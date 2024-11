„Zelený podvod právě skončil.“ Trump trhá klimatickou dohodu. Turek tleská, Hašek zuří

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 4% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 9995 lidí páteční sdělení deníku The New York Times poukázala, že tým nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa již připravil exekutivní příkazy a prohlášení o odstoupení od Pařížské klimatické dohody a o zmenšení velikosti některých rezervací, což by mělo umožnit těžbu na nových plochách.



The New York Times také zmiňuje očekávání, že Trump ukončí prodlevu v povolování nového vývozu zkapalněného zemního plynu na velké trhy v Asii a v Evropě a že zruší též výjimku, která umožňuje Kalifornii a dalším státům přísnější standardy znečištění.



Od Pařížské dohody by tak Trump mohl odstoupit již podruhé, jelikož z ní USA vyvázal již během svého prvního funkčního období, avšak následně ji opět potvrdil současný americký prezident Joe Biden.

Zrušení klimatické dohody z roku 2015, jejímž cílem má být udržet oteplování Země pod hranicí 1,5 stupně Celsia oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a zavádění společných klimatických politik, nepřímo potvrdila také mluvčí Trumpova týmu Karoline Leavittová, které Reuters sdělila, že výsledky úterních voleb opětovně zvolenému republikánskému kandidátovi daly „mandát k realizaci slibů, které dal během kampaně, a ty také splní“.



Dopad konce části environmentálních a klimatických politik může mít nemalý vliv i na Evropu. Administrativa prezidenta Joea Bidena totiž v lednu pozastavila schvalování nových vývozů LNG, aby dokončila studii o ekologických a ekonomických dopadech vývozu, avšak po nástupu Trumpa by již nemuselo nic bránit tomu, aby se USA mohly stát hlavním dovozcem zkapalněného zemního plynu (LNG) do států Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen dle agentury Bloomberg prohlásila, že by tímto způsobem mohly být nahrazeny dodávky z Ruska. „Stále dostáváme hodně LNG z Ruska, a proč ho nenahradit americkým LNG, který je pro nás levnější a snižuje naše ceny energií,“ vyřkla Leyen.

Odstoupení Trumpa od Pařížské dohody by pak mělo i další důsledky pro EU. Exministr financí Miroslav Kalousek zmínil, že jedním z nich je i otázka pokračování evropské zelené politiky. „Pokud USA odstoupí od Pařížské dohody a budou se orientovat na levná fosilní paliva, pak cíl EU – plně dekarbonizovat do roku 2050 – planetu nezachrání. Jen zničí konkurenceschopnost evropských ekonomik. Je to smutné, ale jsou to celkem jednoduché počty,“ zhodnotil.

Že bude po nástupu Trumpa do funkce svět jiný, to si myslí též historik Martin Kovář.

A rozhodnutí zvoleného prezidenta USA vítá i europoslanec Filip Turek. „Nechci říkat, že jsem to říkal, ale já to říkal. Green Deal – zelený podvod v USA právě skončil,“ napsal Turek k plánům Trumpovy budoucí administrativy na konec klimatické politiky z Pařížské dohody.

Kritikem kroku je naopak hokejový brankář Dominik Hašek. „Nové vedení USA chce odstoupit od Pařížské dohody. Z USA se stává nedůvěryhodná země, na kterou se ostatní těžko mohou spolehnout. Vybrali si svoji cestu. Jejich rozhodnutí, jejich chyba. Alespoň víme, co od nich můžeme čekat a dle toho se zařídíme,“ komentoval gólman.

