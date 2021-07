„Zeman, lidská troska. Klaus, děs.“ Miliardář Janeček si pustil pusu na špacír

Hostem Standa Show byl matematik, vizionář a podnikatel Karel Janeček. „Nějaká omezení dávají smysl. Ale ta primární ochrana by měla být pro každého člověka zvlášť. A pokud nastane to, že bude skutečně závažná nemoc, kde budou umírat velká procenta lidí, tak lidé se budou sami chránit. Domnívám se, že restriktivní opatření, mocenský diktát státu není dobrý,“ řekl ve vztahu ke koronaviru Karel Janeček. Ale velice tvrdě se pustil do současného a bývalého prezidenta. Ani současný premiér se mu nelíbí a stav v Česku je prý katastrofa.

Co se týče covidu, neočekává Janeček zásadní zhoršování. „Spíše řeším ty důsledky toho, jak jsme jednali, jak jsme se nechali vystrašit, jaká vznikla covidová hysterie. Nejen v naší zemi, ale celkově, globálně. A to je něco, z čeho si musíme vzít poučení. A to je úplně klíčový bod, jestli podlehneme strachům a dopadne to špatně, nebo jestli dokážeme žít svobodné a dobré, kvalitní životy,“ sdělil Janeček.

Nemyslí si však, že se společnost po koronaviru otřepe a vše pojede dál. „Už jeden z těch pozitivních důsledků koronaviru je, že lidé byli donuceni ke změnám. Což je známá psychologická věc, že lidé nechtějí změnu. To znamená, že když jste v situaci, kdy můžete mít změnu, která je vždycky lepší, je to takzvaná arbitráž, tak to lidé nechtějí, protože je to změna. A teď se stalo to, že lidé byli k těm změnám donuceni. Byli donuceni třeba změnit zaměstnání, nemohli pracovat, našli si něco jiného, a spousta lidí najednou zjistila, našla věci, které je baví, které je inspirují, a nebude se vracet k tomu starému, špatnému. Neříkám, že to bylo tak u každého, ale bylo to u hodně lidí. Hodně lidí zase udělalo další pokrok v používání technologií, mění se fungování firem a tak, takže v tomto smyslu je skutečně koronavirus akcelerátor změn, takže do původního stavu se to rozhodně nevrátí; je spíš otázka, do jaké míry by se v tom špatném případě vrátila ta lidská psychologie, to vědomí,“ poznamenal Janeček. On sám doufá, že lidé se poučí a že až ty strachy odeznějí, lidé se zpětně podívají a uvědomí si, co dělali za nesmysly.

Sdělil i to, jaká opatření by podle něj proti koronaviru byla racionální. „Podle mého názoru by největší smysl dávalo to, aby lidé byli co nejlépe transparentně informováni o tom – ale opravdu pravdivě – o tom, co ten virus způsobuje, jak se přenáší a tak dále, jaké jsou možnosti ochrany. A nechal bych na každém člověku individuálně, na jeho zodpovědnosti, jak chce chránit sám sebe a do jakých chce jít rizik. Samozřejmě – společné věci, jako městská hromadná doprava a další, tam určitě ať jsou roušky a tak dále. Nějaká omezení dávají smysl. Ale ta primární ochrana by měla být pro každého člověka zvlášť. A pokud nastane to, že bude skutečně závažná nemoc, kde budou umírat velká procenta lidí, tak lidé se budou sami chránit. Domnívám se, že restriktivní opatření, mocenský diktát státu není dobrý,“ zhodnotil Janeček.

Za situaci v Česku viní premiéra Andreje Babiše (ANO). „Jsem přesvědčený o tom, že tento člověk dělal všechno pro to, aby si maximalizoval svoji voličskou základnu. Situace mu byla úplně ukradená, co se týče lidí, a takhle to logicky dopadlo. Takže ano, velká část zodpovědnosti je na něm,“ podotkl.

„Netroufám si odhadovat, co bude dělat Andrej Babiš dál; je to skutečně populista, který chce maximalizovat svoje procenta. Je to strašné, to, co máme v naší zemi v řídících složkách, ve vládě, je úplná katastrofa. Náš prezident, to je lidská troska. Takže ta situace je úplně strašlivá, my jsme vlastně v tom nejhorším, co si člověk dovede představit. Když se podíváme na tu dynamiku, časově, tak kdo byl předchozí prezident před Zemanem, byl to Klaus, takže také úplný děs. Takže my vlastně z toho pohledu našich řídících struktur, z toho pohledu lidí, kteří mají vliv, tak my jsme na tom úplně, že hůř to nejde si ani představit,“ sdělil Janeček.

Ten v závěru přiznal, že není očkovaný. „Domnívám se, že očkování, nebo určitě očkování, dává smysl pro ohrožené části populace a kdokoliv, ať se bojí, ať se očkuje, to je určitě fajn, ale nemá smysl, aby se očkovali lidé, kteří jsou zdraví, kteří se nebojí. V žádném případě to nemůže být něco, co se vyžaduje. A že by se diskriminovali lidé, kteří nejsou očkovaní, tak to považuju za velmi špatnou věc, nepřijatelnou,“ dodal Janeček. Jako obrovské nebezpečí vnímá tzv. hygienickou diktaturu.

