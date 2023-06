„Zastavují mě lidé na ulici. ČSSD jim chybí.“ Zpět do Sněmovny, volá Rouček. A ví jak

EVROPAN LIBOR ROUČEK „Koalice prosadí, co chce, a také za to ponese zodpovědnost včetně zodpovědnosti politické.“ Bývalý místopředseda Evropského parlamentu, někdejší redaktor Hlasu Ameriky a celoživotní sociální demokrat Libor Rouček komentuje aktuální dění i nadcházející sjezd strany, kde bude hostem. „Změna loga sama o sobě nepomůže, pokud nebude existovat fundament, výkonná organizace, přitažlivé myšlenky, kvalitní kandidáti schopní odborně i mediálně argumentovat.“ Sám zásadně podporuje na pozici předsedy Michala Šmardu. „Měl by pokračovat ve stabilizaci a restartu strany, aby ji dostal do parlamentu.“

Projednávání valorizace důchodů a předčasné odchody do důchodu. Tuto problematiku měli poslanci na stole ve čtvrtek a koalice smetla výtky poměrně rychle. „Koalice má v Poslanecké sněmovně pohodlnou většinu a pokud se poslanci nerozhádají, lze očekávat, že každý vládní návrh projde,“ komentuje aktuální dění bývalý místopředseda Evropského parlamentu, někdejší redaktor Hlasu Ameriky Libor Rouček.

Opozice může podle něj akorát obstruovat, řečnit a celkovému výsledku nepomůže. „Už se ukázalo v minulosti, že lidé nejsou zvědaví na to, aby poslanci opozice hodiny a hodiny řečnili. Volby rozhodly, že pětikoalice má většinu. Prosadí, co chce a také za to ponese zodpovědnost včetně zodpovědnosti politické, až dojde na příští volby. Koalice si musí rozhodnout, co navrhne a koho to postihne. Musí si to spočítat ekonomicky, sociálně, politicky. Výsledek je jasný a odpovědnost ponese vládní koalice,“ dodal.

Čtvrteční hlasování jako jeden příklad za všechny

Těsně před víkendovým sjezdem ČSSD Rouček hovoří o tom, že se poptávka po odpovědné středolevé a sociální straně zvyšuje.

„Oslovují mě na ulici lidé, kteří nikdy ČSSD nevolili. Taková strana chybí. Když vezmeme čtvrteční debatu v Poslanecké sněmovně o důchodech jako příklad, ze strany vlády, ani ze strany opozice nezaznělo, že je potřeba zvýšit příjmy. Že Česká republika v porovnání s ostatními vyspělými západními zeměmi dává na důchody málo. Aby byly vyšší příjmy, je potřeba zdanit progresivní daní ty nejbohatší, zamezit nadměrnému odlivu zahraničního kapitálu, zdanit dividendy a podobně. Toto může prosazovat jen odpovědná, středolevá sociálně-demokratická strana tak, jak to dělají kolegové v Rakousku, Německu, Švédsku, Dánsku a v sociálně nejvyspělejších zemích,“ říká jasně.

Strana splatila dluhy, prodala část svých nemovitostí a dává do pořádku organizační strukturu. „V sobotu a v neděli by se mělo hlasovat o nových stanovách, které by měly podpořit demokratické rozhodování uvnitř strany. Sjezd by měl završit jednu etapu,“ popsal Rouček, který bude na sjezdu hostem.

ČSSD má stále dost základních organizací

A další krok? Příprava na volby. „Čekají nás evropské, krajské volby a hlasování do třetiny Senátu. Strana by si mohla zajistit trošku publicitu ve sdělovacích prostředcích. Představoval bych si, aby byla více vidět. Objíždět města, vesnice tak, jako to dělala ČSSD v minulosti. Má na rozdíl od ANO, TOP 09 nebo Pirátů stále hodně svých základních organizací v republice. Důležité bude překročit pětiprocentní hranici tak, aby byla strana opět ve Sněmovně,“ uvedl Rouček.

„Spousta lidí, i nevoličů ČSSD si začíná uvědomovat, že chybí odpovědná, demokratická strana, která má zároveň sociální cítění. Jinak budou sledovat jen antisociální pravici, jak ukazuje současná pětikoaliční vláda dennodenně nebo nacionalistickou opozici, která sice kritizuje, ale nepřijde s vlastními návrhy. Ano, musí nastat škrty, ale také musíme mít vyšší příjmy, aby do státní pokladny přišlo více peněz způsobem, který stále opakuji,“ dodal.

