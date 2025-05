„Zlatý věk pro USA.“ Republikáni odhalili Trumpův daňový plán

Nová legislativa zahrnuje zvýšený daňový kredit na děti (CTC), vyšší prahovou hodnotu pro daňovou povinnost z nemovitosti – tedy to, co republikáni označují jako „daň z úmrtí“ – a několik dalších opatření. Zároveň plán vytváří předpoklady pro to, aby se Trumpův zákon o daňových úlevách a zaměstnanosti (TCJA) z roku 2017 stal trvalým. Republikánští vůdci varovali, že pokud by tak neučinili, vedlo by to ke zvýšení daní o více než 20 % pro miliony Američanů v případě, že by platnost TCJA na konci letošního roku vypršela.

V návrhu zákona zatím nejsou uvedeny stropy odpočtů ze státních a místních daní (SALT). Ty se staly jablkem sváru mezi republikány z „modrých“ států, kteří jsou klíčoví pro udržení většiny ve Sněmovně reprezentantů, a republikánskými zákonodárci z „rudých“ států s nižšími daněmi. Další pozoruhodností je nová daňová kategorie pro milionáře. Trump již dříve navrhl mírné zvýšení daní o 2,6 % pro osoby s ročním příjmem 2,5 milionu dolarů nebo více. Očekává se, že legislativa bude zahrnovat i zrušení daní ze spropitného, mezd za přesčasy a sociálního zabezpečení pro důchodce. V nadcházejících dnech budou prostřednictvím pozměňovacích návrhů přidány další prvky. Celá legislativa by měla v úterý odpoledne projít Výborem pro daňové záležitosti.

Trumpovy daňové škrty odstartovaly ekonomický růst

Republikáni mají ve Sněmovně reprezentantů v současnosti těsný rozdíl tří hlasů. Prezident Trump chce, aby svou převahu využili k řešení priorit v oblasti ochrany hranic, imigrace, daní, obrany a energetiky. Obě komory Kongresu USA, tedy Sněmovna reprezentantů i Senát, schválily rámce, které připravily půdu pro návrh zákona, už začátkem tohoto roku. Nyní musí příslušné jurisdikční výbory vypracovat politiku v souladu s rámcem, než budou všechny části začleněny do konečného návrhu zákona, jenž musí znovu projít oběma komorami Kongresu. Potom prezident Trump schválený návrh podepíše a zákon vstoupí v platnost.

Podle návrhu by se daňový kredit na děti měl zvýšit z 2000 na 2500 dolarů. Má se také navýšit odpočet pro příjem z podnikání z 20 % na 22 %. To by se do značné míry dotklo majitelů malých podniků, jejichž subjekty jsou zdaňovány podle sazeb daně z příjmu fyzických osob. U daně z nemovitostí, která se vybírá z majetku po úmrtí vlastníka, se zvyšuje úroveň osvobození na 15 milionů dolarů ze současných zhruba 13,9 milionu dolarů. Republikáni dlouhodobě kritizují daň z nemovitostí jako zbytečnou finanční zátěž pro truchlící rodiny, zejména pro malé rodinné podniky. Zastánci federální daně z nemovitostí poukazují na to, že se dotýká relativně malého počtu pozůstalostí.

„Před sedmi lety Trumpovy daňové škrty odstartovaly ekonomický boom a poskytly potřebnou úlevu pracujícím rodinám. Daňová ustanovení podporující rodiny a pracující jsou jádrem ekonomické agendy prezidenta Trumpa, která upřednostňuje pracující, vytvoří pracovní místa, zvýší mzdy a investice a pomůže nastartovat nový zlatý věk prosperity,“ uvedl v pátek večer ve svém prohlášení předseda Sněmovny reprezentantů Jason Smith, republikán za Missouri. „Republikáni se na tento okamžik připravovali dva roky a my ho pro americký lid dosáhneme,“ dodal politik.

Psali jsme: Trump všem „ilegálům“ v zemi: Rezervujte si svůj bezplatný let ihned! Eskalace konfliktu o Kašmír: Raketový útok Pákistánu na Indii Tachecí zhluboka dýchala. Trumpovský ekonom vysvětlil, co prezident USA zamýšlí Mladí bílí muži v USA jsou pravicovější než kdokoliv jiný