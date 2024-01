„Zmar, cesta do p*dele.“ Hřebejk zase vystartoval. Ale na vlastní

Režisér Jan Hřebejk se na platformě X vyjádřil k politické situaci v Česku. Vystoupil proti „abnormální“ kritice, která se v české společnosti objevuje proti vládě premiéra Petra Fialy (ODS). Varoval, že zemi přivede do rukou stran jako ANO, SPD a KSČM, které nás podle něj povedou zpět do totality. Ne každý s ním ale souhlasil.

Hřebejk varuje, že demokracie v Česku je ohrožena a lví podíl na tom podle něj má přílišná kritika současné vládní garnitury. „Začínám mít intenzivní pocit, že k ohrožení demokracie a cestu k totalitě v naší zemi dláždí nejen činnost extrémistických stran a hnutí, ale abnormální nespokojenost s obyčejnou, nedokonalou, neakceschopnou a nepřitažlivou, svárlivou, neatraktivní každodenní politikou demokratických stran, které po jakémkoli přešlapu hned ‚nemůžeme volit‘,“ píše ve svém příspěvku.

„Potřebujeme furt nové subjekty (ne vždy, ale často zakládané podvodníky),“ pokračuje.

Všechny tyto nespojené lidi s kabinetem Petra Fialy varuje, že tím otevírají cestu zpět k totalitě a nahrávají parlamentní i mimoparlamentní opozici. „Ať se ty nedokonalé strany mydlí uvnitř i vně, ale uvědomme si dostatečně včas všichni, že alternativa je ANO, SPD, KSČM. Tedy naprostý zmar, mezinárodní izolace, omezování svobody a demokracie, nižší prosperita a horší život. Cesta zpět, na Východ, do totality, do p*dele,“ uzavírá Hřebejk.

Začínám mít intenzivní pocit, že k ohrožení demokracie a cestu k totalitě, v naší zemi dláždí nejen činnost extrémistických stran a hnutí, ale abnormální nespokojenost s obyčejnou, nedokonalou, neakceschopnou a nepřitažlivou, svárlivou, neatraktivní každodenní politikou… — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) January 18, 2024

Poslední průzkumy ukazují, že volby do Sněmovny by s přehledem vyhrálo hnutí ANO, a to se ziskem téměř 35 procent, nejsilnější vládní strana by měla kolem 12 až 15 procent voličských hlasů.

Hřebejkovi však lidé v diskusi připomněli, že nespokojenost s Fialovou vládou je ze strany lidí zcela oprávněná. „Neatraktivní, obyčejná, nedokonalá atd. Neplést, prosím, s neschopností. A to byli 8 let v opozici a na spoustu důležitých věcí, co kritizovali, se vůbec nepřipravili. Z předvolebních slibů zůstalo torzo, bohužel,“ vyjádřil přispěvatel do diskuse svůj názor.

Naopak Josef Háb vyjádřil zklamání nad tím, že volebním průzkumům vévodí právě hnutí ANO. „Věřím, že spousta lidí si to uvědomuje. A nestane se to. Jsem si jistý. A 30 % pro Babiše? Tomu prostě nevěřím. Do voleb je ještě poměrně dlouhá cesta a on pracuje na tom, jak se víc znemožnit. A zatím mu to jde dobře,“ uvedl.

Kritika přišla i od dalšího voliče koalice Spolu, který podle svých slov podruhé stejnou chybu neudělá: „Nebudu je znovu volit jen proto, že není koho jiného. Měli jedinečnou příležitost, ukázaná platí,“ má jasno Vladimír Brůžek.

Další reakce dávala náladu ve společnosti za vinu médiím. „To vše se děje za hlasitého opakování médií, jak se máme zle, jaká je bída a jak jde všechno do p*dele. Mám z tohoto hýkání médií pocit, jako bychom se měli ekonomicky propadnout sto let zpět. Jenže je to blbost. Máme se nejlíp, jak jsme se kdy měli,“ míní uživatel Honza S.

Nespokojená Milena Machová naopak stejně jako Hřebejk bude volit tuto vládu jen proto, že se jí nelíbí ony zmíněné alternativy. „Jsou nedokonalí, hádají se mezi sebou, váhají pustit se do nepopulárních kroků, ale pořád je to pro mne přijatelnější než strana, kde všichni následují bez odporu svého vůdce jako krysy krysaře,“ dodala.

