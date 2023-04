„Zku*venci“ na Úřadu práce. Řev na Ukrajince: Celá pravda. Vážné

Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš znovu premiérem? Chci 81% Nechci. Odmítám Fialovu vládu, ale Babiš už ne 16% Nechci. Jsem příznivcem Fialovy vlády 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9420 lidí

V pondělí došlo na pobočce úřadu práce v pražském Střížkově k dramatickému incidentu. Jedna z klientek úřadu slovně a posléze i fyzicky napadla Ukrajinku, která také čekala na výplatu sociálních dávek. Video z incidentu sdílela romská organizace Roma Luma. Ta na dotaz ParlamentníchListů.cz v e-mailu uvedla, že video jim poslal člověk, který si přeje zůstat v anonymitě.

„Na co vy se se*ete do Česka, vy zm*di? Buzeranti vyje*aný, zku*vený. Češi jsou na ulici kvůli nim, oni dostávají peníze na ruku a my čekáme čtyři měsíce s dětmi, do p*či! Zku*venci vyje*aný. I Česká republika je vyje*aná. Čechům nepomůžou, do p*či! My tady žijeme a makáme celý život. Oni dostávají peníze na ruku a my tady chcípáme,“ křičí na videu rozhořčená agresorka.

„Během včerejšího dopoledne došlo v Kontaktním pracovišti ÚP ČR pro Prahu 9 na pražském Střížkově ke konfliktům mezi klienty. V rámci nastavených bezpečnostních postupů, které ÚP ČR aplikuje v rámci celé ČR, požádali jeho zaměstnanci o spolupráci policii, aby zabránili případné eskalaci konfliktu, a zajistili tak bezpečnost ostatních klientů i úředníků,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

Jedna budova na celou Prahu

Jak redakce také zjistila, budova pracovního úřadu na Střížkově se právě 3. dubna, kdy k incidentu došlo, vracela k plnohodnotnému provozu. V části budovy totiž probíhala rekonstrukce, a lidé tak část svých požadavků museli vyřizovat v pobočce úřadu práce na Černém Mostě.

„Od pondělí 3. dubna 2023 vyřizují obyvatelé Prahy 9, 14, 18, 19, 20 a 21 nově své záležitosti týkající se dávek pomoci v hmotné nouzi stejně jako už nyní dávek státní sociální podpory (SSP) a pěstounské péče ve zrekonstruované budově na adrese Českolipská 421/1, Praha-Střížkov. Vzhledem k tomu, že v této budově sídlí už agenda zaměstnanosti, dávek SSP a pěstounské péče, vyřídí lidé většinu svých záležitostí na jednom místě. K už uvedenému tedy i doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a mimořádnou okamžitou pomoc,“ vysvětlila Kateřina Beránková.

To ale není vše. Právě budova střížkovského úřadu práce sloužila téměř celý rok jako jediná pobočka v celé Praze, na které mohli ukrajinští uprchlíci vyřizovat dávky humanitární pomoci. Vzhledem k tomu, že většina uprchlíků míří právě do hlavního města, nápor na tuto pobočku tedy musí být enormní.

Změna fungování nastala až v únoru: „Občané Ukrajiny pod dočasnou ochranou, žijící aktuálně v hlavním městě, budou moci od pondělí 20. 2. 2023 vyřizovat své záležitosti týkající se humanitární dávky v blízkosti svého bydliště. Už tedy nebudou muset mířit jen na jedno místo v ulici Českolipská, ale mohou se obracet na pracoviště ÚP ČR, které mají nejblíž. Stejně jako je tomu už v případě agendy zaměstnanosti,“ sdělila nám novinku ve fungování mluvčí úřadu práce.

Frustrace a nervy na pochodu

Takových poboček je v Praze ještě dalších sedm. Jak však ParlamentnímListům.cz vysvětil Václav S., zaměstnanec právě jedné z nich, je možné, že mnoho Ukrajinců možnost náhradních poboček nevyužívá: „Myslím, že hodně z nich třeba ještě vůbec nevědí, že mohou využít i bližší pobočku. Nemuselo se to k nim dostat, nebo jsou zvyklí už na jedno místo. Spousta z nich ještě dobře neumí jazyk a jednání na úřadech je pro ně stresující. My jsme tedy v naší pobočce nezaznamenali výrazný přísun nových klientů.“

S napjatou atmosférou na pracovišti se ale Václav S. prý setkává denně: „Úřad práce obecně není veselé místo, kde by se na sebe lidé usmívali. Ale poslední rok je to opravdu extrém.“

Incident na videu ho proto nepřekvapil: „Pokud ten úřad v pondělí začal naplno fungovat s veškerou agendou a pokud do toho ještě odbavoval žádosti uprchlíků, muselo to tam být šílené. Na těch záběrech je vidět hodně lidí, fronty… Když lidé musejí v přeplněných místnostech třeba i hodiny čekat, tak jsou frustrovaní a mají nervy na pochodu. A pak to může dopadnout i takhle,“ připouští smutnou realitu úřadů práce Václav S.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.