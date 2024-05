„Zkáza. Rakušan lže.“ Rajchl: To už nepůjde vrátit

reklama

První z kauz, o nichž Jindřich Rajchl mluvil, byla kauza Dozimetr. „Člověk, který by za propojení na kauzu Dozimetr – největší mafiánskou kauzu, která tu za poslední roky byla – měl dávno chodit kanálama, tak nám teď tady bude kázat morálku?“ nechápal předseda strany Právo Respekt Odbornost.

Za jasný důkaz Rakušanova zapojení do kauzy Dozimetr Rajchl považuje šifrovaný mobil, kterým Rakušan disponoval. Rajchl vysvětlil, že mít šifrovaný telefon od Národního bezpečnostního úřadu je pro funkci ministra vnitra běžné, v kauze se však jedná o dalším mobilní přístroji. „Pan Rakušan v tu chvíli však měl druhý telefon, na kterém měl soukromou šifrovací aplikaci, která umožňuje komunikovat pouze s lidmi, kteří rovněž mají tu šifrovací aplikaci od té soukromé firmy. S nikým jiným. To znamená, že pan Rakušan měl tento mobil výhradně na komunikaci s panem Polčákem a panem Redlem,“ prohlásil Rajchl. „Už jenom na základě této jedné jediné kauzy by měl Rakušan skončit.“

Rajchl nicméně vyjmenoval další kauzy a důvody, proč by měl Rakušan rezignovat. Mezi nimi i tragická střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. „Okamžitě jsme druhý den slyšeli, že zákrok byl v pořádku a že v podstatě nikdo nepochybil. Jak to může někdo říct jeden den poté, co se taková událost stala, to absolutně nechápu…“

Předseda PRO zdůraznil, že společnost má mít právo znát podrobnosti, které se případu týkají. Konkrétně by Rajchl rád věděl, na základě čeho policie vyvodila souvislosti střelby na FF UK s vraždami v Klánovickém lese. Požadoval i zveřejnění obsahu dopisu na rozloučenou, který vrah zanechal. Zveřejněné informace považuje za kontradiktorní.

„Nic z toho nám neukázaly a postupně vyplývají na povrch další a další nejasnosti,“ řekl Rajchl. „Já jednoznačně říkám, že nám tady někdo strašným způsobem lže a mlží ohledně věcí, které skrývají tu skutečnou pravdu… „Chci jen pravdu pro vás, pravdu pro tuhle zemi. A jsem přesvědčen o tom, že si ji my všichni – a zejména pozůstalí obětí – zaslouží.“

Třetím důvodem, proč by měl ministr vnitra rezignovat, je migrační pakt. Rajchl vyvrátil Rakušanova slova, že je migrační pakt lepší než nic. „Není! Je to horší než současný stav. Umožňuje to daleko rychlejší příliv migrantů do Evropy,“ řekl Rajchl a zdůraznil, že osoba, která nelegálně vstoupí na území Evropské unie na to nemá právo a páchá tím tak trestní čin. Jako k pachatelům trestné činnosti by se k migrantům dle Rajchla mělo i přistupovat

„Pan Rakušan nám lže. Migrační pakt je zkázou pro Česku republiku, je to zkáza pro celou střední Evropu, a tak, jak je nevratné přijetí eura, je nevratný i migrační pakt,“ uvedl Rajchl s tím, že v momentě, kdy střední Evropa otevře své hranice migrantům, tak už to nepůjde vzít zpátky.

Podle Rajchla nikdo přece ve skutečnosti nemůže chtít, aby se situace v České republice začala podobat té v Německu, které je zužováno nárůstem kriminality ze strany neněmeckých občanů. „Tohle tady někdo z nás chce? Tak jak nám vůbec může Rakušan drze lhát do očí, že je to nějaká prospěšná věc pro Českou republiku?“ nechápe Rajchl. Migrační pakt dle jeho slov zásadním způsobem zrychlí legální migraci.

Odmítl i argument, že jsou migranti potřeba k nahrazení pracovní síly. Označil toto za poněkud problémové, vzhledem k tomu, „že ti migranti sem nejdou pracovat“.

Poslední lež Víta Rakušana Rajchl spatřuje v kauze Vrbětice. „Není možné z hlediska trestního práva, aby bylo zjištěno, že došlo ke spáchání trestného činu a aby bylo zjištěno, že ten trestní čin spáchal konkrétní pachatel či pachatelé a trestní stíhání bylo odloženo,“ řekl Rajchl a dodal, že možné by to bylo maximálně v případě, kdy by daný pachatel zemřel. Za jiných okolností je nezbytné vést trestní řízení proti uprchlému pachateli. „Pokud pan Rakušan tvrdí, že vina byla spolehlivě prokázána, tak zcela jednoznačně říká věc, která je v rozporu s platným českým právem. Protože pouze soud může konstatovat vinu,“ uzavřel Rajchl čtvrtou lež Rakušana, kvůli které by měl dle jeho názoru podat demisi.

