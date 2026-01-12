„Zmocněnec“ Filip Turek obdržel podporu z nečekaných míst

12.01.2026 10:32 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Poslanec Filip Turek před jednáním ve Strakově akademii nastínil plán Motoristů o vzniku pozice vládního zmocněnce pro Green Deal, kterou by sám zastával. Prezidenta Petra Pavla ovšem vyzval, aby začal „dodržovat zákon“. Mezitím bývalý ministr životního prostředí a člen výkonné rady ODS Pavel Drobil tvrdí, že by Turek měl být jmenován do čela resortu.

Foto: PL
Popisek: Filip Turek hovoří s novináři

„My máme představu toho, že může existovat pozice vládního zmocněnce pro Green Deal, která by mohla ošetřovat hlavní témata na Ministerstvu životního prostředí,“ uvedl Filip Turek při příchodu na jednání ve Strakově akademii.

Ačkoliv předseda Motoristů sobě Petr Macinka zatím podle něj zvládá agendu obou ministerstev, Ministerstvo životního prostředí nemůže jet „na autopilota“. Dlouhodobě by to podle něj nebylo prospěšné ani pro Ministerstvo zahraničních věcí ani pro Ministerstvo životního prostředí.

Zároveň Turek vyjádřil naději, že prezident „dostane rozum“ a začne „dodržovat zákon“.

Poté, co prezident Petr Pavel v otevřeném dopise Andreji Babišovi vysvětlil, proč odmítá jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí, Turek novinářům sdělil, že na prezidenta plánuje podat žalobu na ochranu osobnosti a žádat omluvu. V pondělí ráno potvrdil, že žaloba se chystá.

„K té žalobě nějakým způsobem dojde, ale nevím, jestli dojde k tomu, že se pan prezident zachová jako chlap a opravdu se mi omluví,“ uvedl Turek.

Na stranu Filipa Turka se postavil bývalý ministr životního prostředí a výkonný člen rady ODS, Pavel Drobil. Přestože Turka osobně hodnotí velmi kriticky a považuje ho za „nevyspělého“, zdůrazňuje, že stát nelze řídit jako soukromou firmu. Podle něj měl být Turek jmenován ministrem v souladu s návrhem předsedy vlády.

„A dovolím si dodat, že já sám sice považuji Turka za nevyspělého pána, kterého bych ve své soukromé firmě nechtěl ani na recepci, ale stát není soukromá firma, kde si majitel, pokud neporušuje zákony, může dělat co chce. Čili, Turek měl a má být jmenován ministrem v souladu s návrhem předsedy vlády,“ uvedl Drobil.

Výkonný člen rady ODS rovněž uvedl, že souhlasí se stanoviskem bývalého poslance ODS a advokáta Pavla Staňka, který vyjádřil pochybnost nad ústavní „komfortností“ prezidenta.

„Otázka nezní, kdo je prezidentova osobní volba. Otázka zní, zda je takový postup prezidenta v souladu s duchem ústavy a se zavedenou praxí parlamentní demokracie. A právě tady začínám mít pochybnosti,“ napsal Staněk v příspěvku na svém facebookovém profilu, ačkoliv si dle svých slov je vědom, že si tím ze svého okolí vyslouží kritiku.

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/turek-nevim-zda-se-prezident-zachova-jako-chlap-doufam-ze-dostane-rozum-a-dodrzi-zakon-501146