Ke společenské atmosféře také dodává: „Bohužel žijeme v době populismu. Před volbami byly populistické jak hnutí ANO, tak ODS, SPD i strany vládní koalice. Něco naslibovaly a vidíme konce. Nejsou schopní sliby dodržet.“

Rouček: Michal Šmarda by měl pokračovat v předsednictví

O víkendu bude pozici předsedy obhajovat Michal Šmarda. „Myslím si, že by měl být zvolen na další období. Byl to hlavně Michal Šmarda, který situaci stabilizoval jak po finanční, tak po personální stránce. Není sice znám jako celostátní politik, ale je úspěšný v komunální politice. Jednání s lidmi ho naučilo řešit i těžké a nepříjemné věci. Měl by být znovu zvolen a je na ostatních, aby mu pomohli. Myslím si, že by měl Michal Šmarda pokračovat ve stabilizaci a restartu strany, aby ji dostal do parlamentu,“ poznamenal Rouček.

Doporučuje, aby strana ožila i generačně a doporučuje dát větší prostor i předsedovi mladých sociálních demokratů Lukáši Ulrychovi. „ODS, hnutí ANO i lidovci mají také tento problém. Angažují se hlavně starší lidé, důchodového věku, důležité je stranu omladit, aby mohla oslovovat i mladé voliče.“

Rouček: Už jsem zažil tzv. rebrandingů i v ČSSD několik…

Hejtman Martin Netolický těsně před sjezdem uvedl: „Rebranding je slovíčko, které zahrnuje nový název, novou zkratku. A samozřejmě i nový vizuál,“ zmínil zkratku SOCDEM. A jak lze tuto novinku chápat?

„Je pravda, že název ČSSD i tím, jak byla strana ve vládě Andreje Babiše, se dost diskreditovala. Diskreditovala se také korupcí, různými pletichami v minulosti. Snahou je značku obnovit, omladit. Návrh je: místo ČSSD mít název SOCDEM, změnit vizuál. Je to součást obnovy ČSSD. Jen já jsem zažil tzv. ‚rebrandingů‘ i v ČSSD několik. Změna loga sama o sobě nepomůže, pokud nebude existovat fundament, výkonná organizace, přitažlivé myšlenky, kvalitní kandidáti schopní odborně i mediálně argumentovat,“ podotkl.

Už teď má Šmarda konkurenci. „Zatím se o pozici předsedy hlásí Břetislav Štefan, který je v současné době místopředsedou strany. Podobně jako Michal Šmarda je úspěšným komunálním politikem, starostou v brněnské části Líšni. Uvidíme, jak volba dopadne,“ uvažuje Rouček.

V každé demokratické straně na Západě se projevují různé názory na řešení. „Jde o to, aby skupiny lidí, které se uvnitř stran vytvářejí, celek neoslabovaly nebo dokonce nerozbily. Německá SPD má čtyři sta tisíc členů. Existuje určité křídlo, které táhne stranu do středu, a jiné ji táhne doleva. Ze středu vyšli kancléři jako Helmut Schmith, Gerhard Schröder, koneckonců i současný prezident Frank-Walter Steinmeier. Levicové křídlo reprezentuje například spolupředsedkyně SPD Saskia Esken, která navštívila minulý týden Prahu. Strana je kultivovaná. Na vnitrostranických jednáních si názory vyříkají, zaujmou společnou pozici a tu pak prosazují,“ popisuje Rouček.

Českou ČSSD podle Roučka rozmíšky oslabily a postupně ztrácela moc i vliv. Řada lidí odešla. „Jarda Foldyna šel do hnutí SPD, jiní do hnutí ANO, další v Praze kandidovali za Praha bez chaosu atd. I z toho je potřeba, aby se ČSSD poučila. Názory na různá řešení budou existovat vždycky. Jde o to, aby strana byla schopná je demokratickým způsobem vstřebat, vytvořit společný názor a za pozicí jít. Doufám, že si to lidé budou uvědomovat. I toto byl jeden z hlavních důvodů, proč ČSSD skončila mimo Poslaneckou sněmovnu. Strana byla příliš rozhádaná. Veřejnost má ráda, když jsou strany srozumitelné a čitelné,“ uzavřel Rouček.

