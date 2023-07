„Zdražili jsme. Schválně,“ přiznali Chorvaté. Češi řekli o cenách vše

Zdražila skutečně dovolená v Chorvatsku? Podle výpovědí těch, kdo se do balkánských letovisek vydali, ano, ale ne tak drasticky. Podle pana Martina jsou ceny s těmi v ČR srovnatelné, ale jen pokud neplatíte na pláži. Tam stojí kobliha skoro 50 Kč. A patnáctiminutový výlet turistickým vláčkem 166 Kč na osobu. „V hotelové restauraci jsme si objednali půllitrovou karafu bílého vína a jednu třetinkovou vodu za cenu 14 eur (333 Kč),“ popsal pro ParlamentníListy.cz. „Sami Chorvaté se netají tím, že ceny vyšponovali záměrně a přijetí eura pro ně bylo vítaným argumentem,“ dodal ještě s tím, že domácích se to netýká, protože ti si na plážích nic nedají.

Jak uvádějí Novinky.cz, ve Splitu už zlevňují ceny luxusních apartmánů, ale zatím to nepomáhá, návštěvnost je stále o poznání nižší než v předcovidovém roce 2019 a majitelé mají „díry v kalendáři" tam, kde by měly být rezervace. I restaurace, které bývaly plné, jsou nyní večer poloprázdné.

„V příznivějších letech jsem každý z těchto domů pronajímala za 700 eur (zhruba 16 600 korun). Do každého z nich se vejde osm lidí, to je 87,5 eura (2 080 korun) za jednoho, takže to podle mého názoru nebylo tak drahé,“ uvedla manželka jednoho z pronajímatelů takovýchto nemovitostí. Za takové ceny ovšem nalezli letos zákazníky jen na červen, na srpen už v podstatě nikoliv. Snížili proto ceny až na 595 eur, tedy cca 14 100 korun.

Místo luxusních nemovitostí někteří jezdí raději do kempů, jak uvádějí například Seznam Zprávy. „Budeme tady celkem dvanáct dní, dva dospělí a jedno dítě. Kemp nás vyšel na 23 tisíc korun. Když to srovnám s minulým rokem, tak to zdražilo třeba o deset procent. Není to ale tak, jak všichni strašili,“ uvedla pro tento deník paní Marcela.

„Do kempu jsme teď přijeli, v předchozím kempu na Krku chtěli 2 500 korun za noc, tady to bude stejné. Jsme tady dva dospělí, mimino a pes. Mile nás překvapilo, že na Krku není mýto. Dovolená v Chorvatsku nás celkově vyjde asi do 20 tisíc se vším,“ uvedla pak paní Dominika, jejíž rodina sídlí ve vlastním přívěsu.

Drahá jsou už i lehátka. Za půjčení jednoho se podle zpráv od hostů platilo 15 eur, tedy 357 korun. Není tak překvapivé, že o takováto lehátka není zájem a hosté si přivezli vlastní. I na ostrově Krk jsou pak volné apartmány, které jsou k mání za 190 eur za noc, tedy 4 516 korun. Lehátka jsou na ostrově levnější, stojí 10 eur, ale dvoumístná se slunečníkem 25 eur za den. Zpoplatněné jsou dokonce i sprchy na pláži, podle fotografií půl eura za 30 sekund tekoucí vody.

Že poblíž pláže a na ostrovech jdou ceny nahoru, pro ParlamentníListy.cz potvrdila Kateřina Vávrová, která v zemi byla na dovolené na konci června. „Půl litru točeného místního piva nás stál 4,30 eura. To je samozřejmě dražší než u nás. Ale jste prostě na dovolené… Hodně si především turisté dávají pizzu. Tady na tom historickém ostrůvku, který je oproti pevnině přece jen drahý, vyšly ty nejdražší na 14 až 16 eur. Ale pořídíte i pizzu za deset. Běžný hamburger se dá v restauraci koupit něco přes osm eur. Pokud chcete nějaký speciálnější, tak si samozřejmě trochu připlatíte. Za latté také v té vyhlášené cukrárně jsme zaplatili 3,20 eura, za kolu 3,50 eura,“ řekla.

Komentovala ovšem i ubytování, které zdražilo výrazně. „Řekla bych v průměru, že to bude tak o dvacet až třicet procent. Ale také záleží, jestli je to v sezóně, nebo mimo sezónu,“ podotkla.

„Restaurace jsou plné podobně jako například vloni. Pravda ale také je, že někteří lidé preferují ubytování s kuchyňkou a prostě si tady vaří. Zajdou si třeba na oběd, ale večeři a snídani si chystají doma. Ale ani to není novinka. Řekla bych, že v minulých letech to bylo podobné,“ odhadla. Ale už se prý nestává, že si Češi z domova vozí paštiky a řízky.

Podle ní Češi neušetří, když se rozhodnou nikam nejezdit a zůstanou v Česku, leda by jeli pod stan. „Podívejte se na ty ceny některých hotelů a penzionů a pak samozřejmě i na ceny v některých restauracích,“ podotkla s tím, že v Chorvatsku nechodili do restaurace každý den.

Aktuální situaci pro ParlamentníListy.cz popsal také pan Martin. „My jsme v Makarské, kam moc Čechů nejezdí. Ti s ohledem na vzdálenost jezdí spíš do severní části Chorvatska. Hotely jsou zcela zaplněné. My sami jsme se rozhodli na poslední chvíli. Zdražení je určitě znát, avšak ne plošně, ale pouze u některých položek,“ říká.

„Nafta stojí 1,43 eura (34 Kč/l), káva 2 eura (47,50 Kč). Takže ceny srovnatelné s ČR. Ale 1,5l láhev minerální vody Jana stojí v obchodě 0,98 eura (necelých 24 korun), kopeček zmrzliny dvě eura. Za stejnou cenu zde ale pořídíte dobrý nanuk, který je obdobou Magnumu,“ sdělil.

„Určitě musejí Češi přemýšlet, kde a jak se stravují,“ nabádá pan Martin a dodává: „Žít na pláži je opravdu drahé. Kobliha s nutelou stojí v plážových stáncích dvě eura (47,50 Kč), stejně tak nám známý donut, jízda turistickým vláčkem po pobřeží, kdy jízda trvá patnáct minut, stojí za jednu osobu sedm eur (166 Kč). V hotelové restauraci jsme si objednali půllitrovou karafu bílého vína a jednu třetinkovou vodu za cenu 14 eur (333 Kč),“ popsal pro ParlamentníListy.cz, kde se všude setkal s drahotou.

Nicméně vstup na pláž je na Makarské zdarma. Tedy ten, kdo nakupuje v místních pekárnách a samoobsluhách, drahotu nepocítí. Řešit bude muset jen ubytování. „Za šest nocí v hotelu se čtyřmi hvězdičkami a polopenzí jsme pro dva dospělé a jedno dítě zaplatili 1 540 eur, tedy cca 37 tisíc Kč,“ uvedl pan Martin a doplnil, že kdo není nucen skrblit, ale ani příliš nerozhazuje, toho sedmidenní pobyt vyjde na 50 000 Kč.

„Sami Chorvaté se netají tím, že ceny vyšponovali záměrně a přijetí eura pro ně bylo vítaným argumentem. Jsou však oblasti, kde jsou ceny ještě vyšší. Řadovým Chorvatům se život takto extrémně nezdražil. Ti do plážových restaurací na oběd nechodí,“ poznamenal ještě pro ParlamentníListy.cz pan Martin.

