo, že ty zásahy byly hodně škodlivé,“ podotkla Richterová.

„Jsme v situaci, kdy krach Bohemia Energy, což bylo ještě v důsledku selhání regulace z minulosti, spustil nárůst cen energií u nás. Je potřeba nezapomínat, že spousta těch věcí u nás byla akcelerovaná těmito politikami z minulých let, nebo věcmi, kde byly ve střetu politické a obchodní zájmy. Jenom bych zdůraznila to, že v Maďarsku, které nám bylo doporučováno, vládní zásahy nepomohly. A co se týče těch cen energií, tak tam podle mě děláme to, co umíme a funguje to,“ pravila Richterová.

Dále se hovořilo o změnách DPH, které se objevily z pera ministerstva financí. Jedním z návrhů je, že by se DPH mohla zjednodušit na dvě sazby, na 14 % a 21 %. Některé věci by se přesunuly z té 10%, zdražilo by například vodné, stočné, teplo, léky, pivo.

„Jasně jsme řekli, že v těch vykopávacích návrzích jsou věci, co my rozporujeme. 14% sazba je pro nás nepřijatelná a věci typu vysokoškolské koleje... O ubytování se dá debatovat, typu hotely, ale jakmile by se s tím svezly vysokoškolské koleje, tak to žádný smysl nedává," zmínila Richterová.

Další ozdravení rozpočtu by podle ní mělo přinést využití částečných úvazků, vysvobození lidí z dluhových pastí, protože jejich bezvýchodnost nahrává šedé ekonomice, a digitalizace. Změny DPH považuje pouze za dílčí příspěvek. „Je to cihlička z hlediska příjmů státu významná, ale z hlediska celkového fungování a dlouhodobého rozvoje naší ekonomiky to prostě není to klíčové,“ má jasno Richterová. Podle jejích slov je zároveň také třeba narovnat věci, které jsou neférové a pokřivené. „Přispět k tomu, aby všichni, kteří podnikají v určitém odvětví, měli rovné podmínky. A tam je už zase v běhu příprava korporátní daně,“ připomíná Richterová. Co pokládá Richterová za žádoucí, je usnadnění vstupu lidí na trh práce. Konkrétně například rodičům s malými dětmi, jejichž zájem zapojit se na částečný úvazek do pracovního procesu byl roky opomíjen. „Jakmile se ten člověk vrátí na částečný úvazek, tak odvody už za něj neplatí stát a najednou je platí zaměstnavatel,“ zmínila Richterová.

