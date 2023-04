„Zlý sen.“ Macron zděsil příznivce USA, z ČR výzva k akci

Evropa se nesmí nechat zatahovat do sporu mezi USA a Čínou o Tchaj-wan a musí postupovat samostatně, ne ve vleku USA, řekl novinářům francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě Číny. „Evropané nemohou vyřešit krizi na Ukrajině. Jak můžeme, když jde o Tchaj-wan, věrohodně říci: ‚dávejte si pozor, když uděláte něco špatně, budeme u toho‘? Jestli opravdu chcete zvýšit napětí, to je ten způsob, jak to udělat,“ uvedl doslova. Čeští zastánci co nejužší aliance s USA už ho odsoudili. To je zlý sen, napsal například Roman Joch. Česko se prý musí maximálně upnout na USA, třeba i díky vztahům k Polsku.

Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona musí Evropa snížit svou závislost na Spojených státech a nenechat se zatáhnout do konfliktu mezi Čínou a USA kvůli Tchaj-wanu. Řekl to v rozhovoru pro zpravodajskou organizaci POLITICO.eu po třídenní návštěvě Číny. Ideologická bitva o autonomii Evropy je dle jeho slov již vyhraná.

Velkým rizikem, kterému Evropa dnes čelí, je podle Macrona to, že „se zaplétá do cizích krizí, což jí zabraňuje v budování své strategické autonomie“. Prezident Čínské lidové republiky Si Ťin-pching byl z Macronova pohledu na věc nadšený a strategickou autonomii Evropy podporuje. Představitelé komunistické strany jsou v Číně mezitím přesvědčeni, že západní civilizace zažívá úpadek, samotná Čína je na vzestupu, a že oslabení transatlantických vztahů by mohlo vše ještě urychlit.

Jako paradoxní Macron vidí evropské tendence k myšlení si, že jsme pouze americkými následovníky. „Otázkou, kterou Evropa musí odpovědět, je: Je v našem zájmu urychlit krizi na Tchaj-wanu? Není. Nejhorší by bylo myslet si, že Evropa musí převzít americký postoj k tomuto tématu a brát si příklad z americké agendy nebo z přehnané reakce Číny,“ řekl Macron.

Jen pár hodin po vzletu jeho letadla z čínského letiště zahájila Čína velké vojenské cvičení v blízkosti Tchaj-wanu. Tento ostrov si Čína nárokuje jako své území a v posledních letech hrozí invazí a požaduje, aby ostatní země uznaly Tchaj-wan jako součást „jedné Číny“. USA by ostrov v případě napadení Čínou bránily. Cvičení bylo pravděpodobně reakcí na desetidenní cestu tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen do Střední Ameriky, kde se setkala d republikánským předsedou Sněmovny reprezentantů USA Kevinem McCarthym.

Na část návštěvy Macrona doprovázela předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. „Hrozba použití hrubé síly ke změně statusu quo je nepřijatelná,“ řekla čínskému prezidentovi. Ten na to odpověděl, že ten, kdo si myslí, že může ovlivnit Peking a jeho postoj k Tchaj-wanu, je pomýlený. Macron mu dal za pravdu. „Evropané nemohou vyřešit krizi na Ukrajině. Jak můžeme, když jde o Tchaj-wan, věrohodně říci: ‚dávejte si pozor, když uděláte něco špatně, budeme u toho‘? Jestli opravdu chcete zvýšit napětí, to je ten způsob, jak to udělat,“ prohlásil prezident Francie.

Macron v rozhovoru řekl, že Evropa zvýšila svou závislost na USA, jedná-li se o zbraně a energii – nyní se ale musí zaměřit na posílení vlastního obranného průmyslu. Navrhl také, že „by Evropa měla snížit závislost na exteritorialitě amerického dolaru“. To se shoduje s politickými cíli Moskvy i Pekingu. „Pokud se napětí mezi dvěma supervelmocemi vyostří, nebudeme mít čas ani zdroje na financování naší strategické autonomie a navždy se staneme pouze vazaly,“ řekl prezident. Číně, Rusku nebo i Íránu byl v minulých letech odepřen přístup k dominantnímu finančnímu systému denominovanému americkým dolarem. Některé Evropské země to donutilo omezit nebo se vzdát podnikání v sankcemi postižených zemích.

