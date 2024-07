„Zcela tajné.“ Orbán prozradil, jak a proč plánoval setkání s Putinem

Viktor Orbán za letu z Moskvy reportérovi týdeníku Weltwoche prozradil, jaké to je, mluvit s Vladimirem Putinem. S ruským prezidentem se maďarský prezident setkal 5. června v Kremlu. „Je to mimořádné. Už jen proto, že si dovedete představit, čemu všemu velí. Jaderné zbraně, území, lidé, celá ta geografická pokladnice. Putin je muž, který vládne skutečnému impériu, takže mluvit s ním je mimořádný pocit,“ uvedl Orbán. Dodal však, že tento pocit pro něj není nový, s Vladimirem Putinem se předtím již setkal celkem třináctkrát. Jejich první setkání se odehrálo už v roce 2009, kdy byl Orbán v Maďarsku v opozici.

Na toto setkání, jež se odehrálo v Petrohradě, ale i na své politické začátky v rozhovoru Orbán též zavzpomínal. „Měli jsme schůzku v knihovně, abychom si vyjasnili všechny vztahy mezi oběma zeměmi. Protože historie Ruska – Sovětského svazu a Maďarska je poměrně složitá. Několikrát napadli a okupovali naši zemi. Pak bylo v roce 1956 maďarské povstání, které potlačili,“ připomněl maďarský premiér. „Jsme velmi antikomunistická politická strana, takže nebylo snadné najít základy pro naši budoucí spolupráci,“ vzpomínal Orbán na časy, kdy i on sám byl považován za radikálního, když se vyslovoval proti Sovětskému svazu.

Reportér deníku Weltwoche se smíchem zmínil ironii toho, že byl Orbán dříve kritizován za to, že byl až moc kritický vůči Sovětskému svazu a v současnosti se mu zas vyčítá, že je příliš málo kritický.

Přítel míru

„Jsem kritizován za to, že jsem Putinův přítel. Ve skutečnosti jsem však přítelem míru. Vyjednával jsem s Putinem, protože hledám nejrychlejší a nejkratší cestu k zastavení této války a k míru,“ řekl premiér.

Následně osvětlil, jak bylo setkání s Putinem připravované. „Tato schůzka byla připravena zcela tajně. První jsem byl v Kyjevě na setkání se Zelenským a až pak jsem začal organizovat setkání s Putinem,“ uvedl Orbán s tím, že skutečnost, že je na cestě do Ruska, byla odhalena až ve chvíli, kdy jeho letadlo požádalo o povolení letu nad Polskem. „V příštím týdnu budu mít další setkání, která budou stejně překvapující,“ přislíbil Orbán s tím, že další překvapení přijde v pondělí ráno.

„Mír je morální otázkou. Musíte se duchovně připravit. To jsem také udělal. Učinil jsem rozhodnutí s vědomím, že ze Západu přijde špatná reakce. Ale byl jsem přesvědčen, že je to jediná cesta... že je to povinnost, kterou musím udělat, protože jsem jediný západní vůdce, který má šanci mluvit současně s Kyjevem a Moskvou,“ prohlásil o sobě Orbán. Vzápětí dodal, že si událost posledního týdne nebere osobně. „Na mě vůbec nezáleží. Mnohem důležitější je mír a válka. Nezapomínejte na to, že během toho, co mi zde vedeme rozhovor, na frontě zemřelo nejmíň tucet mladých mužů.“

Současnou situaci na frontě považuje Orbán za nepřijatelnou a celkově velmi zlou. „To je má motivace. Proto v Bruselu klidně zaplatím jakoukoliv politickou cenu. Zkusil jsem něco udělat kvůli mimořádné pozici rotujícího předsednictví Rady Evropské unie a kvůli tomu, že jsem člověk, který dokáže mluvit se všemi,“ uvedl.

Následně se Orbán vrátil k popisu průběhu rozhovoru. První momenty setkání s Putinem byly pro tisk a novináře. „Poté, co byli novináři pryč, jsem řekl: Prezidente Vladimire Vladimiroviči, jak se máte. A takto začala naše konverzace,“ sdělil Orbán.

Hlavním cílem maďarského premiéra bylo vést s Putinem přímou komunikaci. Naštvaně v rozhovoru s reportérem švýcarského týdeníku mluvil o skutečnosti, že poslední setkání s Putinem podstoupil rakouský prezident v dubnu 2022. „Tedy před více než dvěma lety. Je tu válka a žádný ze západních lídrů se nesetkal s ruským prezidentem,“ nechápal Orbán. Za svůj úkol tak při setkání s Putinem považoval položení tří základních otázek.

Mír se nevytvoří sám. Mír musí být nastolen

První otázka byla zaměřená na Putinovy myšlenky ohledně mírových plánů. „Putin řekl, že je očividné, že pravá vyjednávání se nemohou odehrát bez zapojení obou válečných stran,“ zprostředkoval Orbán odpověď ruského prezidenta. „Takže cokoliv děláme bez něj, nic neznamená,“ shrnul situaci Orbán. „Jasně se vyjádřil, že již reagovali na první ukrajinské stanovisko a návrh, který se zazněl v dubnu 2022. A také jaká na to byla reakce Rusů, ta je stále aktuální. Takže na základě toho jsou stále připraveni komunikovat a jednat.“

Druhou otázkou se Putina dotázal na jeho myšlenky ohledně možnosti, že by nejdříve ve válce nastalo příměří a poté začala mírová vyjednávání. „Řekl, že ohledně toho není optimistický,“ prozradil Orbán s tím, že Rusové si myslí, že Ukrajinci by toto příměří zneužili, a to samé si naopak myslí i Ukrajinci o Rusech. Orbán Putinovi doporučil, ať nad tím alespoň popřemýšlí, vzhledem k tomu, že každým dnem na frontě umírají mladí muži.

Třetí otázka se týkala Putinovy vize či plánu ohledně toho, jak bude vypadat bezpečnostní struktura Evropy, až válka skončí. Putin ho ujistil, že na toto již existuje v Rusku detailní plán. „Víme, jak by měl vypadat vztah mezi Ruskem a Evropskou unií a Západem a jak bychom ho měli nastavit. Je však příliš brzy na to o tom mluvit,“ parafrázoval Putinovu odpověď Orbán.

K rozhovoru s Putinem též uvedl, že se setkání neslo v dobré náladě a že je dle jeho názoru Putin „na sto procent racionální člověk“. Setkání trvalo přibližně tři hodiny.

„Každý si je vědom toho, že dříve nebo později musí být válka ukončena. Nemůžeme žít ve stínů války do nekonečna. Takže i ti, kteří jsou oddaní bojovat za Rusko či Ukrajinu, v srdcí vědí, že ač teď musí bojovat, brzy by však měl nastat mír,“ řekl Orbán. V tomto ohledu cítí, že setkání jednoho ze západních lídrů s ruským prezidentem vytvořilo pro Rusy i Ukrajince naději v mírové řešení.

„Mír se nevytvoří sám. Mír musí být nastolen,“ prohlásil Orbán s tím, že byrokracie – ač užitečná – v tomto ohledu svede málo. „Jen političtí lídři mohou najít cestu k míru.“

Svou cestu do Ruska vnímá jako krok vpřed už jen proto, že setkání s Putinem znovuotevřelo komunikační kanály mezi Západem a Ruskem.