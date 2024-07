„Žena, co to je?“ Britská ministryně nemá jasno. Rowlingová ji trestá

Ve Velké Británii došlo k očekávanému vítězství labouristů nad dlouho vládnoucími toryi. Pro Spojené království to ovšem znamená, že se začne prosazovat levicový program. Například zřejmě dojde k přehodnocení politiky Velké Británie k Izraeli a k Pásmu Gazy. Ale jsou zde i jiná témata.

Například LGBT a jejich práva. Jak informuje Daily Mail, ve vládě nového premiéra Keira Starmera zasednou Bridget Phillipsonová a Anneliese Doddsová. Dle Daily Mailu to vyvolalo menší zmatek, kdo bude nakonec zodpovědný za splnění volebního slibu strany usnadnit úřední změnu pohlaví.

Anneliese Dodds MP @AnnelieseDodds has been appointed Minister of State in the Foreign, Commonwealth and Development Office @FCDOGovUK.



She has also been appointed Minister for Women and Equalities in the Department for Education @educationgovuk.



She will attend Cabinet. pic.twitter.com/0gE68T3DcW — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 8, 2024

Doddsová se proslavila, když v interview BBC dostala celkem jednoduchou otázku, totiž jak definovat ženu. Místo jednoduché odpovědi Doddsová prohlásila, že v zákoně jsou různé definice ženy a ještě dodala, že důležitý je kontext.

Moderátorka BBC se pak zeptala, jaká je definice ženy u labouristů. „Myslím, že záleží na kontextu, jistě. Víte, jsou lidé, kteří se rozhodli, že... že musejí udělat tento přechod. Víte, mluvila jsem s mnoha z nich. Pro mnoho z nich to byl velmi obtížný proces, a víte, je pochopitelné, že protože žijí jako ženy, chtějí být definovány jako ženy. To přinesl zákon o uznání pohlaví – opět labouristický zákon,“ odvětila Doddsová. Moderátorka tedy vyzvídala, zda jsou trans ženy ženami, ale Doddsová opět začala mluvit o zákoně o rovnosti.

Rowlingová k tomu dodala, že pokud někoho zajímá, proč zná přesná slova Doddsové, tak je to proto, protože jí byl zaslán přepis tohoto rozhovoru přímo od Anneliese Doddsové, když ji veřejně kritizovala za takové přešlapování a uhýbání od odpovědi. „Asi si mysleli, že mi její slova budou připadat méně nesmyslná, když je uvidím napsaná,“ odhadla spisovatelka.

And if you happen to be wondering how I have the transcript of that Woman's Hour to hand, it was sent to me by Dodd's office after I publicly criticised her prevarication on the programme. They seemed to think I'd find her comments less nonsensical if I saw them in print. 2/2 — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 8, 2024

A když se objevil komentář, že je dobře, že to Doddsová vnímá komplexně a ne jednoduše, Rowlingová poznamenala, že si „naivně myslela, že úkolem zákonodárců je věci vyjasňovat, ne vnášet další zmatek“.

Naively, I thought it was our lawmakers' job to resolve complexities, not add to the confusion. https://t.co/NGvkqZSGxy — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 8, 2024

Rowlingová je už proslulá tím, že se ohrazuje proti transsexuální lobby. Například když se trefovala do komentáře s titulkem „Vytváříme rovnější postcovidový svět pro lidi, kteří menstruují“.

„Lidé, kteří menstruují? Pro ty přece nějaké slovo bylo. Pomožte mi někdo. Žeby? Žemy? Žery?“ reagovala sarkasticky spisovatelka, za což schytala kritiku od proponentů rovnosti. Nicméně, podobné výrazy se používají dál, například Bidenovo ministerstvo práce zveřejnilo 5 snadných kroků, které mohou zaměstnavatelé udělat, aby pomohli „menstruujícím“.

#Menstruation affects half the U.S. workforce but talking about it at work can be taboo. For #MenstrualHygieneDay, here are 5 easy actions employers can take to help menstruators thrive at work. https://t.co/IwXzPD9huY #PeriodFriendlyWorld #MHD2024 — U.S. Department of Labor (@USDOL) May 29, 2024

V podobných dotazech spisovatelka pokračuje i nadále. Když se Harriet Harmanová, dlouholetá poslankyně za labouristy chlubila rekordem, že v novém parlamentu je 264 žen, Rowlingová se zeptala: „Jak víte, že jsou to ženy?“

How do you know they're women? https://t.co/jGUqRJ4fjA — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 6, 2024