V České republice se proti slovům francouzského prezidenta kriticky postavil autor píšící pro Seznam Zprávy, student mezinárodních vztahů a teritoriálních studií na FF ZČU v Plzni Alexandr Romancov. „Hmmm, Amerika nás zachránila před Němci, Sověty a nyní nás zachraňuje před Rusy. Co uděláme? Zvyšme spolupráci s komunistickou Čínou!“ napsal na svém twitteru.

Hmmm, Amerika nás zachránila před Němci, Sověty a nyní nás zachraňuje před Rusy.

Co uděláme? Zvyšme spolupráci s komunistickou Čínou!https://t.co/cPNK8hs7I5 — Alexandr Romancov (@AGRomancov) April 9, 2023

„To je fakt zlý sen,“ vyjádřil se publicista a zakladatel Občanského institutu Roman Joch. „Pro CZ (a SK) je jediné rozumné řešení: těsnější spolupráce s PL a přímo s US,“ míní.

To je fakt zlý sen:https://t.co/9bh9Gbo4JP

Pro CZ (a SK) je jediné rozumné řešení: těsnější spolupráce s PL a přímo s US. — Roman Joch (@JochRoman) April 9, 2023

Podcaster pro insiderCZ Tomáš Jirsa na twitteru Macronovo vyjádření komentuje slovy: „Francouzsko-německý motor EU jede trochu jinam než karoserie,“. S francouzským prezidentem nesouhlasí.

Francouzsko-německý motor EU jede trochu jinam než karoserie.https://t.co/csecyBnWNj — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) April 9, 2023

Jakub Janda, který byl organizací Evropské hodnoty pověřen kontaktem s Tchaj-wanem, také komentuje prohlášení francouzského prezidenta. Macron se podle něj chová vůči Číně stejně, jako se v minulosti choval k Putinovi. „Macron opakuje to, jak se minulé roky choval k Putinovi. Ignoroval své spojence, cestoval do Moskvy, líbal mu prsten, sloužil jako megafon zájmů diktátora a v zásadě tak říká spojencům Francie ty samé lži, které diktátor chce, aby byly řečeny,“ uvedl v jednom tweetu a v dalším dodává: „Naši spojenci musí slyšet hlasitě a jasně, že francouzská kapitulace Číně je jen pozicí Francie, nikoliv Evropy. Jsou země v Evropě, které mají páteř, principy a politickou vůli se postavit se diktátorům. Nejsme jako Německo a Francie,“ napsal.

Macron is repeating the same thing he did on Putin for multiple years. Ignored his allies, travelled to Moscow, kissed the ring, then served as megaphone of the interest of the dictator basically telling the allies of France the same lines which the dictator wanted to be said. — Jakub Janda ??? (@_JakubJanda) April 9, 2023

Our allies must hear loud and clear that French capitulation to China is only the position of France, not of Europe.

There are countries in Europe who actually have spine, principles and political will to stand up to dictators.

We are not all like Germany or France. — Jakub Janda ??? (@_JakubJanda) April 9, 2023

Senátor Spojených států amerických Marco Rubio na svém Twitteru sdílí video nadnáší pro USA důležitou otázku, na kterou je potřeba najít odpověď, a to, jestli Macron mluví za celou Evropu. „Musíme zjistit, jestli Emanuel Macron mluví za Evropu. Po šestihodinovém meetingu v Číně řekl reportérům, že Evropa by si měla od USA vytvořit distanc a neměla by se zapojovat do podpory Ameriky, pokud jde o Tchaj-wan,“ říká.

We need to find out if @EmmanuelMacron speaks for Europe

After his 6 hour meeting in China he told reporters that Europe should create distance with the U.S. & should not get involved in supporting America over China when it comes to Taiwanhttps://t.co/xoFmUGkumH pic.twitter.com/Ps718bXSyn — Marco Rubio (@marcorubio) April 9, 2023

Na jeho tweet reaguje profesor a spisovatel Andreas Fulda a píše, že Macronovo prohlášení je znepokojující. „Macronovo prohlášení o USA a Číně je hluboce znepokojivé. Macron nemluví za mě ani za miliony Evropanů, kteří věří v demokracii a lidská práva. Musíme odradit režim Si Ťin-pchinga od vojenské anexe Tchaj-wanu,“ napsal.

Macron's comments about the US and China are deeply troubling. He does not speak for me or the millions of Europeans who believe in democracy and human rights. We need to deter the Xi regime from annexing Taiwan militarily. https://t.co/wVQKsvF8JM — Andreas Fulda ???? ???? (@AMFChina) April 9, 2023

