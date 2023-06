„Zastrašit, o to šlo.“ Učitelka vyhozená za Ukrajinu na kameře. Natvrdo

MONITORING Učitelka češtiny na základní škole Martina Bednářová má za to, že přišla o práci a ocitla se před soudem kvůli svým výkladům o dění na Ukrajině, aby její případ posloužil jako odstrašující. „To je přece to, čeho docílili. Učitelé se bojí vybočit z té mainstreamové cesty, bojí se prostě informovat jinak, než je jim povoleno,“ pravila Bednářová.

Jana Bobošíková si do svého pořadu Aby bylo jasno pozvala učitelku základní školy Martinu Bednářovou, která při hodině českého jazyka vykládala žákům svůj pohled na dění na Ukrajině. Vyprávěla ho v době, kdy ruští vojáci ničili domy civilistů. Tato učitelka přišla o místo a ocitla se před soudem. A teď se Janě Bobošíkové rozhodla vyložit svůj pohled na celou kauzu.

„Byla to hodina slohu s tématem rozpor mezi mediálním sdělením a realitou. Tato hodina je dána školním vzdělávacím programem a je potřeba to s dětmi probrat,“ začala Bednářová.

Školní hodina trvá 45 minut a z celého výkladu si dva žáci pořídili dvě osmnáctiminutová videa, na základě kterých se poté absolventa Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ocitla v problémech.

Jako příklad rozporu mezi mediálními informacemi a realitou si vybrala ruskou agresi proti Ukrajině.

„A protože mi tam chybělo nějaké kontextuální zasazení, tak jsem se chtěla dětí zeptat, co o tom sami vědí, jak jsou informovány. A snažila jsem se jim dát nějaký historický vhled do toho, co předcházelo situaci,“ zdůraznila učitelka s tím, že z rozhovoru s dětmi nabyla dojmu, že jejich znalosti v této oblasti jsou velmi povrchní, přestože se tehdy o válce na Ukrajině mluvilo prakticky všude. „Proto jsem volila právě tohle téma,“ uvedla učitelka. Čerpala prý přitom i z článků z let 2014 a 2015.

Bezprostředně poté, co se dozvěděla, že existuje z její hodiny nějaká nahrávka, chtěla ji vidět, ale od paní ředitelky se dozvěděla, že škola nemá povinnost nahrávku poskytnout. Proto se tehdy obrátila na svou právničku a požadovala přístup k nahrávce. „Ale z té ředitelny jsem byla doslova vyhnána,“ prozradila Bednářová. Následně přišla o místo.

„Poté jsem viděla, jak se k tomu vyjádřil tehdejší ministr školství Petr Gazdík, který paní ředitelku chválil, jak dobře postupovala při té mé výpovědi. Nevím, jestli jí nedal darem třeba šifrovaný telefon za to, jak se mě zbavila. Potom se k tomu hned vyjadřovala i ministryně obrany Jana Černochová s noblesou jí vlastní, když mě tedy vulgárně počastovala nějakými jmény,“ uvedla Bednářová.

A Bobošíková pustila na obrazovce ukázku z tweetu paní ministryně, ve kterém stálo: „Ta tupá osoba hlásajíc lži o Ukrajině kazí pověst všem slušným učitelům a je dobře, že musí odejít. Lhala dětem. “

Podobně jednostranně se podle Bednářové k celé kauze vyjadřovaly i další osoby, např. právník Tomáš Sokol. Bylo to na základě té zmanipulované jednostranné sestříhané nahrávky, nechala se slyšet Bednářová. „U pana Sokola mě to překvapilo, protože on má přece věk na to, aby si pamatoval, co se dělo v roce 2014 a co psala média v tom roce 2014,“ kroutila hlavou učitelka.

Seznam prý nejprve požádala, aby se přestala objevovat v článcích. „Výsledkem toho bylo, že oni ještě přitvrdili. Oni vytvářeli takové podivné fotky, kde jsem byla já a za mnou vrakoviště, takže to vypadalo, jakože paní učitelka běhá po Ukrajině a zapaluje vrakoviště. … Proto jsem poté podala žalobu na Seznam,“ prozradila. A tato žaloba prý leží u soudu a spí.

Bednářová má za to, že smyslem její kauzy bylo zastrašit ostatní učitele, aby se neodchylovali od oficiální informační linie. Bednářová při tomto svém tvrzení vychází z toho, že proti ní u soudu svědčily dvě její bývalé kolegyně.

„Nebude to náhodou účel toto? To je přece to, čeho docílili. Učitelé se bojí vybočit z té mainstreamové cesty, bojí se prostě informovat jinak, než je jim povoleno a pak tedy ty názorové neshody nebudou vznikat, protože ti kantoři jsou tak zastrašení, že je jasně ukázána cestička, kudy mohou jít,“ naznačila Bednářová.

Ze škol se tak podle ní vytrácí kritické myšlení. Snad proto, aby se z dětí stalo nemyslící stádečko, které bude schopné vzít šroubovák do ruky, ale už nebude schopné kriticky přemýšlet. „A ptejme se, komu vyhovuje, aby se z našich dětí stalo něco takového?“ naznačila.

Poté zkritizovala politologa Jana Šíra z Univerzity Karlovy, který soudu poskytl informace o situaci na Ukrajině. Podle Bednářové Šír mimo jiné uvedl, že Ukrajina neusilovala o vstup do NATO. A Bednářová okamžitě připomínala reportáže z médií, podle kterých Ukrajina usilovala o vstup do NATO opakovaně.

„Tak proboha, co si myslet o takovémhle posudku? A co si myslet o panu Šírovi? Takovéhle máme odborníky na katedře politologie? Tam jsou dvě možnosti. Buď tedy pan Šír, který se honosí titulem doktor, tak ať tedy v hlubokém předklonu vrátí ten doktorát, nebo tedy je za vládní poplácání po zádech schopen prodat i vlastní babičku. Jiné vysvětlení pro to není,“ prohlásila Bednářová.

Proti rozsudku, že o místo ve školství přišla oprávněně, je odhodlána se odvolávat. Už proto, že má pocit jistého tlaku, že někdo, jako Bednářová, do školství nepatří.

„Má pověst mě předchází a když tedy někde žádám o práci, tak už vědí, kdo jsem a mají nějaké instrukce shora,“ uvedla Bednářová.

V soukromí ji prý učitelé často vyjadřují podporu, ale jedním dechem dodávají, že nemohou jít proti nařízením shora.

